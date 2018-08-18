RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4924492549264927>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 154
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
23
знизяться в межах 10%
28%
43
знизяться на 10-25%
32%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 22:41

  proftpd66 написав:
  BIGor написав:9-этажка 1982 г - это может быть и гостинка, и чешка и улучшенная панель. Тут нужно уточнять у Shapo.



Это кирпичный хрущ, ещё на оживлённой трассе из Южного моста.


Зображення

А какая там в подобном средняя цена метра? Пусть даже в убитейшем состоянии
барабашов
 
Повідомлень: 1758
З нами з: 16.06.15
Подякував: 171 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 22:44

  kingkongovets написав:нижний манхэттен

Зображення

Авторское фото?
Как пропустили к детям? На 5й Авеню пусто или густо?
барабашов
 
Повідомлень: 1758
З нами з: 16.06.15
Подякував: 171 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 22:46

  барабашов написав:
  proftpd66 написав:
  BIGor написав:9-этажка 1982 г - это может быть и гостинка, и чешка и улучшенная панель. Тут нужно уточнять у Shapo.



Это кирпичный хрущ, ещё на оживлённой трассе из Южного моста.


Зображення

А какая там в подобном средняя цена метра? Пусть даже в убитейшем состоянии


сейчас ~1100-1400+
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 3393
З нами з: 22.12.16
Подякував: 240 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 00:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Ну ты посмотри на эти нахальные морды сотрудников ОП Опять они сравнивают недвижимость с высокорисковыми инвестициями... Так давай и с другими из этого же класса сравним.

NASDAQ Composite на середину 2015-го = 5000, на середину 2020-го = 10800.
BITCOIN на середину 2015-го = 250, на середину 2020-го = 11000.
UKRAINE 15/40 IO GDP-LKD (варранты Яреськи) на середину 2015-го = 30, на середину 2020-го = 90.
Даже гривневый депозит с капитализацией за 5 лет прибавил 110% (в долларах - 90%)...

В 15-ом покупается условная Патриотика за 20, в 17-ом еще 5 в ремонт и начинает сдаваться за 400*12=4800 в год в течении 2-2,5 лет. 10 тыс профита, цена около 55 тыс.
Вложили 25, получили 65. +160% в долларах за 5 лет.
Про гривневый депозит с 15-ого. Когда я в январе 17-ого сдал доллары и ушел на гривнедепо меня никто не понял, даже посмеивались, а в говорите 15-ый... Вы открывали гривнедепо в 15-ом?
Vlad442
 
Повідомлень: 7038
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1267 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 00:55

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Ну ты посмотри на эти нахальные морды сотрудников ОП Опять они сравнивают недвижимость с высокорисковыми инвестициями... Так давай и с другими из этого же класса сравним.

NASDAQ Composite на середину 2015-го = 5000, на середину 2020-го = 10800.
BITCOIN на середину 2015-го = 250, на середину 2020-го = 11000.
UKRAINE 15/40 IO GDP-LKD (варранты Яреськи) на середину 2015-го = 30, на середину 2020-го = 90.
Даже гривневый депозит с капитализацией за 5 лет прибавил 110% (в долларах - 90%)...

В 15-ом покупается условная Патриотика за 20, в 17-ом еще 5 в ремонт и начинает сдаваться за 400*12=4800 в год в течении 2-2,5 лет. 10 тыс профита, цена около 55 тыс.
Вложили 25, получили 65. +160% в долларах за 5 лет.
Про гривневый депозит с 15-ого. Когда я в январе 17-ого сдал доллары и ушел на гривнедепо меня никто не понял, даже посмеивались, а в говорите 15-ый... Вы открывали гривнедепо в 15-ом?


Да, с 15-го по 17-й я сидел в гривнедепо. В 2018-м - в гривневых ОВГЗ. Затем переложился в долларовые ОВГЗ и бонды. Чуть раньше, чем следовало. Но я не инсайдер НБУ, чтобы знать наверняка. Поэтому немного перебдел.

Что касается Патриотики (пусть даже условной - сюда попадает любой сверхдешевый сегмент) - вы бы постеснялись приводить такой аргумент в защиту инвестиций в первичку. А то совсем несерьезно получается - продвигаете тотализатор, а это даже правила форума воспрещают :mrgreen:

PS: гривна всегда хороша после девальвации. Как определить ее завершение - 1) глубокое падение уже было и 2) случился существенный откат курса (в 2009-м это было возвращение с 9,5 до 8, в 2015-м - с 42 до 25).

PPS: пытаться продать валюту на пике очень опасно - неизвестно, когда он будет, не стоит в это играть, если только вы, снова таки, не инсайдер НБУ ))
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6906
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1193 раз.
Подякували: 2731 раз.
 
Профіль
5
5
3
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 09:19

  airmax78 написав:.. В Киеве под миллион народа без киевской регистрации живут годами, десятилетиями. ..
так и есть. Я тоже с этой когорты, и искренне считаю, чем меньше о тебе знают всякие военкоматы сотоварищи, тем спокойнее спать ;)
sequence
 
Повідомлень: 3803
З нами з: 29.12.15
Подякував: 543 раз.
Подякували: 936 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 09:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Да, с 15-го по 17-й я сидел в гривнедепо.

На какой процент портфеля? Существенный или одно депо для разнообразия?
Как себя чувствовали во время национализации Привата?
  zРадио написав:Что касается Патриотики (пусть даже условной - сюда попадает любой сверхдешевый сегмент) - вы бы постеснялись приводить такой аргумент в защиту инвестиций в первичку. А то совсем несерьезно получается - продвигаете тотализатор, а это даже правила форума воспрещают

А гривнедепо не тотализатор? Гривна падала чаще, чем системные застройщики. Может, конечно, теперь все будет по-другому, но вряд ли.
Любой инструмент нужно использовать по назначению. Входить в определенное время и не пересиживать. В 15-ом котлованы были вполне надежным и доходным вложением.
Vlad442
 
Повідомлень: 7038
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1267 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 09:39

  sequence написав:
  airmax78 написав:.. В Киеве под миллион народа без киевской регистрации живут годами, десятилетиями. ..
так и есть. Я тоже с этой когорты, и искренне считаю, чем меньше о тебе знают всякие военкоматы сотоварищи, тем спокойнее спать ;)

Но госстату, на который опирается зрада, лучше знать кто, где, чего и с кем.
airmax78
 
Повідомлень: 35572
З нами з: 25.10.12
Подякував: 877 раз.
Подякували: 4190 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 09:40

  Прохожий написав:
  zРадио написав:
  Прохожий написав:сколько в 2022м будет стоить прелесть на минской купленная за 200куе в 12м?
50куе дадут?


Она не экспонируется, тролль. Я в ней живу и буду жить дальше

так вопрос не в том. ЖЫРНЫЙ тролль
вопрос в том сколько она будет стоить???
50куе дадут???

По версии Прохожего:
zРадио, который купил за 200 куе, лох, потому что будет дешеветь
Serg-ik, который не купил, и ждёт пока подешевеет-лох
Чтоб ты не сделал-ты лох. Потому что ему так удобно
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11127
З нами з: 10.06.11
Подякував: 190 раз.
Подякували: 1028 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 09:49

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Да, с 15-го по 17-й я сидел в гривнедепо.

На какой процент портфеля? Существенный или одно депо для разнообразия?
Как себя чувствовали во время национализации Привата?
  zРадио написав:Что касается Патриотики (пусть даже условной - сюда попадает любой сверхдешевый сегмент) - вы бы постеснялись приводить такой аргумент в защиту инвестиций в первичку. А то совсем несерьезно получается - продвигаете тотализатор, а это даже правила форума воспрещают

А гривнедепо не тотализатор? Гривна падала чаще, чем системные застройщики. Может, конечно, теперь все будет по-другому, но вряд ли.
Любой инструмент нужно использовать по назначению. Входить в определенное время и не пересиживать. В 15-ом котлованы были вполне надежным и доходным вложением.

Прийшла СМС від забудовника, Ірпінь, центральний центр $750м2, 1к 36м2 виходить 27куе.

На відстані 15хв напішо до центру, в таку ціну було при ВФЯ але метраж біля 30м2.
З врахуванням локації та метражу, я би сказав, що ціна не піднялася до рівня 2013 р.

Я трохи ще помоніторив ще ціни в Бучі недалеко від рейкового транспорту, і чим далі від Києва, тим менший ріст за період 2015..2020 рр.

Район біля ж.д. в Бучі від 400..440 піднявся десь до 600..650, але замість повітря котлованів, майже готові будинки.

Нова Буча від 12500 грн м2, а на початку 2015 Буча Квартал, що поряд продавалася 10К грн.

З огляду на події в світі тепер, та досвід криз 2008 та 2014 років показують, що РН в нас сиплеться з лагом приблизно в рік. Так що саме цікаве буде наступної весни та літом. Потім стагнація.

Якщо брати повітря котловану, то воно може вирости на 20..50% за той час, а падіння теж можу бути в межах 15%..20%.

На мою думку, хто хоче видові квартири, той може зараз вкладатися та перебирати варіантами.

А кого цікавить тільки рентабельність, то ліпше почекати, але вибирати брати прийдеться потім із "неліквіда". Зате можливі акції, напр., при 100% оплаті неліквід із знижкою 30%.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20818
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1142 раз.
Подякували: 1491 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 4924492549264927>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1897, 1898, 1899
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18989 3119775
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 сер, 2020 19:38
antonivs3
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
470 200661
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 лип, 2020 09:15
Frant
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 14779
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.