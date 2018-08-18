Додано: Пон 03 сер, 2020 00:55

Vlad442 написав: zРадио написав: Ну ты посмотри на эти нахальные морды сотрудников ОП Опять они сравнивают недвижимость с высокорисковыми инвестициями... Так давай и с другими из этого же класса сравним.



NASDAQ Composite на середину 2015-го = 5000, на середину 2020-го = 10800.

BITCOIN на середину 2015-го = 250, на середину 2020-го = 11000.

UKRAINE 15/40 IO GDP-LKD (варранты Яреськи) на середину 2015-го = 30, на середину 2020-го = 90.

Даже гривневый депозит с капитализацией за 5 лет прибавил 110% (в долларах - 90%)... Ну ты посмотри на эти нахальные морды сотрудников ОП Опять они сравнивают недвижимость с высокорисковыми инвестициями... Так давай и с другими из этого же класса сравним.NASDAQ Composite на середину 2015-го = 5000, на середину 2020-го = 10800.BITCOIN на середину 2015-го = 250, на середину 2020-го = 11000.UKRAINE 15/40 IO GDP-LKD (варранты Яреськи) на середину 2015-го = 30, на середину 2020-го = 90.Даже гривневый депозит с капитализацией за 5 лет прибавил 110% (в долларах - 90%)...

В 15-ом покупается условная Патриотика за 20, в 17-ом еще 5 в ремонт и начинает сдаваться за 400*12=4800 в год в течении 2-2,5 лет. 10 тыс профита, цена около 55 тыс.

Вложили 25, получили 65. +160% в долларах за 5 лет.

Про гривневый депозит с 15-ого. Когда я в январе 17-ого сдал доллары и ушел на гривнедепо меня никто не понял, даже посмеивались, а в говорите 15-ый... Вы открывали гривнедепо в 15-ом? В 15-ом покупается условная Патриотика за 20, в 17-ом еще 5 в ремонт и начинает сдаваться за 400*12=4800 в год в течении 2-2,5 лет. 10 тыс профита, цена около 55 тыс.Вложили 25, получили 65. +160% в долларах за 5 лет.Про гривневый депозит с 15-ого. Когда я в январе 17-ого сдал доллары и ушел на гривнедепо меня никто не понял, даже посмеивались, а в говорите 15-ый... Вы открывали гривнедепо в 15-ом?

Да, с 15-го по 17-й я сидел в гривнедепо. В 2018-м - в гривневых ОВГЗ. Затем переложился в долларовые ОВГЗ и бонды. Чуть раньше, чем следовало. Но я не инсайдер НБУ, чтобы знать наверняка. Поэтому немного перебдел.Что касается Патриотики (пусть даже условной - сюда попадает любой сверхдешевый сегмент) - вы бы постеснялись приводить такой аргумент в защиту инвестиций в первичку. А то совсем несерьезно получается - продвигаете тотализатор, а это даже правила форума воспрещаютPS: гривна всегда хороша после девальвации. Как определить ее завершение - 1) глубокое падение уже было и 2) случился существенный откат курса (в 2009-м это было возвращение с 9,5 до 8, в 2015-м - с 42 до 25).PPS: пытаться продать валюту на пике очень опасно - неизвестно, когда он будет, не стоит в это играть, если только вы, снова таки, не инсайдер НБУ ))