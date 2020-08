Додано: Пон 03 сер, 2020 10:23

Vlad442 написав: Serg-ik написав: По версии Прохожего:

zРадио, который купил за 200 куе, лох, потому что будет дешеветь

Serg-ik, который не купил, и ждёт пока подешевеет-лох

Верно заметили, но есть одно но...

Критикуются не сами решения, а непоследовательность.

зРадио топит за обвал, но продать свою прелесть, уйти в аренду лучшего варианта и через год гарантированно откупить ее вполцены обратно не хочет.

Конечно. Нужно продать свои единственные, ухоженные, удобные ботинки сегодня за 100, чтобы поносить 2 года чужие за 10 в год, чтобы через 1.5 года купить за 70 новые и еще 30-50 вложить в ремонт, чтобы довести до состояния своих сегодняшних - это тот еще бизнес.



