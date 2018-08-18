|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Пон 03 сер, 2020 10:05
flyman написав:
З огляду на події в світі тепер, та досвід криз 2008 та 2014 років показують, що РН в нас сиплеться з лагом приблизно в рік. Так що саме цікаве буде наступної весни та літом. Потім стагнація.
Опыт 2008 и 2014 показывает, что РН начинает сыпаться сразу, но дна достигает через год, примерно. Не было такого, что кризис, цены стоят, а потом начинают сползать.
flyman написав:
На мою думку, хто хоче видові квартири, той може зараз вкладатися та перебирати варіантами.
А кого цікавить тільки рентабельність, то ліпше почекати, але вибирати брати прийдеться потім із "неліквіда". Зате можливі акції, напр., при 100% оплаті неліквід із знижкою 30%.
Нужно писать не видовые квартиры, а имущественные права на видовые квартиры.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 7038
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1267 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 сер, 2020 10:11
Serg-ik написав:
По версии Прохожего:
zРадио, который купил за 200 куе, лох, потому что будет дешеветь
Serg-ik, который не купил, и ждёт пока подешевеет-лох
Чтоб ты не сделал-ты лох. Потому что ему так удобно
Верно заметили, но есть одно но...
Критикуются не сами решения, а непоследовательность.
зРадио топит за обвал, но продать свою прелесть, уйти в аренду лучшего варианта и через год гарантированно откупить ее вполцены обратно не хочет. Может для него 20 с лишним тыс долларов не деньги, может не слишком верит в свои прогнозы.
Вы годами ищете вариант под ваши требования - новострой, комнаты определенной площади, но при этом арендуете много лет совсем не квартиру своей мечты. Если бы вы сказали "арендую новострой, на аналогичную денег нет, а хрущ покупать не хочу", вопросов бы не было, а не хотеть покупать даже эконом новострой и при этом снимать много лет советскую вторичку...
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 7038
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1267 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 сер, 2020 10:11
zРадио написав:
Да, с 15-го по 17-й я сидел в гривнедепо. В 2018-м - в гривневых ОВГЗ. Затем переложился в долларовые ОВГЗ и бонды. Чуть раньше, чем следовало. Но я не инсайдер НБУ, чтобы знать наверняка. Поэтому немного перебдел.
Что касается Патриотики (пусть даже условной - сюда попадает любой сверхдешевый сегмент) - вы бы постеснялись приводить такой аргумент в защиту инвестиций в первичку. А то совсем несерьезно получается - продвигаете тотализатор, а это даже правила форума воспрещают
PS: гривна всегда хороша после девальвации. Как определить ее завершение - 1) глубокое падение уже было и 2) случился существенный откат курса (в 2009-м это было возвращение с 9,5 до 8, в 2015-м - с 42 до 25).
PPS: пытаться продать валюту на пике очень опасно - неизвестно, когда он будет, не стоит в это играть, если только вы, снова таки, не инсайдер НБУ ))
как называется тема ветки с потоками вашего флуда?
как заработать на ОВЗГ или бондах?
как заработать на гривнедепо или скачке курса?
по теме ветки есть чё сказать?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 11659
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 552 раз.
- Подякували: 1178 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 03 сер, 2020 10:14
Vlad442 написав: Serg-ik написав:
По версии Прохожего:
zРадио, который купил за 200 куе, лох, потому что будет дешеветь
Serg-ik, который не купил, и ждёт пока подешевеет-лох
Чтоб ты не сделал-ты лох. Потому что ему так удобно
Верно заметили, но есть одно но...
Критикуются не сами решения, а непоследовательность.
зРадио топит за обвал, но продать свою прелесть, уйти в аренду лучшего варианта и через год гарантированно откупить ее вполцены обратно не хочет. Может для него 20 с лишним тыс долларов не деньги, может не слишком верит в свои прогнозы.
Вы годами ищете вариант под ваши требования - новострой, комнаты определенной площади, но при этом арендуете много лет совсем не квартиру своей мечты. Если бы вы сказали "арендую новострой, на аналогичную денег нет, а хрущ покупать не хочу", вопросов бы не было, а не хотеть покупать даже эконом новострой и при этом снимать много лет советскую вторичку...
+1
так и есть
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 11659
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 552 раз.
- Подякували: 1178 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 03 сер, 2020 10:23
Vlad442 написав: Serg-ik написав:
По версии Прохожего:
zРадио, который купил за 200 куе, лох, потому что будет дешеветь
Serg-ik, который не купил, и ждёт пока подешевеет-лох
Чтоб ты не сделал-ты лох. Потому что ему так удобно
Верно заметили, но есть одно но...
Критикуются не сами решения, а непоследовательность.
зРадио топит за обвал, но продать свою прелесть, уйти в аренду лучшего варианта и через год гарантированно откупить ее вполцены обратно не хочет.
..
Конечно. Нужно продать свои единственные, ухоженные, удобные ботинки сегодня за 100, чтобы поносить 2 года чужие за 10 в год, чтобы через 1.5 года купить за 70 новые и еще 30-50 вложить в ремонт, чтобы довести до состояния своих сегодняшних - это тот еще бизнес.
это уже конечно говорилось много раз, но не желающий слушать никогда не услышит
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 3318
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 209 раз.
- Подякували: 452 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 сер, 2020 10:29
Vlad442 написав: Serg-ik написав:
По версии Прохожего:
zРадио, который купил за 200 куе, лох, потому что будет дешеветь
Serg-ik, который не купил, и ждёт пока подешевеет-лох
Чтоб ты не сделал-ты лох. Потому что ему так удобно
зРадио топит за обвал, но продать свою прелесть, уйти в аренду лучшего варианта и через год гарантированно откупить ее вполцены обратно не хочет. Может для него 20 с лишним тыс долларов не деньги, может не слишком верит в свои прогнозы.
бредовый бред. так сделает только редкий де***.
с доп квартирой - ок, с той в которой живешь (а если еще и с семьей) - бред.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
-
jj1981ua
-
-
- Повідомлень: 383
- З нами з: 01.03.14
- Подякував: 58 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt
і 3 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|18989
|3119775
|
|
|470
|200661
|
Сер 29 лип, 2020 09:15
Frant
|
|13
|14779
|
|