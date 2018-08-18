Додано: Пон 03 сер, 2020 10:11

Serg-ik написав: По версии Прохожего:

zРадио, который купил за 200 куе, лох, потому что будет дешеветь

Serg-ik, который не купил, и ждёт пока подешевеет-лох

Чтоб ты не сделал-ты лох. Потому что ему так удобно По версии Прохожего:zРадио, который купил за 200 куе, лох, потому что будет дешеветьSerg-ik, который не купил, и ждёт пока подешевеет-лохЧтоб ты не сделал-ты лох. Потому что ему так удобно

Верно заметили, но есть одно но...Критикуются не сами решения, а непоследовательность.зРадио топит за обвал, но продать свою прелесть, уйти в аренду лучшего варианта и через год гарантированно откупить ее вполцены обратно не хочет. Может для него 20 с лишним тыс долларов не деньги, может не слишком верит в свои прогнозы.Вы годами ищете вариант под ваши требования - новострой, комнаты определенной площади, но при этом арендуете много лет совсем не квартиру своей мечты. Если бы вы сказали "арендую новострой, на аналогичную денег нет, а хрущ покупать не хочу", вопросов бы не было, а не хотеть покупать даже эконом новострой и при этом снимать много лет советскую вторичку...