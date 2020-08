Додано: Пон 03 сер, 2020 10:59

Прохожий написав: jj1981ua написав: бредовый бред. так сделает только редкий де***.

лично знаю человека который в конце 2007го продал квартиру в который жил, через 2 года купил с лучшими характеристиками + дополнительную 1к + еще остались деньги лично знаю человека который в конце 2007го продал квартиру в который жил, через 2 года купил с лучшими характеристиками + дополнительную 1к + еще остались деньги



отличная и поучительная история. полный аналог сегодняшнему положению дел в КРЖН и банковском рынке отличная и поучительная история. полный аналог сегодняшнему положению дел в КРЖН и банковском рынке

