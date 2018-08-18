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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4926492749284929>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 154
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
23
знизяться в межах 10%
28%
43
знизяться на 10-25%
32%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 10:50

  Прохожий написав:
  jj1981ua написав:
  Vlad442 написав:зРадио топит за обвал, но продать свою прелесть, уйти в аренду лучшего варианта и через год гарантированно откупить ее вполцены обратно не хочет. Может для него 20 с лишним тыс долларов не деньги, может не слишком верит в свои прогнозы.

бредовый бред. так сделает только редкий де***.
с доп квартирой - ок, с той в которой живешь (а если еще и с семьей) - бред.

лично знаю человека который в конце 2007го продал квартиру в который жил, через 2 года купил с лучшими характеристиками + дополнительную 1к + еще остались деньги

це не макс, внього все навпаки
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 10:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  adeges написав:Конечно. Нужно продать свои единственные, ухоженные, удобные ботинки сегодня за 100, чтобы поносить 2 года чужие за 10 в год, чтобы через 1.5 года купить за 70 новые и еще 30-50 вложить в ремонт, чтобы довести до состояния своих сегодняшних - это тот еще бизнес.

это уже конечно говорилось много раз, но не желающий слушать никогда не услышит

Ну если для вас пара десятков тыс долларов не деньги, чтобы испытывать неудобства с переездами, то да, конечно.
Давайте посмотрим по-другому. Вам предлагают переехать без доплаты из вашей квартиры в спальнике в новострой в центре со свежим ремонтом, но нужно 1-1,5 года пожить в хорошей квартире в аренде (вам ее кто-то оплачивает), пока в новой идет ремонт. Согласились бы? Или начали говорить про удобные старые ботинки?
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 10:51

  Serg-ik написав:
  Прохожий написав:
  zРадио написав:
Она не экспонируется, тролль. Я в ней живу и буду жить дальше

так вопрос не в том. ЖЫРНЫЙ тролль
вопрос в том сколько она будет стоить???
50куе дадут???

По версии Прохожего:
zРадио, который купил за 200 куе, лох, потому что будет дешеветь
Serg-ik, который не купил, и ждёт пока подешевеет-лох
Чтоб ты не сделал-ты лох. Потому что ему так удобно

так в Прохожего всі лохи, тільки він нелох.
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 10:52

  flyman написав:
  airmax78 написав:+ С 2012 года ботинки уже слегка износились. Самое время продавать и покупать новые. Тем более впереди обвал цен на старые ботинки и распродажа новых, гораздо более модных.

мова йде, що спочатку тре купити нове туфлі, перезутися, а потім продати старі.

А з умовою циклічності РН виходить, що нові тре купувати через 2-3 роки, а а старі продавати на піку ще через 2-4 роки.

В результаті, як написано було вище, 2 роки прийдеться ходити в чужих або босим.

Тому для арбітража на КРЖН в часі тре мінімум два об"єкти: один в якому живеш, другий інвестиційно/спекулятивний. На якому клепається кешфло і кепітал гейн.

МБА, йопта!

Если веришь в то, что пишешь - можно все это проделывать и с одной единственной квартирой.
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 10:59

  Прохожий написав:
  jj1981ua написав:бредовый бред. так сделает только редкий де***.
с доп квартирой - ок, с той в которой живешь (а если еще и с семьей) - бред.

лично знаю человека который в конце 2007го продал квартиру в который жил, через 2 года купил с лучшими характеристиками + дополнительную 1к + еще остались деньги


отличная и поучительная история. полный аналог сегодняшнему положению дел в КРЖН и банковском рынке
Востаннє редагувалось adeges в Пон 03 сер, 2020 11:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 11:00

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:+ С 2012 года ботинки уже слегка износились. Самое время продавать и покупать новые. Тем более впереди обвал цен на старые ботинки и распродажа новых, гораздо более модных.

мова йде, що спочатку тре купити нове туфлі, перезутися, а потім продати старі.

А з умовою циклічності РН виходить, що нові тре купувати через 2-3 роки, а а старі продавати на піку ще через 2-4 роки.

В результаті, як написано було вище, 2 роки прийдеться ходити в чужих або босим.

Тому для арбітража на КРЖН в часі тре мінімум два об"єкти: один в якому живеш, другий інвестиційно/спекулятивний. На якому клепається кешфло і кепітал гейн.

МБА, йопта!

Если веришь в то, что пишешь - можно все это проделывать и с одной единственной квартирой.

макс, так ти не поняв досі, для чого пул кавалірок?
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 11:01

  adeges написав:
  Прохожий написав:лично знаю человека который в конце 2007го продал квартиру в который жил, через 2 года купил с лучшими характеристиками + дополнительную 1к + еще остались деньги


отличная и поучительная история. полный аналог сегодняшнему положению дел в КРЖН и банковском рынке

не розкрита тема де він жив той час: в тещі, в коханки, в батьків, в оренді?
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 11:09

  airmax78 написав:
  adeges написав:
  Vlad442 написав:Верно заметили, но есть одно но...
Критикуются не сами решения, а непоследовательность.
зРадио топит за обвал, но продать свою прелесть, уйти в аренду лучшего варианта и через год гарантированно откупить ее вполцены обратно не хочет.
..


Конечно. Нужно продать свои единственные, ухоженные, удобные ботинки сегодня за 100, чтобы поносить 2 года чужие за 10 в год, чтобы через 1.5 года купить за 70 новые и еще 30-50 вложить в ремонт, чтобы довести до состояния своих сегодняшних - это тот еще бизнес.

это уже конечно говорилось много раз, но не желающий слушать никогда не услышит

+ С 2012 года ботинки уже слегка износились. Самое время продавать и покупать новые. Тем более впереди обвал цен на старые ботинки и распродажа новых, гораздо более модных.


100%. вот и я говорил также своей знакомой из Лондона, когда мерз в ее викторианской убогости в августе. говорил, продавай свою 150-летнюю изношенную вдрызг ущербность со стенами в 1 кирпич, ведь за полтора века вышло куча модных коллекций... не послушала

и теперь жалеет наверное
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 11:14

  flyman написав:
  adeges написав:
  Прохожий написав:лично знаю человека который в конце 2007го продал квартиру в который жил, через 2 года купил с лучшими характеристиками + дополнительную 1к + еще остались деньги


отличная и поучительная история. полный аналог сегодняшнему положению дел в КРЖН и банковском рынке

не розкрита тема де він жив той час: в тещі, в коханки, в батьків, в оренді?

Правда примитивная окуительная история .
Даже у уни они веселее получаются.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 11:16

  adeges написав:100%. вот и я говорил также своей знакомой из Лондона, когда мерз в ее викторианской убогости в августе. говорил, продавай свою 150-летнюю изношенную вдрызг ущербность со стенами в 1 кирпич, ведь за полтора века вышло куча модных коллекций... не послушала

и теперь жалеет наверное

Може бути дивлячись на нові закони, які виходять в ЮК стосовно енергоефективності будинків, їх вигляду і так далі.

Багато читав в медіа історій, що муніципалітет виставляє власникам рахунки на тисячі фунтів за реконструкцію (тобто виставляє вимогу на реконструкцію).

Це задоволення встає в 20-50 тис фунтів для кожного власника, якщо бабла нема, то що трапляється з власністю?
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