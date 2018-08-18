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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 03 сер, 2020 11:23
change_pm написав: adeges написав:
100%. вот и я говорил также своей знакомой из Лондона, когда мерз в ее викторианской убогости в августе. говорил, продавай свою 150-летнюю изношенную вдрызг ущербность со стенами в 1 кирпич, ведь за полтора века вышло куча модных коллекций... не послушалаи теперь жалеет наверное
Може бути дивлячись на нові закони, які виходять в ЮК стосовно енергоефективності будинків, їх вигляду і так далі.
Багато читав в медіа історій, що муніципалітет виставляє власникам рахунки на тисячі фунтів за реконструкцію (тобто виставляє вимогу на реконструкцію).
Це задоволення встає в 20-50 тис фунтів для кожного власника, якщо бабла нема, то що трапляється з власністю?
Кредит, нє.
Погашається за рахунок економії за е.е./газ на обігрів...
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Додано: Пон 03 сер, 2020 11:29
Vlad442 написав:
На какой процент портфеля? Существенный или одно депо для разнообразия?
Как себя чувствовали во время национализации Привата?
На 100% портфеля в 12 банках (не по 200 тыс, чтобы вы не перемножали впустую, просто важное правило пассивных вложений).
Vlad442 написав:
Как себя чувствовали во время национализации Привата?
Вообще по этому поводу не страдал - ни за Приват, ни за банковскую систему. Решение было политическим
Vlad442 написав:
А гривнедепо не тотализатор? Гривна падала чаще, чем системные застройщики.
Да ну? Системные - это какие? 21-й век, УКО-групп, Аркада и Укрбуд?
Vlad442 написав:
Любой инструмент нужно использовать по назначению. Входить в определенное время и не пересиживать.
Вот именно! Почему я уже просто устал вам талдычить о цикличности! Или 4 года стабильного роста - это не цикл?
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Додано: Пон 03 сер, 2020 11:29
adeges написав: Vlad442 написав: Serg-ik написав:
По версии Прохожего:
zРадио, который купил за 200 куе, лох, потому что будет дешеветь
Serg-ik, который не купил, и ждёт пока подешевеет-лох
Чтоб ты не сделал-ты лох. Потому что ему так удобно
Верно заметили, но есть одно но...
Критикуются не сами решения, а непоследовательность.
зРадио топит за обвал, но продать свою прелесть, уйти в аренду лучшего варианта и через год гарантированно откупить ее вполцены обратно не хочет.
..
Конечно. Нужно продать свои единственные, ухоженные, удобные ботинки сегодня за 100, чтобы поносить 2 года чужие за 10 в год, чтобы через 1.5 года купить за 70 новые и еще 30-50 вложить в ремонт, чтобы довести до состояния своих сегодняшних - это тот еще бизнес.
это уже конечно говорилось много раз, но не желающий слушать никогда не услышит
Про не почує в точку:-)
Про що йде мова. У різні періоди життя нам необхідні різні умови проживання.
Продавати гарно поюзану квартиру в морально і фізично втомленому будинку не страшно. Тим більше
коли з ранку до ночі пишеш, що всі помремо:-)
Адже на горизонті задарма можна переїхати в нове, яке більше відповідповідає потребам.
Всім процвітання!
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Додано: Пон 03 сер, 2020 11:32
Vlad442 написав:Опыт 2008
и 2014 показывает, что РН начинает сыпаться сразу, но дна достигает через год, примерно. Не было такого, что кризис, цены стоят, а потом начинают сползать.
Гггг, вас в очередной раз подвела плохая осведомленность в вопросах, в которых вы плаваете, но не стесняетесь говорить с умным видом - именно опыт 2007-2008 говорит о лаге и украинской экономики, и КРЖН, наблюдаемом во время мировых кризисов. Тогда коррекция началась в декабре 2007-го, а до КРЖН дошла спустя 11 месяцев лишь в ноябре 2008-го...
Востаннє редагувалось zРадио
в Пон 03 сер, 2020 11:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 03 сер, 2020 11:33
flyman написав:
..
Погашається за рахунок економії за е.е./газ на обігрів...
астанавись! Флай, если бы все были такими аскетами, как вы, Киевэнерго, Нью-Йорк-энерго, Лондон-энерго по миру пошли бы.
Заодно, учитывая вашу ненависть к личному транспорту, по миру также пошли бы Шелл, ENI, Роснефть, да и ваще вы сотоварищи агрессора на лопатки положили бы.
Но, увы, не все хотят холодильник на ночь выключать и закутываться зимой в овечьи одеяла. Не патриотичные у нас (да и везде) обыватели какие-то
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Додано: Пон 03 сер, 2020 11:38
Serg-ik написав:
По версии Прохожего:
zРадио, который купил за 200 куе, лох, потому что будет дешеветь
Serg-ik, который не купил, и ждёт пока подешевеет-лох
Чтоб ты не сделал-ты лох. Потому что ему так удобно
Логика здесь только одна - ни вас, ни меня ОП застройщиков не могут загнать в первичку. Поэтому и бесятся. Вам - (якобы) нужно первое жилье здесь и сейчас, потому что жизнь проходит мимо, мне - (якобы) пора обновляться, потому что дому "целых" 12 лет... Типичные клише из "боевых листов" продажников
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Додано: Пон 03 сер, 2020 11:50
Прохожий написав: jj1981ua написав: Vlad442 написав:
зРадио топит за обвал, но продать свою прелесть, уйти в аренду лучшего варианта и через год гарантированно откупить ее вполцены обратно не хочет. Может для него 20 с лишним тыс долларов не деньги, может не слишком верит в свои прогнозы.
бредовый бред. так сделает только редкий де***.
с доп квартирой - ок, с той в которой живешь (а если еще и с семьей) - бред.
лично знаю человека который в конце 2007го продал квартиру в который жил, через 2 года купил с лучшими характеристиками + дополнительную 1к + еще остались деньги
Могу ошибаться, но по-моему на форуме есть человек, который то же самое проделал в 2014 году до основного падения цен, и, вроде, тоже не жалеет.
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Додано: Пон 03 сер, 2020 11:57
zРадио написав: Serg-ik написав:
По версии Прохожего:
zРадио, который купил за 200 куе, лох, потому что будет дешеветь
Serg-ik, который не купил, и ждёт пока подешевеет-лох
Чтоб ты не сделал-ты лох. Потому что ему так удобно
Логика здесь только одна - ни вас, ни меня ОП застройщиков не могут загнать в первичку. Поэтому и бесятся. Вам - (якобы) нужно первое жилье здесь и сейчас, потому что жизнь проходит мимо, мне - (якобы) пора обновляться, потому что дому "целых" 12 лет... Типичные клише из "боевых листов" продажников
Ну а за рамками боевых листов, украинский-то кирпич из 00х в спальниках показывает самую плохую динамику и падает сильнее всего в каждый кризис. Тем более большие площади "для жизни". Как ты можешь этого не замечать за всеми своими графиками и аналитическими отчетами?
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Додано: Пон 03 сер, 2020 12:00
flyman написав:
Кредит, нє.
change_pm написав: adeges написав:
100%. вот и я говорил также своей знакомой из Лондона, когда мерз в ее викторианской убогости в августе. говорил, продавай свою 150-летнюю изношенную вдрызг ущербность со стенами в 1 кирпич, ведь за полтора века вышло куча модных коллекций... не послушалаи теперь жалеет наверное
Може бути дивлячись на нові закони, які виходять в ЮК стосовно енергоефективності будинків, їх вигляду і так далі.
Багато читав в медіа історій, що муніципалітет виставляє власникам рахунки на тисячі фунтів за реконструкцію (тобто виставляє вимогу на реконструкцію).
Це задоволення встає в 20-50 тис фунтів для кожного власника, якщо бабла нема, то що трапляється з власністю?
Погашається за рахунок економії за е.е./газ на обігрів...
Ці сторіз про людей, які в іпотеці.
Хто тобі дасть ще 50 штук, коли ти 150-300 штук ще винен?
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Додано: Пон 03 сер, 2020 12:03
change_pm написав:
Ці сторіз про людей, які в іпотеці.
Хто тобі дасть ще 50 штук, коли ти 150-300 штук ще винен?
На энергоэффективность - дадут. Они эту тему любят.
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