Додано: Пон 03 сер, 2020 13:07

change_pm написав: adeges написав: 100%. вот и я говорил также своей знакомой из Лондона, когда мерз в ее викторианской убогости в августе. говорил, продавай свою 150-летнюю изношенную вдрызг ущербность со стенами в 1 кирпич, ведь за полтора века вышло куча модных коллекций... не послушала



Може бути дивлячись на нові закони, які виходять в ЮК стосовно енергоефективності будинків, їх вигляду і так далі.



Багато читав в медіа історій, що муніципалітет виставляє власникам рахунки на тисячі фунтів за реконструкцію (тобто виставляє вимогу на реконструкцію).



Вы уверены, что речь идет об англии? В англии все просто - хочешь мерзнуть - мерзни. В каждой квартире и каждом доме - газовый котел. Хочешь включаешь, хочень - не включаешь.



Мало того, изменение внешнего вида дома - зась, за замененные окна на стеклопластик можно попасть под суд, даже если соблюден дизайн.



