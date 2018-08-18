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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 03 сер, 2020 12:11
sequence написав: flyman написав:
..
Погашається за рахунок економії за е.е./газ на обігрів...
астанавись! Флай, если бы все были такими аскетами, как вы, Киевэнерго, Нью-Йорк-энерго, Лондон-энерго по миру пошли бы.
Заодно, учитывая вашу ненависть к личному транспорту, по миру также пошли бы Шелл, ENI, Роснефть, да и ваще вы сотоварищи агрессора на лопатки положили бы.
Но, увы, не все хотят холодильник на ночь выключать и закутываться зимой в овечьи одеяла. Не патриотичные у нас (да и везде) обыватели какие-то
так Эвропа помішана на економії, це в нас тут "копійок не рахують" (поки газ та електрика дешева для населення), а там копійочка до копійочки, грошик до грошика, цент до цента.
А щодо утеплення в ГБ, думаю там дадуть пільговий цільовий кредит під 0.01% річних на 30 років, і ще муніципалітет/уряд відсотків 30 компенсує, і вирахують із бази оподаткування.
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2
Додано: Пон 03 сер, 2020 12:14
airmax78 написав: change_pm написав:
Ці сторіз про людей, які в іпотеці.
Хто тобі дасть ще 50 штук, коли ти 150-300 штук ще винен?
На энергоэффективность - дадут. Они эту тему любят.
так ще само утеплення добавить 60 штук до вартості нерухомості..
всі в шоколаді: банк, уряд, муніципалітет, домогосподартство... winwin в дії,
а не так як в нас: приватизація доходів, націоналізація збитків - манюпас все оплатить.
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Додано: Пон 03 сер, 2020 12:29
flyman написав: airmax78 написав: change_pm написав:
Ці сторіз про людей, які в іпотеці.
Хто тобі дасть ще 50 штук, коли ти 150-300 штук ще винен?
На энергоэффективность - дадут. Они эту тему любят.
так ще само утеплення добавить 60 штук до вартості нерухомості..
всі в шоколаді: банк, уряд, муніципалітет, домогосподартство... winwin в дії,
а не так як в нас: приватизація доходів, націоналізація збитків - манюпас все оплатить.
Это правда, к сожалению.
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Додано: Пон 03 сер, 2020 12:35
airmax78 написав:
Ну а за рамками боевых листов, украинский-то кирпич из 00х в спальниках показывает самую плохую динамику и падает сильнее всего в каждый кризис. Тем более большие площади "для жизни". Как ты можешь этого не замечать за всеми своими графиками и аналитическими отчетами?
Почему ты качественный монолит, на котором меньше всего экономили, поскольку строили в бум, упорно называешь украинским кирпичом? Это тоже что-то из боевых листов? А какой тогда кирпич ты (другие застройщики комфорта и бизнеса) продают сегодня? Европейский?
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Додано: Пон 03 сер, 2020 12:44
flyman написав:
..
так Эвропа помішана на економії, це в нас тут "копійок не рахують" (поки газ та електрика дешева для населення), а там копійочка до копійочки, грошик до грошика, цент до цента...
это легенда для нищих.
нормально они там живут и не мерзнут. Те, с которыми я сталкивался. Может, где то в фавелах Щуцина и жлобятся, но как-то я все время мимо проезжал.
Бытие определяет сознание, кто-то верно пометил
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Додано: Пон 03 сер, 2020 13:07
change_pm написав: adeges написав:
100%. вот и я говорил также своей знакомой из Лондона, когда мерз в ее викторианской убогости в августе. говорил, продавай свою 150-летнюю изношенную вдрызг ущербность со стенами в 1 кирпич, ведь за полтора века вышло куча модных коллекций... не послушалаи теперь жалеет наверное
Може бути дивлячись на нові закони, які виходять в ЮК стосовно енергоефективності будинків, їх вигляду і так далі.
Багато читав в медіа історій, що муніципалітет виставляє власникам рахунки на тисячі фунтів за реконструкцію (тобто виставляє вимогу на реконструкцію).
Це задоволення встає в 20-50 тис фунтів для кожного власника, якщо бабла нема, то що трапляється з власністю?
Вы уверены, что речь идет об англии? В англии все просто - хочешь мерзнуть - мерзни. В каждой квартире и каждом доме - газовый котел. Хочешь включаешь, хочень - не включаешь.
Мало того, изменение внешнего вида дома - зась, за замененные окна на стеклопластик можно попасть под суд, даже если соблюден дизайн.
И наконец, когда ты при температуре на улице меньше 10 градусов видишь человека в футболке или рубашке - это с вероятостью 90% англичанин.
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Додано: Пон 03 сер, 2020 13:09
zРадио написав: airmax78 написав:
Ну а за рамками боевых листов, украинский-то кирпич из 00х в спальниках показывает самую плохую динамику и падает сильнее всего в каждый кризис. Тем более большие площади "для жизни". Как ты можешь этого не замечать за всеми своими графиками и аналитическими отчетами?
Почему ты качественный монолит, на котором меньше всего экономили, поскольку строили в бум, упорно называешь украинским кирпичом? Это тоже что-то из боевых листов? А какой тогда кирпич ты (другие застройщики комфорта и бизнеса) продают сегодня? Европейский?
"Украинский кирпич" - это условное название всего, что построено после развала СССР, принятое "Лун.ua" - ты же смотришь их статистику.
Думаю рано или поздно они придут и к тому, что выделят сегмент "модные мопы", т.к. он ведет себя несколько по-другому.
По поводу качества - это да. Качество начала-середины 00х мы массово наблюдаем на Оболнских липках.
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Додано: Пон 03 сер, 2020 13:09
sequence написав: flyman написав:
..
так Эвропа помішана на економії, це в нас тут "копійок не рахують" (поки газ та електрика дешева для населення), а там копійочка до копійочки, грошик до грошика, цент до цента...
это легенда для нищих.
нормально они там живут и не мерзнут. Те, с которыми я сталкивался. Может, где то в фавелах Щуцина и жлобятся, но как-то я все время мимо проезжал.
Бытие определяет сознание, кто-то верно пометил
это не так. экономят и очень. из тех, с которыми сталкивался я. С доходами от 10к евров или фунтов в месяц
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Додано: Пон 03 сер, 2020 13:11
zРадио написав: airmax78 написав:
Эээ.. непорядок. Сейчас все в село переезжают. Радио вещает, что лендлордам в Киеве пора готовить доски.
Ты за лордов не говори - я уже комментировал по этому поводу. Лорд не понаслышке знает, что такое цикличность, и к рискам относится с должной степенью внимания. Рыло тоже понимает, что на росте рынка должно загонять покупана, а на падении - продавана. А вот персонал застройщиков, сидящий на проценте, а не зарплате - при любом сценарии будет мантрить о вечном дорожае! Поэтому какова бы ни была легенда, последних отчетливо видно по риторике...
Мантры о дорожае прошлый век. Сразу видно что в ОП давно не бывали и не видели как сейчас ведут себя менеджеры. Нынче никто не говорит о дорожае, а просто и спокойно говорят что вы тут сильно не тупите, потому что все очень быстро покупают, поэтому уже завтра вам за эти деньги прийдется ждать следующей очереди или будет совсем неликвидная квартира из остатков. Это психологически влияет куда сильнее.
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Додано: Пон 03 сер, 2020 13:13
zРадио написав: airmax78 написав:
Ну а за рамками боевых листов, украинский-то кирпич из 00х в спальниках показывает самую плохую динамику и падает сильнее всего в каждый кризис. Тем более большие площади "для жизни". Как ты можешь этого не замечать за всеми своими графиками и аналитическими отчетами?
Почему ты качественный монолит, на котором меньше всего экономили, поскольку строили в бум, упорно называешь украинским кирпичом? Это тоже что-то из боевых листов? А какой тогда кирпич ты (другие застройщики комфорта и бизнеса) продают сегодня? Европейский?
нет, конечно сейчас строят из более качественных материалов, потому что цена в 2.5 раза ниже. и главное, за прошедшие 10 лет девелоперы поняли, что зарабатывать слишком много - это социально безответственно
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