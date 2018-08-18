Додано: Пон 03 сер, 2020 14:02

flyman написав: в мене поки що орієнтація на масовий ловенд ринок, причому деривативів на кавалірки, а не готове житло в мене поки що орієнтація на масовий ловенд ринок, причому деривативів на кавалірки, а не готове житло

Ось це продавалось в кінці 2017 за 11 тис доларів. А зараз людина за нього хоче 16500.Це повноцінна однуха, повний аналог Хрущовки, але з сучасним фасадом.+55% за 3 роки. Будинок досі не побудовано і там прострочка вже десь 2 роки, але то не суть, ціна все одно зростала весь цей час по троху і він візуально готовий, тому рано чи пізно його домучають, а продати завжди можна було.Звісно зросло не так круто як Республіка, але все ж якісь гроші власнику дало.Тому може в тому і є логіка, але все ж як на мене то багато дешевих об'єктів в перспективі то більший гемор з обслуговуванням/продажем, ніж менше але більш дорогих.