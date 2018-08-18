Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
adeges написав:.. это не так. экономят и очень. из тех, с которыми сталкивался я. С доходами от 10к евров или фунтов в месяц
Экономят только владельцы домов площадью овер 150 сквайр митерс - там в некоторых комнатах вместе с температурой отваливается штукатурка. В квартирах жлобов мало, благо почти все дома неплохо утеплены даже в Венеции Температурный режим в 20-21 градус зимой мне видится вполне комфортным, хотя жена предпочитает 22. Где вы таких жадных знакомых нашли там? - понаехи, не иначе!
airmax78 написав:Эээ.. непорядок. Сейчас все в село переезжают. Радио вещает, что лендлордам в Киеве пора готовить доски.
Ты за лордов не говори - я уже комментировал по этому поводу. Лорд не понаслышке знает, что такое цикличность, и к рискам относится с должной степенью внимания. Рыло тоже понимает, что на росте рынка должно загонять покупана, а на падении - продавана. А вот персонал застройщиков, сидящий на проценте, а не зарплате - при любом сценарии будет мантрить о вечном дорожае! Поэтому какова бы ни была легенда, последних отчетливо видно по риторике...
Мантры о дорожае прошлый век. Сразу видно что в ОП давно не бывали и не видели как сейчас ведут себя менеджеры. Нынче никто не говорит о дорожае, а просто и спокойно говорят что вы тут сильно не тупите, потому что все очень быстро покупают, поэтому уже завтра вам за эти деньги прийдется ждать следующей очереди или будет совсем неликвидная квартира из остатков. Это психологически влияет куда сильнее.
на вразливих естетів тіпа Макса, і любителів видових на кщталт Пропера
adeges написав:.. это не так. экономят и очень. из тех, с которыми сталкивался я. С доходами от 10к евров или фунтов в месяц
Экономят только владельцы домов площадью овер 150 сквайр митерс - там в некоторых комнатах вместе с температурой отваливается штукатурка. В квартирах жлобов мало, благо почти все дома неплохо утеплены даже в Венеции Температурный режим в 20-21 градус зимой мне видится вполне комфортным, хотя жена предпочитает 22. Где вы таких жадных знакомых нашли там? - понаехи, не иначе!
еконімія в країнах Європи - (між)національний вид спорту, це тільки в нас - економиш, значить жлобяра, не купив ТТ - ніщеброд
flyman написав:на вразливих естетів тіпа Макса, і любителів видових на кщталт Пропера
Насправді на будь кого, хто купує для життя. Ті хто купують на перепродаж, то так в них дещо інші цінності, а от хто купує для себе то розуміє що це на десятки років і тому навіть можуть погодитись на певну переплату, але хочуть щоб планування/розміщення/рівень шуму та вид з вікна були більш менш в адекваті. Тому його лякати тим що завтра буде дорожче менш ефетикно, ніж лякати тим що наприклад завтра лишаться лише на другмоу поверсі над активною комерцією
flyman написав:макс, так ти не поняв досі, для чого пул кавалірок?
От я не поняв) Я спочатку теж дивився на подібні об'єкти, але дуже швидко до них охолов, тому що вони покажуть найгіршу динаміку зростання ціни, та будуть найважче продаватись. Як на мене, то вже краще замість трьох кавалірок один модний МОП на який завжди буде попит.. Тим більше що навіть в Бучі, а точніше в Гостомелі, є доволі модні МОПи...
flyman написав:макс, так ти не поняв досі, для чого пул кавалірок?
От я не поняв) Я спочатку теж дивився на подібні об'єкти, але дуже швидко до них охолов, тому що вони покажуть найгіршу динаміку зростання ціни, та будуть найважче продаватись. Як на мене, то вже краще замість трьох кавалірок один модний МОП на який завжди буде попит.. Тим більше що навіть в Бучі, а точніше в Гостомелі, є доволі модні МОПи...
в мене поки що орієнтація на масовий ловенд ринок, причому деривативів на кавалірки, а не готове житло
flyman написав:макс, так ти не поняв досі, для чого пул кавалірок?
От я не поняв) Я спочатку теж дивився на подібні об'єкти, але дуже швидко до них охолов, тому що вони покажуть найгіршу динаміку зростання ціни, та будуть найважче продаватись. Як на мене, то вже краще замість трьох кавалірок один модний МОП на який завжди буде попит.. Тим більше що навіть в Бучі, а точніше в Гостомелі, є доволі модні МОПи...
в мене поки що орієнтація на масовий ловенд ринок, причому деривативів на кавалірки, а не готове житло
flyman написав:в мене поки що орієнтація на масовий ловенд ринок, причому деривативів на кавалірки, а не готове житло
https://mesto.ua/uk/sale/kievskaya-obla ... 56336.html Ось це продавалось в кінці 2017 за 11 тис доларів. А зараз людина за нього хоче 16500. Це повноцінна однуха, повний аналог Хрущовки, але з сучасним фасадом. +55% за 3 роки. Будинок досі не побудовано і там прострочка вже десь 2 роки, але то не суть, ціна все одно зростала весь цей час по троху і він візуально готовий, тому рано чи пізно його домучають, а продати завжди можна було. Звісно зросло не так круто як Республіка, але все ж якісь гроші власнику дало. Тому може в тому і є логіка, але все ж як на мене то багато дешевих об'єктів в перспективі то більший гемор з обслуговуванням/продажем, ніж менше але більш дорогих.
Santehnik написав:Мантры о дорожае прошлый век. Сразу видно что в ОП давно не бывали и не видели как сейчас ведут себя менеджеры. Нынче никто не говорит о дорожае, а просто и спокойно говорят что вы тут сильно не тупите, потому что все очень быстро покупают, поэтому уже завтра вам за эти деньги прийдется ждать следующей очереди или будет совсем неликвидная квартира из остатков. Это психологически влияет куда сильнее.
Опять мантрите про Варшавский, готовите к началу продаж нового дома)
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.