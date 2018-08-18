Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Santehnik написав:Мантры о дорожае прошлый век. Сразу видно что в ОП давно не бывали и не видели как сейчас ведут себя менеджеры. Нынче никто не говорит о дорожае, а просто и спокойно говорят что вы тут сильно не тупите, потому что все очень быстро покупают, поэтому уже завтра вам за эти деньги прийдется ждать следующей очереди или будет совсем неликвидная квартира из остатков. Это психологически влияет куда сильнее.
Опять мантрите про Варшавский, готовите к началу продаж нового дома)
Просто в Варшавском это все очень ярко выражено. Возле меня есть домик - цена там не менялась с последнего повышения в прошлом году (менялась только готовность). НО, в ОП ничего ликвидного уже нет. Теперь только к перекупам. А там - как договоришься. Хотя, допускаю, что, наверное, можно и ниже чем по цене ОП, если постараться.
flyman написав:в мене поки що орієнтація на масовий ловенд ринок, причому деривативів на кавалірки, а не готове житло
https://mesto.ua/uk/sale/kievskaya-obla ... 56336.html Ось це продавалось в кінці 2017 за 11 тис доларів. А зараз людина за нього хоче 16500. Це повноцінна однуха, повний аналог Хрущовки, але з сучасним фасадом. +55% за 3 роки. Будинок досі не побудовано і там прострочка вже десь 2 роки, але то не суть, ціна все одно зростала весь цей час по троху і він візуально готовий, тому рано чи пізно його домучають, а продати завжди можна було. Звісно зросло не так круто як Республіка, але все ж якісь гроші власнику дало. Тому може в тому і є логіка, але все ж як на мене то багато дешевих об'єктів в перспективі то більший гемор з обслуговуванням/продажем, ніж менше але більш дорогих.
З часом можна буде перевзуватися в новіше та просторніше із модними МОПами, ще й в заставу під дешеву іпотеку.
xio13 написав:В гонконге уже пошла новая волна ковид-19 , так что к началу осени дойдет до нас вспышка.
Поэтому "буит дорожать", так как люди будут на фоне закрытия бизнесов вкладывать последнее в бетон, или в бетон который возможно будет построен через пару лет )))))))))
Ты на новый карантин и тотальное закрытие малого бизнеса елду не надрачивай, а то взамен новой запаковки всех по норам перед НГ и сосания лапы миллионами так 30ти в Украине без всяких подачек как у Трампа, получится иной итог - твоего любимого наркомана отправят на мясокомбинат на тушняк вместе с фотографами и продавцами собачек, и наконец то появится хунта во главе, допустим, с Забродским или другим боевым генералом, а он вас лодырей-задротов после конфискации крипты и прочей нечисти во благо ВСУ отправит копать противотанковые рвы руками в тёплом феврале 21года при минус 30, там будешь рассуждать по перспективах падения КРЖН в землянке за кружкой спирта на весь взвод.
Востаннє редагувалось барабашов в Пон 03 сер, 2020 14:41, всього редагувалось 1 раз.
flyman, ти за свій перший підвал 1% з ПФ забрав "взад"?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Прохожий написав:лично знаю человека который в конце 2007го продал квартиру в который жил, через 2 года купил с лучшими характеристиками + дополнительную 1к + еще остались деньги
Могу ошибаться, но по-моему на форуме есть человек, который то же самое проделал в 2014 году до основного падения цен, и, вроде, тоже не жалеет.
так и я лично знал девушку, которая в 2008 или 2009 (точно не помню) продала однуху на русановке, а в августе 2010 на эти же деньги (минус год аренда на подоле) купила 2-ху на той же русановке. такое бывает. но этой незамужней девушке тогда было 28 и она это делала именно с целью получения двухи. ее ничего не держало в т.ч. возраст. а к 40 люди такие финты уже редко исполняют, а если еще и семья, школа, садик...
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
xio13 написав:В гонконге уже пошла новая волна ковид-19 , так что к началу осени дойдет до нас вспышка.
Поэтому "буит дорожать", так как люди будут на фоне закрытия бизнесов вкладывать последнее в бетон, или в бетон который возможно будет построен через пару лет )))))))))
Ты на новый карантин и тотальное закрытие малого бизнеса елду не надрачивай, а то взамен новой запаковки всех по норам перед НГ и сосания лапы миллионами так 30ти в Украине без всяких подачек как у Трампа, получится иной итог - твоего любимого наркомана отправят на мясокомбинат на тушняк вместе с фотографами и продавцами собачек, и наконец то появится хунта во главе, допустим, с Забродским или другим боевым генералом, а он вас лодырей-задротов после конфискации крипты и прочей нечисти во благо ВСУ отправит копать противотанковые рвы руками в тёплом феврале 21года при минус 30, там будешь рассуждать по перспективах падения КРЖН в землянке за кружкой спирта на весь взвод.
Ого у вас пане хфантазія!
Скоріш ваша Тундра чи що там у вас + ваші депозити + банківськи бокси будуть конфісковані в такому варіанті. А ось кріптодр..ри над вами посміюються.
До того ж хто там буде щось копати? Масово всі рвонуть кігті до західного кордону...
зі. В мене кріпти немає!
Востаннє редагувалось change_pm в Пон 03 сер, 2020 15:03, всього редагувалось 1 раз.