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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 сер, 2020 14:56
airmax78 написав:
Варшавский - это наша Тесла. Верим, инвестируем, зарабатываем!
Наша Тесла это Эврика и Патриотика! Но топливо закончилось
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Додано: Пон 03 сер, 2020 15:00
change_pm написав:
Скоріш ваша Тундра чи що там у вас + ваші депозити + банкіськи бокси будуть конфісковані в такому варіанті. А ось кріптодр..ри над вами посміюються.
Так, серед знайомих є реальний кейс того як в комірці в Луганську залишились гроші, яких вже мабуть ніколи не отримати назад.
Але крипта все ж хоч і не залежить від країни і процесів які відбуваються у фізичному просторі, але паяльник ніхто не скасовував. Інша справа що треба знати до кого конкретно конкретно той паяльник застосовувати, тому шанси такого сценарію доволі малі.
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Додано: Пон 03 сер, 2020 15:02
Santehnik написав: airmax78 написав:
Варшавский - это наша Тесла. Верим, инвестируем, зарабатываем!
Наша Тесла это Эврика и Патриотика! Но топливо закончилось
А Клычко прямо как власти Невады во время эпидемии - оставил гигафабрику жилья без работы.
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Додано: Пон 03 сер, 2020 15:06
jj1981ua написав: airmax78 написав: Прохожий написав:
лично знаю человека который в конце 2007го продал квартиру в который жил, через 2 года купил с лучшими характеристиками + дополнительную 1к + еще остались деньги
Могу ошибаться, но по-моему на форуме есть человек, который то же самое проделал в 2014 году до основного падения цен, и, вроде, тоже не жалеет.
так и я лично знал девушку, которая в 2008 или 2009 (точно не помню) продала однуху на русановке, а в августе 2010 на эти же деньги (минус год аренда на подоле) купила 2-ху на той же русановке.
такое бывает. но этой незамужней девушке тогда было 28 и она это делала именно с целью получения двухи. ее ничего не держало в т.ч. возраст.
а к 40 люди такие финты уже редко исполняют, а если еще и семья, школа, садик...
Нє, ну нє нада 30-100 куе то Нє нада. Реальний кейс зараз. Є чешка. Є гроші на нову квартиру. Проте вирішено переїхати в оренду в нову квартиру (на все новеньке) у той же комплекс в якому хочеться придбати, а стару здати. Благо стара квартира придбавалася ліквідною.
Різниця в ціні між орендою старої і нової - 4 -5 тис грн. Нова квартира більша/-) Поюзають все новеньке і подумають брати в цьому комплексі чи ні:-)
А Ви продовжуйте одночасно розказувать про зубожіння і лінь підняти на рівному місці за рахунок обвалу десятки уе:-)
Всім процвітання!
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Додано: Пон 03 сер, 2020 15:06
Santehnik написав: change_pm написав:
Скоріш ваша Тундра чи що там у вас + ваші депозити + банкіськи бокси будуть конфісковані в такому варіанті. А ось кріптодр..ри над вами посміюються.
Так, серед знайомих є реальний кейс того як в комірці в Луганську залишились гроші, яких вже мабуть ніколи не отримати назад.
Але крипта все ж хоч і не залежить від країни і процесів які відбуваються у фізичному просторі, але паяльник ніхто не скасовував. Інша справа що треба знати до кого конкретно конкретно той паяльник застосовувати, тому шанси такого сценарію доволі малі.
Кстати, история умалчивает, а как вообще этот вопрос решался? Нал из хранилища вывезти легко, и, насколько я знаю, большинство банков успели. А вот с ячейками все сложнее. А в Донецке, думаю, в ячейках приличные суммы хранились и были представлены все крупные украинские банки.
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