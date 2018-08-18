Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
change_pm написав:Скоріш ваша Тундра чи що там у вас + ваші депозити + банкіськи бокси будуть конфісковані в такому варіанті. А ось кріптодр..ри над вами посміюються.
Так, серед знайомих є реальний кейс того як в комірці в Луганську залишились гроші, яких вже мабуть ніколи не отримати назад. Але крипта все ж хоч і не залежить від країни і процесів які відбуваються у фізичному просторі, але паяльник ніхто не скасовував. Інша справа що треба знати до кого конкретно конкретно той паяльник застосовувати, тому шанси такого сценарію доволі малі.
Прохожий написав:лично знаю человека который в конце 2007го продал квартиру в который жил, через 2 года купил с лучшими характеристиками + дополнительную 1к + еще остались деньги
Могу ошибаться, но по-моему на форуме есть человек, который то же самое проделал в 2014 году до основного падения цен, и, вроде, тоже не жалеет.
так и я лично знал девушку, которая в 2008 или 2009 (точно не помню) продала однуху на русановке, а в августе 2010 на эти же деньги (минус год аренда на подоле) купила 2-ху на той же русановке. такое бывает. но этой незамужней девушке тогда было 28 и она это делала именно с целью получения двухи. ее ничего не держало в т.ч. возраст. а к 40 люди такие финты уже редко исполняют, а если еще и семья, школа, садик...
Нє, ну нє нада 30-100 куе то Нє нада. Реальний кейс зараз. Є чешка. Є гроші на нову квартиру. Проте вирішено переїхати в оренду в нову квартиру (на все новеньке) у той же комплекс в якому хочеться придбати, а стару здати. Благо стара квартира придбавалася ліквідною. Різниця в ціні між орендою старої і нової - 4 -5 тис грн. Нова квартира більша/-) Поюзають все новеньке і подумають брати в цьому комплексі чи ні:-)
А Ви продовжуйте одночасно розказувать про зубожіння і лінь підняти на рівному місці за рахунок обвалу десятки уе:-)
change_pm написав:Скоріш ваша Тундра чи що там у вас + ваші депозити + банкіськи бокси будуть конфісковані в такому варіанті. А ось кріптодр..ри над вами посміюються.
Так, серед знайомих є реальний кейс того як в комірці в Луганську залишились гроші, яких вже мабуть ніколи не отримати назад. Але крипта все ж хоч і не залежить від країни і процесів які відбуваються у фізичному просторі, але паяльник ніхто не скасовував. Інша справа що треба знати до кого конкретно конкретно той паяльник застосовувати, тому шанси такого сценарію доволі малі.
Кстати, история умалчивает, а как вообще этот вопрос решался? Нал из хранилища вывезти легко, и, насколько я знаю, большинство банков успели. А вот с ячейками все сложнее. А в Донецке, думаю, в ячейках приличные суммы хранились и были представлены все крупные украинские банки.
change_pm написав:Скоріш ваша Тундра чи що там у вас + ваші депозити + банкіськи бокси будуть конфісковані в такому варіанті. А ось кріптодр..ри над вами посміюються.
Так, серед знайомих є реальний кейс того як в комірці в Луганську залишились гроші, яких вже мабуть ніколи не отримати назад. Але крипта все ж хоч і не залежить від країни і процесів які відбуваються у фізичному просторі, але паяльник ніхто не скасовував. Інша справа що треба знати до кого конкретно конкретно той паяльник застосовувати, тому шанси такого сценарію доволі малі.
Кстати, история умалчивает, а как вообще этот вопрос решался? Нал из хранилища вывезти легко, и, насколько я знаю, большинство банков успели. А вот с ячейками все сложнее. А в Донецке, думаю, в ячейках приличные суммы хранились и были представлены все крупные украинские банки.
так казали, шо ячійка надійніше матрасу, а БСУ воопше строьмна, а тут он воно як...
Долярчик написав:flyman, ти за свій перший підвал 1% з ПФ забрав "взад"?
все чинарьом, 1+1 і ще трішки за "оформлення" чому це теб турбує? переплатив і жаба дусит?
Тобто 1+1?
Просто, я мав раніше це зробити, але забув. То от тепер розпочинаю процес повернення!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!