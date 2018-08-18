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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4930493149324933

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 155
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
23
знизяться в межах 10%
28%
43
знизяться на 10-25%
32%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 15:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  change_pm написав:Скоріш ваша Тундра чи що там у вас + ваші депозити + банкіськи бокси будуть конфісковані в такому варіанті. А ось кріптодр..ри над вами посміюються.

Так, серед знайомих є реальний кейс того як в комірці в Луганську залишились гроші, яких вже мабуть ніколи не отримати назад.
Але крипта все ж хоч і не залежить від країни і процесів які відбуваються у фізичному просторі, але паяльник ніхто не скасовував. Інша справа що треба знати до кого конкретно конкретно той паяльник застосовувати, тому шанси такого сценарію доволі малі.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 15:02

  Santehnik написав:
  airmax78 написав:Варшавский - это наша Тесла. Верим, инвестируем, зарабатываем!

Наша Тесла это Эврика и Патриотика! Но топливо закончилось :(

А Клычко прямо как власти Невады во время эпидемии - оставил гигафабрику жилья без работы.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 15:06

  jj1981ua написав:
  airmax78 написав:
  Прохожий написав:лично знаю человека который в конце 2007го продал квартиру в который жил, через 2 года купил с лучшими характеристиками + дополнительную 1к + еще остались деньги

Могу ошибаться, но по-моему на форуме есть человек, который то же самое проделал в 2014 году до основного падения цен, и, вроде, тоже не жалеет.

так и я лично знал девушку, которая в 2008 или 2009 (точно не помню) продала однуху на русановке, а в августе 2010 на эти же деньги (минус год аренда на подоле) купила 2-ху на той же русановке.
такое бывает. но этой незамужней девушке тогда было 28 и она это делала именно с целью получения двухи. ее ничего не держало в т.ч. возраст.
а к 40 люди такие финты уже редко исполняют, а если еще и семья, школа, садик...


Нє, ну нє нада 30-100 куе то Нє нада. Реальний кейс зараз. Є чешка. Є гроші на нову квартиру. Проте вирішено переїхати в оренду в нову квартиру (на все новеньке) у той же комплекс в якому хочеться придбати, а стару здати. Благо стара квартира придбавалася ліквідною.
Різниця в ціні між орендою старої і нової - 4 -5 тис грн. Нова квартира більша/-) Поюзають все новеньке і подумають брати в цьому комплексі чи ні:-)

А Ви продовжуйте одночасно розказувать про зубожіння і лінь підняти на рівному місці за рахунок обвалу десятки уе:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 15:06

  Santehnik написав:
  change_pm написав:Скоріш ваша Тундра чи що там у вас + ваші депозити + банкіськи бокси будуть конфісковані в такому варіанті. А ось кріптодр..ри над вами посміюються.

Так, серед знайомих є реальний кейс того як в комірці в Луганську залишились гроші, яких вже мабуть ніколи не отримати назад.
Але крипта все ж хоч і не залежить від країни і процесів які відбуваються у фізичному просторі, але паяльник ніхто не скасовував. Інша справа що треба знати до кого конкретно конкретно той паяльник застосовувати, тому шанси такого сценарію доволі малі.

Кстати, история умалчивает, а как вообще этот вопрос решался? Нал из хранилища вывезти легко, и, насколько я знаю, большинство банков успели. А вот с ячейками все сложнее. А в Донецке, думаю, в ячейках приличные суммы хранились и были представлены все крупные украинские банки.
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 15:36

  Долярчик написав:flyman, ти за свій перший підвал 1% з ПФ забрав "взад"? :idea:

все чинарьом, 1+1 і ще трішки за "оформлення"
чому це теб турбує?
переплатив і жаба дусит?
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 15:40

  airmax78 написав:
  Santehnik написав:
  change_pm написав:Скоріш ваша Тундра чи що там у вас + ваші депозити + банкіськи бокси будуть конфісковані в такому варіанті. А ось кріптодр..ри над вами посміюються.

Так, серед знайомих є реальний кейс того як в комірці в Луганську залишились гроші, яких вже мабуть ніколи не отримати назад.
Але крипта все ж хоч і не залежить від країни і процесів які відбуваються у фізичному просторі, але паяльник ніхто не скасовував. Інша справа що треба знати до кого конкретно конкретно той паяльник застосовувати, тому шанси такого сценарію доволі малі.

Кстати, история умалчивает, а как вообще этот вопрос решался? Нал из хранилища вывезти легко, и, насколько я знаю, большинство банков успели. А вот с ячейками все сложнее. А в Донецке, думаю, в ячейках приличные суммы хранились и были представлены все крупные украинские банки.

так казали, шо ячійка надійніше матрасу, а БСУ воопше строьмна, а тут он воно як...
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 17:16

  flyman написав:
  Долярчик написав:flyman, ти за свій перший підвал 1% з ПФ забрав "взад"? :idea:

все чинарьом, 1+1 і ще трішки за "оформлення"
чому це теб турбує?
переплатив і жаба дусит?

Тобто 1+1?

Просто, я мав раніше це зробити, але забув. То от тепер розпочинаю процес повернення!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 17:39

  Долярчик написав:
  flyman написав:
  Долярчик написав:flyman, ти за свій перший підвал 1% з ПФ забрав "взад"? :idea:

все чинарьом, 1+1 і ще трішки за "оформлення"
чому це теб турбує?
переплатив і жаба дусит?

Тобто 1+1?

Просто, я мав раніше це зробити, але забув. То от тепер розпочинаю процес повернення!

Нічого не зрозумів, яке поверення?
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 17:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  Долярчик написав:
  flyman написав:[quote="5028485:Долярчик"]flyman, ти за свій перший підвал 1% з ПФ забрав "взад"? :idea:

все чинарьом, 1+1 і ще трішки за "оформлення"
чому це теб турбує?
переплатив і жаба дусит?

Тобто 1+1?

Просто, я мав раніше це зробити, але забув. То от тепер розпочинаю процес повернення!

Нічого не зрозумів, яке поверення?[/quote]

Идёт речь о возврате 1% уплаченного в Пенс фонд. http://tvoemisto.tv/blogs/derzhava_zobo ... 99718.html
Хотя Долярчик покупал, вроде, у застройщика и не платил 1%
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 18:06

  lel написав:Идёт речь о возврате 1% уплаченного в Пенс фонд. http://tvoemisto.tv/blogs/derzhava_zobovyazana_povernuty_1_vartosti_zhytla_yake_vy_prydbaly_vpershe_99718.html
Хотя Долярчик покупал, вроде, у застройщика и не платил 1%

буду знати, можливо коли займуся цим, 2 тис. грн. на дорозі не валяються
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flyman
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