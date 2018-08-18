Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Саме про це і йдеться! І я платив 1% при купівлі квартири в ПФ у забудовника!(у розтермінування)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
airmax78 написав:"Украинский кирпич" - это условное название всего, что построено после развала СССР, принятое "Лун.ua" - ты же смотришь их статистику.
На ЛУНе есть 2 отдельных сегмента: монолит и кирпич. Только монолитом ты называешь то, что продаешь, а кирпичом - все остальное, что не панель и не блок Толково придумано...
airmax78 написав:Качество начала-середины 00х мы массово наблюдаем на Оболнских липках.
Цыплят по осени считают - посмотрим на твои "модные МОПы" через 10 лет. Но вообще бредовое, конечно, сравнение - технологии строительства не стоят на месте, и через несколько лет сегодняшние новые дома в сравнении будут таким же унылым овном, каким ты называешь сегодня мой. Придется и тебе с этим свыкнуться, дома - не автомобили, их меняют с той же частотой только идиотики, попадающиеся на уловки застройщиков...
Долярчик написав:Саме про це і йдеться! І я платив 1% при купівлі квартири в ПФ у забудовника!(у розтермінування)
так в тебе через кооператив було, чи в кого ти купував?
У забудовника, але там якось було через якусь венчурну фірму
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!