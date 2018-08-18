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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4931493249334934

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 155
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
23
знизяться в межах 10%
28%
43
знизяться на 10-25%
32%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 18:42

  lel написав:
flyman написав:
  Долярчик написав:flyman, ти за свій перший підвал 1% з ПФ забрав "взад"? :idea:

все чинарьом, 1+1 і ще трішки за "оформлення"
чому це теб турбує?
переплатив і жаба дусит?

Тобто 1+1?

Просто, я мав раніше це зробити, але забув. То от тепер розпочинаю процес повернення!

Нічого не зрозумів, яке поверення?[/quote]
======+

Идёт речь о возврате 1% уплаченного в Пенс фонд. http://tvoemisto.tv/blogs/derzhava_zobo ... 99718.html
Хотя Долярчик покупал, вроде, у застройщика и не платил 1%[/quote]
=======

Саме про це і йдеться!
І я платив 1% при купівлі квартири в ПФ у забудовника!(у розтермінування)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 19:03

  Долярчик написав:Саме про це і йдеться!
І я платив 1% при купівлі квартири в ПФ у забудовника!(у розтермінування)

так в тебе через кооператив було, чи в кого ти купував?
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 19:13

  airmax78 написав:"Украинский кирпич" - это условное название всего, что построено после развала СССР, принятое "Лун.ua" - ты же смотришь их статистику.


На ЛУНе есть 2 отдельных сегмента: монолит и кирпич. Только монолитом ты называешь то, что продаешь, а кирпичом - все остальное, что не панель и не блок :mrgreen: Толково придумано...

  airmax78 написав:Качество начала-середины 00х мы массово наблюдаем на Оболнских липках.


Цыплят по осени считают - посмотрим на твои "модные МОПы" через 10 лет. Но вообще бредовое, конечно, сравнение - технологии строительства не стоят на месте, и через несколько лет сегодняшние новые дома в сравнении будут таким же унылым овном, каким ты называешь сегодня мой. Придется и тебе с этим свыкнуться, дома - не автомобили, их меняют с той же частотой только идиотики, попадающиеся на уловки застройщиков...
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 19:42

  flyman написав:
  Долярчик написав:Саме про це і йдеться!
І я платив 1% при купівлі квартири в ПФ у забудовника!(у розтермінування)

так в тебе через кооператив було, чи в кого ти купував?

У забудовника, але там якось було через якусь венчурну фірму :shock:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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