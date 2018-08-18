Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Саме про це і йдеться! І я платив 1% при купівлі квартири в ПФ у забудовника!(у розтермінування)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
airmax78 написав:"Украинский кирпич" - это условное название всего, что построено после развала СССР, принятое "Лун.ua" - ты же смотришь их статистику.
На ЛУНе есть 2 отдельных сегмента: монолит и кирпич. Только монолитом ты называешь то, что продаешь, а кирпичом - все остальное, что не панель и не блок Толково придумано...
airmax78 написав:Качество начала-середины 00х мы массово наблюдаем на Оболнских липках.
Цыплят по осени считают - посмотрим на твои "модные МОПы" через 10 лет. Но вообще бредовое, конечно, сравнение - технологии строительства не стоят на месте, и через несколько лет сегодняшние новые дома в сравнении будут таким же унылым овном, каким ты называешь сегодня мой. Придется и тебе с этим свыкнуться, дома - не автомобили, их меняют с той же частотой только идиотики, попадающиеся на уловки застройщиков...
Долярчик написав:Саме про це і йдеться! І я платив 1% при купівлі квартири в ПФ у забудовника!(у розтермінування)
так в тебе через кооператив було, чи в кого ти купував?
У забудовника, але там якось було через якусь венчурну фірму
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Прохожий написав:лично знаю человека который в конце 2007го продал квартиру в который жил, через 2 года купил с лучшими характеристиками + дополнительную 1к + еще остались деньги
Могу ошибаться, но по-моему на форуме есть человек, который то же самое проделал в 2014 году до основного падения цен, и, вроде, тоже не жалеет.
так и я лично знал девушку, которая в 2008 или 2009 (точно не помню) продала однуху на русановке, а в августе 2010 на эти же деньги (минус год аренда на подоле) купила 2-ху на той же русановке. такое бывает. но этой незамужней девушке тогда было 28 и она это делала именно с целью получения двухи. ее ничего не держало в т.ч. возраст. а к 40 люди такие финты уже редко исполняют, а если еще и семья, школа, садик...
согласен, стабильная аренда 10+ лет ваше все...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
airmax78 написав:Качество начала-середины 00х мы массово наблюдаем на Оболнских липках.
Цыплят по осени считают - посмотрим на твои "модные МОПы" через 10 лет. Но вообще бредовое, конечно, сравнение - технологии строительства не стоят на месте, и через несколько лет сегодняшние новые дома в сравнении будут таким же унылым овном, каким ты называешь сегодня мой. Придется и тебе с этим свыкнуться, дома - не автомобили, их меняют с той же частотой только идиотики, попадающиеся на уловки застройщиков...
Ты не прав. Дом спроектированный нормальным архитектурным бюро и построенный из современных качественных материалов (из которых у нас начали строить более-менее массово только после 2014 года), с красивой внутренней отделкой и через 10 лет не будет выглядеть как УГ. Как пример тебе Грушевского, 9. Или тот же Парк Авеню. Но важнее, конечно, как дом обслуживается и как в нем борятся с вильнолюдьми. Твой на Минской, может и тоже ничего бы был, если бы не жильцы.
airmax78 написав:Кстати, история умалчивает, а как вообще этот вопрос решался? Нал из хранилища вывезти легко, и, насколько я знаю, большинство банков успели. А вот с ячейками все сложнее. А в Донецке, думаю, в ячейках приличные суммы хранились и были представлены все крупные украинские банки.
Двое знакомых забирали. Звонили в банк, банк после идентификации сообщал мобильный телефон человека, у которого есть все ключи и который находится в том же городе, где и ячейки. И если еще не взломано и есть что забирать, то означенный чел открывает и отдает содержимое ячейки. Как это ни странно, в обоих известных мне случаях все закончилось хорошо. Банки были разные, схема одинаковая
airmax78 написав:Кстати, история умалчивает, а как вообще этот вопрос решался? Нал из хранилища вывезти легко, и, насколько я знаю, большинство банков успели. А вот с ячейками все сложнее. А в Донецке, думаю, в ячейках приличные суммы хранились и были представлены все крупные украинские банки.
Двое знакомых забирали. Звонили в банк, банк после идентификации сообщал мобильный телефон человека, у которого есть все ключи и который находится в том же городе, где и ячейки. И если еще не взломано и есть что забирать, то означенный чел открывает и отдает содержимое ячейки. Как это ни странно, в обоих известных мне случаях все закончилось хорошо. Банки были разные, схема одинаковая