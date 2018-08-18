Додано: Пон 03 сер, 2020 21:42

zРадио написав:

airmax78 написав: Качество начала-середины 00х мы массово наблюдаем на Оболнских липках. Качество начала-середины 00х мы массово наблюдаем на Оболнских липках.



Цыплят по осени считают - посмотрим на твои "модные МОПы" через 10 лет. Но вообще бредовое, конечно, сравнение - технологии строительства не стоят на месте, и через несколько лет сегодняшние новые дома в сравнении будут таким же унылым овном, каким ты называешь сегодня мой. Придется и тебе с этим свыкнуться, дома - не автомобили, их меняют с той же частотой только идиотики, попадающиеся на уловки застройщиков... Цыплят по осени считают - посмотрим на твои "модные МОПы" через 10 лет. Но вообще бредовое, конечно, сравнение - технологии строительства не стоят на месте, и через несколько лет сегодняшние новые дома в сравнении будут таким же унылым овном, каким ты называешь сегодня мой. Придется и тебе с этим свыкнуться, дома - не автомобили, их меняют с той же частотой только идиотики, попадающиеся на уловки застройщиков...

Ты не прав. Дом спроектированный нормальным архитектурным бюро и построенный из современных качественных материалов (из которых у нас начали строить более-менее массово только после 2014 года), с красивой внутренней отделкой и через 10 лет не будет выглядеть как УГ. Как пример тебе Грушевского, 9. Или тот же Парк Авеню. Но важнее, конечно, как дом обслуживается и как в нем борятся с вильнолюдьми. Твой на Минской, может и тоже ничего бы был, если бы не жильцы.