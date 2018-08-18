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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4932493349344935>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 155
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
23
знизяться в межах 10%
28%
43
знизяться на 10-25%
32%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 18:42

  lel написав:
flyman написав:
  Долярчик написав:flyman, ти за свій перший підвал 1% з ПФ забрав "взад"? :idea:

все чинарьом, 1+1 і ще трішки за "оформлення"
чому це теб турбує?
переплатив і жаба дусит?

Тобто 1+1?

Просто, я мав раніше це зробити, але забув. То от тепер розпочинаю процес повернення!

Нічого не зрозумів, яке поверення?[/quote]
======+

Идёт речь о возврате 1% уплаченного в Пенс фонд. http://tvoemisto.tv/blogs/derzhava_zobo ... 99718.html
Хотя Долярчик покупал, вроде, у застройщика и не платил 1%[/quote]
=======

Саме про це і йдеться!
І я платив 1% при купівлі квартири в ПФ у забудовника!(у розтермінування)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 19:03

  Долярчик написав:Саме про це і йдеться!
І я платив 1% при купівлі квартири в ПФ у забудовника!(у розтермінування)

так в тебе через кооператив було, чи в кого ти купував?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 19:13

  airmax78 написав:"Украинский кирпич" - это условное название всего, что построено после развала СССР, принятое "Лун.ua" - ты же смотришь их статистику.


На ЛУНе есть 2 отдельных сегмента: монолит и кирпич. Только монолитом ты называешь то, что продаешь, а кирпичом - все остальное, что не панель и не блок :mrgreen: Толково придумано...

  airmax78 написав:Качество начала-середины 00х мы массово наблюдаем на Оболнских липках.


Цыплят по осени считают - посмотрим на твои "модные МОПы" через 10 лет. Но вообще бредовое, конечно, сравнение - технологии строительства не стоят на месте, и через несколько лет сегодняшние новые дома в сравнении будут таким же унылым овном, каким ты называешь сегодня мой. Придется и тебе с этим свыкнуться, дома - не автомобили, их меняют с той же частотой только идиотики, попадающиеся на уловки застройщиков...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 19:42

  flyman написав:
  Долярчик написав:Саме про це і йдеться!
І я платив 1% при купівлі квартири в ПФ у забудовника!(у розтермінування)

так в тебе через кооператив було, чи в кого ти купував?

У забудовника, але там якось було через якусь венчурну фірму :shock:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 21:10

  jj1981ua написав:
  airmax78 написав:
  Прохожий написав:лично знаю человека который в конце 2007го продал квартиру в который жил, через 2 года купил с лучшими характеристиками + дополнительную 1к + еще остались деньги

Могу ошибаться, но по-моему на форуме есть человек, который то же самое проделал в 2014 году до основного падения цен, и, вроде, тоже не жалеет.

так и я лично знал девушку, которая в 2008 или 2009 (точно не помню) продала однуху на русановке, а в августе 2010 на эти же деньги (минус год аренда на подоле) купила 2-ху на той же русановке.
такое бывает. но этой незамужней девушке тогда было 28 и она это делала именно с целью получения двухи. ее ничего не держало в т.ч. возраст.
а к 40 люди такие финты уже редко исполняют, а если еще и семья, школа, садик...

согласен, стабильная аренда 10+ лет ваше все...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 21:42

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Качество начала-середины 00х мы массово наблюдаем на Оболнских липках.


Цыплят по осени считают - посмотрим на твои "модные МОПы" через 10 лет. Но вообще бредовое, конечно, сравнение - технологии строительства не стоят на месте, и через несколько лет сегодняшние новые дома в сравнении будут таким же унылым овном, каким ты называешь сегодня мой. Придется и тебе с этим свыкнуться, дома - не автомобили, их меняют с той же частотой только идиотики, попадающиеся на уловки застройщиков...

Ты не прав. Дом спроектированный нормальным архитектурным бюро и построенный из современных качественных материалов (из которых у нас начали строить более-менее массово только после 2014 года), с красивой внутренней отделкой и через 10 лет не будет выглядеть как УГ. Как пример тебе Грушевского, 9. Или тот же Парк Авеню. Но важнее, конечно, как дом обслуживается и как в нем борятся с вильнолюдьми. Твой на Минской, может и тоже ничего бы был, если бы не жильцы.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 21:45

  airmax78 написав:Кстати, история умалчивает, а как вообще этот вопрос решался? Нал из хранилища вывезти легко, и, насколько я знаю, большинство банков успели. А вот с ячейками все сложнее. А в Донецке, думаю, в ячейках приличные суммы хранились и были представлены все крупные украинские банки.

Двое знакомых забирали. Звонили в банк, банк после идентификации сообщал мобильный телефон человека, у которого есть все ключи и который находится в том же городе, где и ячейки. И если еще не взломано и есть что забирать, то означенный чел открывает и отдает содержимое ячейки. Как это ни странно, в обоих известных мне случаях все закончилось хорошо. Банки были разные, схема одинаковая
Damien
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 21:50

  Damien написав:
  airmax78 написав:Кстати, история умалчивает, а как вообще этот вопрос решался? Нал из хранилища вывезти легко, и, насколько я знаю, большинство банков успели. А вот с ячейками все сложнее. А в Донецке, думаю, в ячейках приличные суммы хранились и были представлены все крупные украинские банки.

Двое знакомых забирали. Звонили в банк, банк после идентификации сообщал мобильный телефон человека, у которого есть все ключи и который находится в том же городе, где и ячейки. И если еще не взломано и есть что забирать, то означенный чел открывает и отдает содержимое ячейки. Как это ни странно, в обоих известных мне случаях все закончилось хорошо. Банки были разные, схема одинаковая

Офигеть, конечно. Сюр.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 22:58

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
Цыплят по осени считают - посмотрим на твои "модные МОПы" через 10 лет. Но вообще бредовое, конечно, сравнение - технологии строительства не стоят на месте, и через несколько лет сегодняшние новые дома в сравнении будут таким же унылым овном, каким ты называешь сегодня мой. Придется и тебе с этим свыкнуться, дома - не автомобили, их меняют с той же частотой только идиотики, попадающиеся на уловки застройщиков...

Ты не прав. Дом спроектированный нормальным архитектурным бюро и построенный из современных качественных материалов (из которых у нас начали строить более-менее массово только после 2014 года),

А что случилось в 2014г,построены новые цементные, бетонные, кирпичные заводы, стали выпускать принципиально новые трубы водо и теплоснабжения,изменились подходы к проектированию, технологиям?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 23:10

  shapo написав:А что случилось в 2014г,построены новые цементные, бетонные, кирпичные заводы, стали выпускать принципиально новые трубы водо и теплоснабжения,изменились подходы к проектированию, технологиям?

Во-первых, наконец-то поняли, что дома должен проектировать архитектор вместе с дизайнером. Отсюда появление интересных фасадов, модных мопов, благоустройства, которое до 2014 делали на отыпись.
Про КАН я вообще молчу - они ушли на другой уровень. Но и другие застройщики за ними начали подтягиваться.
Начали использовать импортные материалы в отделке фасада, чего раньше никогда не было. Начали ставить качественные окна, что раньше у застройщиков считалось дурным тоном. Некотороые даже неплохо ставить начали. Начали использовать хорошие лифты. Импортное оборудование для вентиляции, какие-то минимальные элементы энергосбернжения появились: датчики движения, лед-лампы. В паркингах начали устанавливать нормальные роллеты, а не шлагбаум или металлические решетки. Ну там много еще чего по мелочи. Но в результате разница разительная.
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