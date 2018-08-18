Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
shapo написав:А что случилось в 2014г,построены новые цементные, бетонные, кирпичные заводы, стали выпускать принципиально новые трубы водо и теплоснабжения,изменились подходы к проектированию, технологиям?
Во-первых, наконец-то поняли, что дома должен проектировать архитектор вместе с дизайнером. Отсюда появление интересных фасадов, модных мопов, благоустройства, которое до 2014 делали на отыпись. Про КАН я вообще молчу - они ушли на другой уровень. Но и другие застройщики за ними начали подтягиваться. Начали использовать импортные материалы в отделке фасада, чего раньше никогда не было. Начали ставить качественные окна, что раньше у застройщиков считалось дурным тоном. Некотороые даже неплохо ставить начали. Начали использовать хорошие лифты. Импортное оборудование для вентиляции, какие-то минимальные элементы энергосбернжения появились: датчики движения, лед-лампы. В паркингах начали устанавливать нормальные роллеты, а не шлагбаум или металлические решетки. Ну там много еще чего по мелочи. Но в результате разница разительная.
А какие украинские фасадные материалы использовались до 2014г начиная с дешёвых мокрых фасадов до вент? И какие новые оконные профиля появились после 2014 и наконец научились нормально делать откосы и разве дымоудаление или лифты бывают украинскими если не считать такими отис ранее или евро формат сейчас. Хотя что в них украинского. Да и КАН начал задолго до 2014.
Видели уже апофеоз дешевея? Буд открыл продажи на Московской 7: цены от 70000 метр , минимальная однуха около 5 лимонов, стадия-конь не валялся, сдача конец 2023. Кто тут любитель пованговать-повторится история продаж как у Старта или Тайма?
shapo написав:А что случилось в 2014г,построены новые цементные, бетонные, кирпичные заводы, стали выпускать принципиально новые трубы водо и теплоснабжения,изменились подходы к проектированию, технологиям?
Во-первых, наконец-то поняли, что дома должен проектировать архитектор вместе с дизайнером. Отсюда появление интересных фасадов, модных мопов, благоустройства, которое до 2014 делали на отыпись. Про КАН я вообще молчу - они ушли на другой уровень. Но и другие застройщики за ними начали подтягиваться. Начали использовать импортные материалы в отделке фасада, чего раньше никогда не было. Начали ставить качественные окна, что раньше у застройщиков считалось дурным тоном. Некотороые даже неплохо ставить начали. Начали использовать хорошие лифты. Импортное оборудование для вентиляции, какие-то минимальные элементы энергосбернжения появились: датчики движения, лед-лампы. В паркингах начали устанавливать нормальные роллеты, а не шлагбаум или металлические решетки. Ну там много еще чего по мелочи. Но в результате разница разительная.
А какие украинские фасадные материалы использовались до 2014г начиная с дешёвых мокрых фасадов до вент? И какие новые оконные профиля появились после 2014 и наконец научились нормально делать откосы и разве дымоудаление или лифты бывают украинскими если не считать такими отис ранее или евро формат сейчас. Хотя что в них украинского. Да и КАН начал задолго до 2014.
Я не строитель, мне сложно сказать чем обмазывали, например, дома на Оболони и почему они так сейчас выглядят, не знаю, почему украинский фасадный кирпич выкрашивается на 3-5-10ю зиму. Ставил ли кто-то из застройщиков оконные системы Шуко или Reynaers в своих домах. Заказывали ли кабины лифтов в каком-то ином исполнении, кроме самое дешевое -30%. Ставил ли кто-то внутрипольные конвекторы вместо самых дешевых радиаторов? Как давно на фасадах начали появляться специальные места, корзины для кондеров, не говоря уже о внутрифасадном дренаже? Очень, очень сильно все изменилось. Сравните Паркове Мисто от КАН и ЦП от того же КАН. И то и то позиционировалось как бизнес-класс.
Понаехал написав:Народ, у нас тут намечается массовые выселения. Есть идея создать фонд благотворительный, что б временно отправлять неимущих американцев к вам. Кто за? Ж) Выдержит такой наплыв Киев?
Конечно ощарашен. Это города буквами обозначены ? Как вообще ситуация у вас ? В Германии все по старому. Но если USA навернеться, Гермашке будет не сладко. 40 % экспорта все таки.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )