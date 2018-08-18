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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 04 сер, 2020 08:54
Faceless написав:
А в чем плюсы внутрипольных конвекторов?
Они гораздо более эффективные чем обычные радиаторы и их работой можно управлять в большем диапазоне (если в них вентиляторы стоят и нормальная автоматика). Ну и внешний вид окуенный.
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Додано: Вів 04 сер, 2020 08:57
xio13 написав: rjkz написав:
Макс, все забываю спросить, просто из любопытства - в новой прэлести стены из чего выполнены?
Судя по цене 200000$ за 90м2 в центре киева - то из *г**** и палок.
Ы?? Т.е. 200 кило за 90кв. м в центре - это супердешево?! Латентный растишка детектед.
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Додано: Вів 04 сер, 2020 09:03
airmax78 написав: Faceless написав:
А в чем плюсы внутрипольных конвекторов?
Они гораздо более эффективные чем обычные радиаторы и их работой можно управлять в большем диапазоне (если в них вентиляторы стоят и нормальная автоматика). Ну и внешний вид окуенный.
Только и гемора больше с обслуживанием
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