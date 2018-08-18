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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4933493449354936

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 155
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
23
знизяться в межах 10%
28%
43
знизяться на 10-25%
32%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 08:54

  Faceless написав:А в чем плюсы внутрипольных конвекторов?

Они гораздо более эффективные чем обычные радиаторы и их работой можно управлять в большем диапазоне (если в них вентиляторы стоят и нормальная автоматика). Ну и внешний вид окуенный.
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 08:57

  xio13 написав:
  rjkz написав:
Макс, все забываю спросить, просто из любопытства - в новой прэлести стены из чего выполнены?


Судя по цене 200000$ за 90м2 в центре киева - то из *г**** и палок.

Ы?? Т.е. 200 кило за 90кв. м в центре - это супердешево?! Латентный растишка детектед.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 09:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Faceless написав:А в чем плюсы внутрипольных конвекторов?

Они гораздо более эффективные чем обычные радиаторы и их работой можно управлять в большем диапазоне (если в них вентиляторы стоят и нормальная автоматика). Ну и внешний вид окуенный.
Только и гемора больше с обслуживанием
Faceless
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  #<1 ... 4933493449354936
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