Ы?? Т.е. 200 кило за 90кв. м в центре - это супердешево?! Латентный растишка детектед.
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Додано: Вів 04 сер, 2020 08:57
Додано: Вів 04 сер, 2020 09:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 04 сер, 2020 09:44
Супер новострой за 200$ под 90м2 в центре? Или для вас центр это Телиги 25?)))
Я только комментирую неадекватные цены на сегодня и не считаю их нормальными.
Додано: Вів 04 сер, 2020 09:49
Мдя. При порошенко все расцвело и запахло, а до этого кровавый диктатор мешал вешать корзины под кондеи.
Статистика импорта алюминиевых профилей настойчиво утверждает, что профиля Шуко до 2014 года импортировалось примерно в два раза больше чем ныне, когда все заполнено унылым Рехау Экосол 60.
По моему комплексу - по проекту должен быть приличный Отис, но его в 2015 году признали "ватой", в силу локализации в Питере - поставили Евроформат, который собирают из итальянских запчастей, притом настолько криворуко, что за все время существования комплекса не было и дня(!), чтобы все лифты работали.
Корзины под кондеи стали действительно массово ставить в 16-17 года, с чем это связано, хз, вероятно, изменения в ДБИ.
Все остальные внутрипольные конвекторы суть понты для приезжих, просто на том основании, что подобную хрень я даже в Европах встретил аж один раз, откуда и узнал о сущестововании таковой
Додано: Вів 04 сер, 2020 09:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
рыла знают)
как говорится "кто девушку ужинает, тот её и танцует" (кто статью заказывает тот свою версию и излагает как единственно верную)
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
Додано: Вів 04 сер, 2020 10:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Сантехник наверное с ночи в очереди тусуется, какой праздник варшавский -2 стартонул, налетай матрасники:
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
Додано: Вів 04 сер, 2020 10:24
А тут розмовляють про нерухомість чи про кондиціонери, холодильники та іншу срань?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 04 сер, 2020 10:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 04 сер, 2020 11:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Обещаного публикой дешевея не произошло.
От 1.1 млн, когда еще год назад было от 830к за схожий метраж.
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