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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4933493449354936

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 155
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
23
знизяться в межах 10%
28%
43
знизяться на 10-25%
32%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 08:57

  xio13 написав:
  rjkz написав:
Макс, все забываю спросить, просто из любопытства - в новой прэлести стены из чего выполнены?


Судя по цене 200000$ за 90м2 в центре киева - то из *г**** и палок.

Ы?? Т.е. 200 кило за 90кв. м в центре - это супердешево?! Латентный растишка детектед.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 09:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Faceless написав:А в чем плюсы внутрипольных конвекторов?

Они гораздо более эффективные чем обычные радиаторы и их работой можно управлять в большем диапазоне (если в них вентиляторы стоят и нормальная автоматика). Ну и внешний вид окуенный.
Только и гемора больше с обслуживанием
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 09:44

  airmax78 написав:
  xio13 написав:
  rjkz написав:
Макс, все забываю спросить, просто из любопытства - в новой прэлести стены из чего выполнены?


Судя по цене 200000$ за 90м2 в центре киева - то из *г**** и палок.

Ы?? Т.е. 200 кило за 90кв. м в центре - это супердешево?! Латентный растишка детектед.


Супер новострой за 200$ под 90м2 в центре? Или для вас центр это Телиги 25?)))

Я только комментирую неадекватные цены на сегодня и не считаю их нормальными.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 09:49

  airmax78 написав:.. Ставил ли кто-то из застройщиков оконные системы Шуко или Reynaers в своих домах. Заказывали ли кабины лифтов в каком-то ином исполнении, кроме самое дешевое -30%. Ставил ли кто-то внутрипольные конвекторы вместо самых дешевых радиаторов?
Как давно на фасадах начали появляться специальные места, корзины для кондеров, не говоря уже о внутрифасадном дренаже?
..

Мдя. При порошенко все расцвело и запахло, а до этого кровавый диктатор мешал вешать корзины под кондеи.
Статистика импорта алюминиевых профилей настойчиво утверждает, что профиля Шуко до 2014 года импортировалось примерно в два раза больше чем ныне, когда все заполнено унылым Рехау Экосол 60.
По моему комплексу - по проекту должен быть приличный Отис, но его в 2015 году признали "ватой", в силу локализации в Питере - поставили Евроформат, который собирают из итальянских запчастей, притом настолько криворуко, что за все время существования комплекса не было и дня(!), чтобы все лифты работали.
Корзины под кондеи стали действительно массово ставить в 16-17 года, с чем это связано, хз, вероятно, изменения в ДБИ.
Все остальные внутрипольные конвекторы суть понты для приезжих, просто на том основании, что подобную хрень я даже в Европах встретил аж один раз, откуда и узнал о сущестововании таковой
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 09:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://strana.ua/articles/analysis/282 ... -hoda.html

В кризис число желающих инвестировать деньги в недвижимость даже выросло.

рыла знают)
Но в этом году "выключилась" только вторичка, тогда как на первичке армия покупателей только растет.

как говорится "кто девушку ужинает, тот её и танцует" (кто статью заказывает тот свою версию и излагает как единственно верную)
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 10:10

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

    Сантехник наверное с ночи в очереди тусуется, какой праздник варшавский -2 стартонул, налетай матрасники:
    https://2.varshavsky.com.ua/ua/news/5917/
    Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
    remark
     
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    Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 10:24

      Faceless написав:Только и гемора больше с обслуживанием

    А тут розмовляють про нерухомість чи про кондиціонери, холодильники та іншу срань?
    Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
    Frant
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    Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 10:33

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

    ...я ще три роки тому написав це:
    ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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    Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 11:03

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

      remark написав:Сантехник наверное с ночи в очереди тусуется, какой праздник варшавский -2 стартонул, налетай матрасники:

    Ціни без урахування знижок. Актуально на 03.08.2020.
    Якщо у продаж надійдуть нові квартири або оновляться ціни,
    ми повідомимо вас.
    1-кімнатні квартири: від 1,1 до 1,43 млн. грн. з площею від 42 до 49.98 м²
    2-кімнатні квартири: від 1,27 до 2,28 млн. грн. з площею від 59 до 102 м²
    3-кімнатні квартири: від 1,84 до 2,77 млн. грн. з площею від 91 до 105 м²
    Дворівневі квартири: від 2,8 до 3,4 млн.грн. з площею від 123 до 136 м²

    Обещаного публикой дешевея не произошло.
    От 1.1 млн, когда еще год назад было от 830к за схожий метраж.
    Santehnik
     
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