Додано: Вів 04 сер, 2020 09:49

airmax78 написав: .. Ставил ли кто-то из застройщиков оконные системы Шуко или Reynaers в своих домах. Заказывали ли кабины лифтов в каком-то ином исполнении, кроме самое дешевое -30%. Ставил ли кто-то внутрипольные конвекторы вместо самых дешевых радиаторов?

Как давно на фасадах начали появляться специальные места, корзины для кондеров, не говоря уже о внутрифасадном дренаже?

.. .. Ставил ли кто-то из застройщиков оконные системы Шуко или Reynaers в своих домах. Заказывали ли кабины лифтов в каком-то ином исполнении, кроме самое дешевое -30%. Ставил ли кто-то внутрипольные конвекторы вместо самых дешевых радиаторов?Как давно на фасадах начали появляться специальные места, корзины для кондеров, не говоря уже о внутрифасадном дренаже?..

Мдя. При порошенко все расцвело и запахло, а до этого кровавый диктатор мешал вешать корзины под кондеи.Статистика импорта алюминиевых профилей настойчиво утверждает, что профиля Шуко до 2014 года импортировалось примерно в два раза больше чем ныне, когда все заполнено унылым Рехау Экосол 60.По моему комплексу - по проекту должен быть приличный Отис, но его в 2015 году признали "ватой", в силу локализации в Питере - поставили Евроформат, который собирают из итальянских запчастей, притом настолько криворуко, что за все время существования комплекса не было и дня(!), чтобы все лифты работали.Корзины под кондеи стали действительно массово ставить в 16-17 года, с чем это связано, хз, вероятно, изменения в ДБИ.Все остальные внутрипольные конвекторы суть понты для приезжих, просто на том основании, что подобную хрень я даже в Европах встретил аж один раз, откуда и узнал о сущестововании таковой