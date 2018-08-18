Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:.. Ставил ли кто-то из застройщиков оконные системы Шуко или Reynaers в своих домах. Заказывали ли кабины лифтов в каком-то ином исполнении, кроме самое дешевое -30%. Ставил ли кто-то внутрипольные конвекторы вместо самых дешевых радиаторов? Как давно на фасадах начали появляться специальные места, корзины для кондеров, не говоря уже о внутрифасадном дренаже? ..
Мдя. При порошенко все расцвело и запахло, а до этого кровавый диктатор мешал вешать корзины под кондеи. Статистика импорта алюминиевых профилей настойчиво утверждает, что профиля Шуко до 2014 года импортировалось примерно в два раза больше чем ныне, когда все заполнено унылым Рехау Экосол 60. По моему комплексу - по проекту должен быть приличный Отис, но его в 2015 году признали "ватой", в силу локализации в Питере - поставили Евроформат, который собирают из итальянских запчастей, притом настолько криворуко, что за все время существования комплекса не было и дня(!), чтобы все лифты работали. Корзины под кондеи стали действительно массово ставить в 16-17 года, с чем это связано, хз, вероятно, изменения в ДБИ. Все остальные внутрипольные конвекторы суть понты для приезжих, просто на том основании, что подобную хрень я даже в Европах встретил аж один раз, откуда и узнал о сущестововании таковой
В кризис число желающих инвестировать деньги в недвижимость даже выросло.
рыла знают)
Но в этом году "выключилась" только вторичка, тогда как на первичке армия покупателей только растет.
как говорится "кто девушку ужинает, тот её и танцует" (кто статью заказывает тот свою версию и излагает как единственно верную)
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
remark написав:Сантехник наверное с ночи в очереди тусуется, какой праздник варшавский -2 стартонул, налетай матрасники:
Ціни без урахування знижок. Актуально на 03.08.2020. Якщо у продаж надійдуть нові квартири або оновляться ціни, ми повідомимо вас. 1-кімнатні квартири: від 1,1 до 1,43 млн. грн. з площею від 42 до 49.98 м² 2-кімнатні квартири: від 1,27 до 2,28 млн. грн. з площею від 59 до 102 м² 3-кімнатні квартири: від 1,84 до 2,77 млн. грн. з площею від 91 до 105 м² Дворівневі квартири: від 2,8 до 3,4 млн.грн. з площею від 123 до 136 м²
Обещаного публикой дешевея не произошло. От 1.1 млн, когда еще год назад было от 830к за схожий метраж.
remark написав:Сантехник наверное с ночи в очереди тусуется, какой праздник варшавский -2 стартонул, налетай матрасники:
Ціни без урахування знижок. Актуально на 03.08.2020. Якщо у продаж надійдуть нові квартири або оновляться ціни, ми повідомимо вас. 1-кімнатні квартири: від 1,1 до 1,43 млн. грн. з площею від 42 до 49.98 м² 2-кімнатні квартири: від 1,27 до 2,28 млн. грн. з площею від 59 до 102 м² 3-кімнатні квартири: від 1,84 до 2,77 млн. грн. з площею від 91 до 105 м² Дворівневі квартири: від 2,8 до 3,4 млн.грн. з площею від 123 до 136 м²
Обещаного публикой дешевея не произошло. От 1.1 млн, когда еще год назад было от 830к за схожий метраж.
знакомый глянул на эти цифры, плюнул и повез каклету в диброву, где примерно на 10% дешевле
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!