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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4934493549364937

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 155
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
23
знизяться в межах 10%
28%
43
знизяться на 10-25%
32%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 11:29

Видимо, инвесторы Миракса по-другому смотрят на свои вложения, чем Максики :?

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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 11:47

  sequence написав:
  airmax78 написав:.. Ставил ли кто-то из застройщиков оконные системы Шуко или Reynaers в своих домах. Заказывали ли кабины лифтов в каком-то ином исполнении, кроме самое дешевое -30%. Ставил ли кто-то внутрипольные конвекторы вместо самых дешевых радиаторов?
Как давно на фасадах начали появляться специальные места, корзины для кондеров, не говоря уже о внутрифасадном дренаже?
..

Мдя. При порошенко все расцвело и запахло, а до этого кровавый диктатор мешал вешать корзины под кондеи.
Статистика импорта алюминиевых профилей настойчиво утверждает, что профиля Шуко до 2014 года импортировалось примерно в два раза больше чем ныне, когда все заполнено унылым Рехау Экосол 60.
По моему комплексу - по проекту должен быть приличный Отис, но его в 2015 году признали "ватой", в силу локализации в Питере - поставили Евроформат, который собирают из итальянских запчастей, притом настолько криворуко, что за все время существования комплекса не было и дня(!), чтобы все лифты работали.
Корзины под кондеи стали действительно массово ставить в 16-17 года, с чем это связано, хз, вероятно, изменения в ДБИ.
Все остальные внутрипольные конвекторы суть понты для приезжих, просто на том основании, что подобную хрень я даже в Европах встретил аж один раз, откуда и узнал о сущестововании таковой

Т.к. товар дорогой, то один заказ на Шуко на какое-нибудь Межигорье, мог сделать статистику. В многоэтажном +/- массовом строительстве нормальные окна и оконные системы до 2014-2015го использовались редко.
Отис был для киевских застройщиков альфой и омегой. Во всех сегментах. А посмотрите сейчас: Шиндлер, Kone, Mitsui (хоть его тут и ругают, но его кабина в РТ в сравнении с Отисом в том же Ричмонде, выглядит просто шикарно).
А внутрипольные конвекторы - это очень круто. Особенно если они объединены с нормальной автоматикой. Мечта перфекциониста. В Европе Вы их не видите, потому что их ставят только в новые дома в среднем+ ценовом сегменте.
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 11:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я вообще не понимаю как получается себестоимость даже в 600 на метре, если только нормальные окна, конвекторы и автоматика на квартиру в 90 квадратов легко затягивает на 15ку денег. Т.е. у нас еще почти ничего нет, а мы уже устроились на 170 баксов себестоимости на метре.
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 11:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Я вообще не понимаю как получается себестоимость даже в 600 на метре, если только нормальные окна, конвекторы и автоматика на квартиру в 90 квадратов легко затягивает на 15ку денег. Т.е. у нас еще почти ничего нет, а мы уже устроились на 170 баксов себестоимости на метре.


Ну экономию на объеме никто не отменял, да и нормальные окна понятие субъективное, да и конвекторы далеко не маст хев
Faceless
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