RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4934493549364937

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 155
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
23
знизяться в межах 10%
28%
43
знизяться на 10-25%
32%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 11:29

Видимо, инвесторы Миракса по-другому смотрят на свои вложения, чем Максики :?

Зображення
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6926
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1197 раз.
Подякували: 2744 раз.
 
Профіль
5
5
3
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 11:47

  sequence написав:
  airmax78 написав:.. Ставил ли кто-то из застройщиков оконные системы Шуко или Reynaers в своих домах. Заказывали ли кабины лифтов в каком-то ином исполнении, кроме самое дешевое -30%. Ставил ли кто-то внутрипольные конвекторы вместо самых дешевых радиаторов?
Как давно на фасадах начали появляться специальные места, корзины для кондеров, не говоря уже о внутрифасадном дренаже?
..

Мдя. При порошенко все расцвело и запахло, а до этого кровавый диктатор мешал вешать корзины под кондеи.
Статистика импорта алюминиевых профилей настойчиво утверждает, что профиля Шуко до 2014 года импортировалось примерно в два раза больше чем ныне, когда все заполнено унылым Рехау Экосол 60.
По моему комплексу - по проекту должен быть приличный Отис, но его в 2015 году признали "ватой", в силу локализации в Питере - поставили Евроформат, который собирают из итальянских запчастей, притом настолько криворуко, что за все время существования комплекса не было и дня(!), чтобы все лифты работали.
Корзины под кондеи стали действительно массово ставить в 16-17 года, с чем это связано, хз, вероятно, изменения в ДБИ.
Все остальные внутрипольные конвекторы суть понты для приезжих, просто на том основании, что подобную хрень я даже в Европах встретил аж один раз, откуда и узнал о сущестововании таковой

Т.к. товар дорогой, то один заказ на Шуко на какое-нибудь Межигорье, мог сделать статистику. В многоэтажном +/- массовом строительстве нормальные окна и оконные системы до 2014-2015го использовались редко.
Отис был для киевских застройщиков альфой и омегой. Во всех сегментах. А посмотрите сейчас: Шиндлер, Kone, Mitsui (хоть его тут и ругают, но его кабина в РТ в сравнении с Отисом в том же Ричмонде, выглядит просто шикарно).
А внутрипольные конвекторы - это очень круто. Особенно если они объединены с нормальной автоматикой. Мечта перфекциониста. В Европе Вы их не видите, потому что их ставят только в новые дома в среднем+ ценовом сегменте.
airmax78
 
Повідомлень: 35605
З нами з: 25.10.12
Подякував: 877 раз.
Подякували: 4193 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 11:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я вообще не понимаю как получается себестоимость даже в 600 на метре, если только нормальные окна, конвекторы и автоматика на квартиру в 90 квадратов легко затягивает на 15ку денег. Т.е. у нас еще почти ничего нет, а мы уже устроились на 170 баксов себестоимости на метре.
airmax78
 
Повідомлень: 35605
З нами з: 25.10.12
Подякував: 877 раз.
Подякували: 4193 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 11:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Я вообще не понимаю как получается себестоимость даже в 600 на метре, если только нормальные окна, конвекторы и автоматика на квартиру в 90 квадратов легко затягивает на 15ку денег. Т.е. у нас еще почти ничего нет, а мы уже устроились на 170 баксов себестоимости на метре.


Ну экономию на объеме никто не отменял, да и нормальные окна понятие субъективное, да и конвекторы далеко не маст хев
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27708
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1171 раз.
Подякували: 6626 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 12:51

  Santehnik написав:Обещаного публикой дешевея не произошло.

Что за бред. Прозвонил ОП. Понравилась одна двуха, за 69 квадратов хотят 60куе. Ок, а как так получается, что буквально пару недель назад я у перекупов мог купить 70 квадратов за те же 60-62 куе? Только в этом случае ждать пол года или год. А в Варшавском2 минимум два года
necovi4
 
Повідомлень: 159
З нами з: 20.09.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 12:56

  Santehnik написав:Обещаного публикой дешевея не произошло.

Ще рано, зачекайте півроку.
Можливо, навіть рік.
А взагалі-то КРЖН дешевшає з 2008 року. :mrgreen:
На графіку - ціна 2к київської "хрущовки" біля метро.

Зображення
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21526
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1216 раз.
Подякували: 2211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 13:36

  Faceless написав:[А в чем плюсы внутрипольных конвекторов?

Как в чем? Вы становитесь на 10см ближе к соседям. Ломает цельность стяжки и тд. Без этого никак сейчас. Это новый вид вильнолюдей. Сейчас много таких. Рассказывают как плохо когда течёт с кондиционера на улицу, а внутри ломают стяжки. Причем, очень интересный факт, на прошлом объекте когда снимали стяжку, то ее было аж 5 см, чтоб разводку залить. Но на голову больные ещё суть чуть в перекрытие доштрабливали
hume
 
Повідомлень: 6609
З нами з: 27.12.12
Подякував: 665 раз.
Подякували: 1057 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 13:47

  hume написав:
  Faceless написав:[А в чем плюсы внутрипольных конвекторов?

Как в чем? Вы становитесь на 10см ближе к соседям. Ломает цельность стяжки и тд. Без этого никак сейчас. Это новый вид вильнолюдей. Сейчас много таких. Рассказывают как плохо когда течёт с кондиционера на улицу, а внутри ломают стяжки. Причем, очень интересный факт, на прошлом объекте когда снимали стяжку, то ее было аж 5 см, чтоб разводку залить. Но на голову больные ещё суть чуть в перекрытие доштрабливали

Внутриполньный же не ставят где кому захотелось. Если так - то я против. Но когда он от Застройщика идет - он в стяжку заливается изначально. Не надо там ничего рушить. Все предусмотрено. И уж точно не надо штробить плиту перекрытия.
airmax78
 
Повідомлень: 35605
З нами з: 25.10.12
Подякував: 877 раз.
Подякували: 4193 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 13:54

  airmax78 написав:..
Т.к. товар дорогой, то один заказ на Шуко на какое-нибудь Межигорье, мог сделать статистику. В многоэтажном +/- массовом строительстве нормальные окна и оконные системы до 2014-2015го использовались редко.
не придумывай. Когда я пишу, что знаю, это значит я этим занимался, буквально статистику импорта по контрагентам ввозившим данный код знаю почти поименно и анализировал не месяц, а длительный период. Возможно, в Межигорье Шуко везли два года подряд, тогда признаю поражение ))
  airmax78 написав:Отис был для киевских застройщиков альфой и омегой. Во всех сегментах. А посмотрите сейчас: Шиндлер, Kone, Mitsui ..
тем не менее, многие не столь патриотичные застройщики, как мой, продолжают везти и монтировать русские Отисы и жильцы ни забот ни хлопот не знают, в том числе, когда надо ремонтировать
  airmax78 написав:А внутрипольные конвекторы - это очень круто. Особенно если они объединены с нормальной автоматикой. Мечта перфекциониста. В Европе Вы их не видите, потому что их ставят только в новые дома в среднем+ ценовом сегменте.

там немного другое ставят, Максим, вы перепутали. В основном используется централизованное воздушное отопление с пультом климат-контроля. Впрочем, в са-а-амых новых домах, квартирах и отелях возможно я побывать не успел, хотя бюджеты у нас не скромные.
Право дело, прекратите понты гонять где надо и не очень - выглядите несколько смешно
sequence
 
Повідомлень: 3811
З нами з: 29.12.15
Подякував: 548 раз.
Подякували: 936 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 14:08

  change_pm написав:
  барабашов написав:
  xio13 написав:В гонконге уже пошла новая волна ковид-19 , так что к началу осени дойдет до нас вспышка.

Поэтому "буит дорожать", так как люди будут на фоне закрытия бизнесов вкладывать последнее в бетон, или в бетон который возможно будет построен через пару лет )))))))))

Ты на новый карантин и тотальное закрытие малого бизнеса елду не надрачивай, а то взамен новой запаковки всех по норам перед НГ и сосания лапы миллионами так 30ти в Украине без всяких подачек как у Трампа, получится иной итог - твоего любимого наркомана отправят на мясокомбинат на тушняк вместе с фотографами и продавцами собачек, и наконец то появится хунта во главе, допустим, с Забродским или другим боевым генералом, а он вас лодырей-задротов после конфискации крипты и прочей нечисти во благо ВСУ отправит копать противотанковые рвы руками в тёплом феврале 21года при минус 30, там будешь рассуждать по перспективах падения КРЖН в землянке за кружкой спирта на весь взвод. :mrgreen:

Ого у вас пане хфантазія! :)

Скоріш ваша Тундра чи що там у вас + ваші депозити + банківськи бокси будуть конфісковані в такому варіанті. А ось кріптодр..ри над вами посміюються.

До того ж хто там буде щось копати? Масово всі рвонуть кігті до західного кордону...:)

зі. В мене кріпти немає!

Конфискуют битон в центре, и раздадут "актывістам" и "ветеранам" :lol:
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12125
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7042 раз.
Подякували: 3214 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 4934493549364937
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vadim V, Вкладчик1234 і 7 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1900, 1901, 1902
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19011 3122431
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 сер, 2020 11:41
Faceless
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
470 200755
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 лип, 2020 09:15
Frant
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 14801
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (19942)
04.08.2020 14:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.