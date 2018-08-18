Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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airmax78 написав:.. Ставил ли кто-то из застройщиков оконные системы Шуко или Reynaers в своих домах. Заказывали ли кабины лифтов в каком-то ином исполнении, кроме самое дешевое -30%. Ставил ли кто-то внутрипольные конвекторы вместо самых дешевых радиаторов? Как давно на фасадах начали появляться специальные места, корзины для кондеров, не говоря уже о внутрифасадном дренаже? ..
Мдя. При порошенко все расцвело и запахло, а до этого кровавый диктатор мешал вешать корзины под кондеи. Статистика импорта алюминиевых профилей настойчиво утверждает, что профиля Шуко до 2014 года импортировалось примерно в два раза больше чем ныне, когда все заполнено унылым Рехау Экосол 60. По моему комплексу - по проекту должен быть приличный Отис, но его в 2015 году признали "ватой", в силу локализации в Питере - поставили Евроформат, который собирают из итальянских запчастей, притом настолько криворуко, что за все время существования комплекса не было и дня(!), чтобы все лифты работали. Корзины под кондеи стали действительно массово ставить в 16-17 года, с чем это связано, хз, вероятно, изменения в ДБИ. Все остальные внутрипольные конвекторы суть понты для приезжих, просто на том основании, что подобную хрень я даже в Европах встретил аж один раз, откуда и узнал о сущестововании таковой
Т.к. товар дорогой, то один заказ на Шуко на какое-нибудь Межигорье, мог сделать статистику. В многоэтажном +/- массовом строительстве нормальные окна и оконные системы до 2014-2015го использовались редко. Отис был для киевских застройщиков альфой и омегой. Во всех сегментах. А посмотрите сейчас: Шиндлер, Kone, Mitsui (хоть его тут и ругают, но его кабина в РТ в сравнении с Отисом в том же Ричмонде, выглядит просто шикарно). А внутрипольные конвекторы - это очень круто. Особенно если они объединены с нормальной автоматикой. Мечта перфекциониста. В Европе Вы их не видите, потому что их ставят только в новые дома в среднем+ ценовом сегменте.
Я вообще не понимаю как получается себестоимость даже в 600 на метре, если только нормальные окна, конвекторы и автоматика на квартиру в 90 квадратов легко затягивает на 15ку денег. Т.е. у нас еще почти ничего нет, а мы уже устроились на 170 баксов себестоимости на метре.
airmax78 написав:Я вообще не понимаю как получается себестоимость даже в 600 на метре, если только нормальные окна, конвекторы и автоматика на квартиру в 90 квадратов легко затягивает на 15ку денег. Т.е. у нас еще почти ничего нет, а мы уже устроились на 170 баксов себестоимости на метре.
Ну экономию на объеме никто не отменял, да и нормальные окна понятие субъективное, да и конвекторы далеко не маст хев
Santehnik написав:Обещаного публикой дешевея не произошло.
Что за бред. Прозвонил ОП. Понравилась одна двуха, за 69 квадратов хотят 60куе. Ок, а как так получается, что буквально пару недель назад я у перекупов мог купить 70 квадратов за те же 60-62 куе? Только в этом случае ждать пол года или год. А в Варшавском2 минимум два года
Faceless написав:[А в чем плюсы внутрипольных конвекторов?
Как в чем? Вы становитесь на 10см ближе к соседям. Ломает цельность стяжки и тд. Без этого никак сейчас. Это новый вид вильнолюдей. Сейчас много таких. Рассказывают как плохо когда течёт с кондиционера на улицу, а внутри ломают стяжки. Причем, очень интересный факт, на прошлом объекте когда снимали стяжку, то ее было аж 5 см, чтоб разводку залить. Но на голову больные ещё суть чуть в перекрытие доштрабливали
Faceless написав:[А в чем плюсы внутрипольных конвекторов?
Как в чем? Вы становитесь на 10см ближе к соседям. Ломает цельность стяжки и тд. Без этого никак сейчас. Это новый вид вильнолюдей. Сейчас много таких. Рассказывают как плохо когда течёт с кондиционера на улицу, а внутри ломают стяжки. Причем, очень интересный факт, на прошлом объекте когда снимали стяжку, то ее было аж 5 см, чтоб разводку залить. Но на голову больные ещё суть чуть в перекрытие доштрабливали
Внутриполньный же не ставят где кому захотелось. Если так - то я против. Но когда он от Застройщика идет - он в стяжку заливается изначально. Не надо там ничего рушить. Все предусмотрено. И уж точно не надо штробить плиту перекрытия.
airmax78 написав:.. Т.к. товар дорогой, то один заказ на Шуко на какое-нибудь Межигорье, мог сделать статистику. В многоэтажном +/- массовом строительстве нормальные окна и оконные системы до 2014-2015го использовались редко.
не придумывай. Когда я пишу, что знаю, это значит я этим занимался, буквально статистику импорта по контрагентам ввозившим данный код знаю почти поименно и анализировал не месяц, а длительный период. Возможно, в Межигорье Шуко везли два года подряд, тогда признаю поражение ))
airmax78 написав:Отис был для киевских застройщиков альфой и омегой. Во всех сегментах. А посмотрите сейчас: Шиндлер, Kone, Mitsui ..
тем не менее, многие не столь патриотичные застройщики, как мой, продолжают везти и монтировать русские Отисы и жильцы ни забот ни хлопот не знают, в том числе, когда надо ремонтировать
airmax78 написав:А внутрипольные конвекторы - это очень круто. Особенно если они объединены с нормальной автоматикой. Мечта перфекциониста. В Европе Вы их не видите, потому что их ставят только в новые дома в среднем+ ценовом сегменте.
там немного другое ставят, Максим, вы перепутали. В основном используется централизованное воздушное отопление с пультом климат-контроля. Впрочем, в са-а-амых новых домах, квартирах и отелях возможно я побывать не успел, хотя бюджеты у нас не скромные. Право дело, прекратите понты гонять где надо и не очень - выглядите несколько смешно
xio13 написав:В гонконге уже пошла новая волна ковид-19 , так что к началу осени дойдет до нас вспышка.
Поэтому "буит дорожать", так как люди будут на фоне закрытия бизнесов вкладывать последнее в бетон, или в бетон который возможно будет построен через пару лет )))))))))
Ты на новый карантин и тотальное закрытие малого бизнеса елду не надрачивай, а то взамен новой запаковки всех по норам перед НГ и сосания лапы миллионами так 30ти в Украине без всяких подачек как у Трампа, получится иной итог - твоего любимого наркомана отправят на мясокомбинат на тушняк вместе с фотографами и продавцами собачек, и наконец то появится хунта во главе, допустим, с Забродским или другим боевым генералом, а он вас лодырей-задротов после конфискации крипты и прочей нечисти во благо ВСУ отправит копать противотанковые рвы руками в тёплом феврале 21года при минус 30, там будешь рассуждать по перспективах падения КРЖН в землянке за кружкой спирта на весь взвод.
Ого у вас пане хфантазія!
Скоріш ваша Тундра чи що там у вас + ваші депозити + банківськи бокси будуть конфісковані в такому варіанті. А ось кріптодр..ри над вами посміюються.
До того ж хто там буде щось копати? Масово всі рвонуть кігті до західного кордону...
зі. В мене кріпти немає!
Конфискуют битон в центре, и раздадут "актывістам" и "ветеранам"
А битон на окраинах - под казармы и склады.
Загородные дома - под "отдых" и "реабилитацию"
"Тундру" - под "шахид-мобиль"
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте