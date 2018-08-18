sequence написав:

airmax78 написав: ..

Т.к. товар дорогой, то один заказ на Шуко на какое-нибудь Межигорье, мог сделать статистику. В многоэтажном +/- массовом строительстве нормальные окна и оконные системы до 2014-2015го использовались редко.

..Т.к. товар дорогой, то один заказ на Шуко на какое-нибудь Межигорье, мог сделать статистику. В многоэтажном +/- массовом строительстве нормальные окна и оконные системы до 2014-2015го использовались редко.

airmax78 написав: Отис был для киевских застройщиков альфой и омегой. Во всех сегментах. А посмотрите сейчас: Шиндлер, Kone, Mitsui .. Отис был для киевских застройщиков альфой и омегой. Во всех сегментах. А посмотрите сейчас: Шиндлер, Kone, Mitsui ..

airmax78 написав: А внутрипольные конвекторы - это очень круто. Особенно если они объединены с нормальной автоматикой. Мечта перфекциониста. В Европе Вы их не видите, потому что их ставят только в новые дома в среднем+ ценовом сегменте. А внутрипольные конвекторы - это очень круто. Особенно если они объединены с нормальной автоматикой. Мечта перфекциониста. В Европе Вы их не видите, потому что их ставят только в новые дома в среднем+ ценовом сегменте.

не придумывай. Когда я пишу, что знаю, это значит я этим занимался, буквально статистику импорта по контрагентам ввозившим данный код знаю почти поименно и анализировал не месяц, а длительный период. Возможно, в Межигорье Шуко везли два года подряд, тогда признаю поражение ))тем не менее, многие не столь патриотичные застройщики, как мой, продолжают везти и монтировать русские Отисы и жильцы ни забот ни хлопот не знают, в том числе, когда надо ремонтироватьтам немного другое ставят, Максим, вы перепутали. В основном используется централизованное воздушное отопление с пультом климат-контроля. Впрочем, в са-а-амых новых домах, квартирах и отелях возможно я побывать не успел, хотя бюджеты у нас не скромные.Право дело, прекратите понты гонять где надо и не очень - выглядите несколько смешно