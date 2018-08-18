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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 04 сер, 2020 14:30
Faceless написав: airmax78 написав: Faceless написав:
А в чем плюсы внутрипольных конвекторов?
Они гораздо более эффективные чем обычные радиаторы и их работой можно управлять в большем диапазоне (если в них вентиляторы стоят и нормальная автоматика). Ну и внешний вид окуенный.
Только и гемора больше с обслуживанием
красиво не спорю, но с практической точки зрения...
Макс как начнет жить так нам и расскажет как например из него пыль извлечь)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Вів 04 сер, 2020 14:52
Прохожий написав:
.. и расскажет как например из него пыль извлечь)
у любого солидного жителя солидного ЖК всегда в наличии есть компрессор, которым можно выдуть прямо в открытое панорамное окно!
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Додано: Вів 04 сер, 2020 14:53
sequence написав: Прохожий написав:
.. и расскажет как например из него пыль извлечь)
у любого солидного жителя солидного ЖК всегда в наличии есть компрессор, которым можно выдуть прямо в открытое панорамное окно!
А ещё, насколько понимаю, их мочить нельзя, и моющий робот-пылесос тоже отпадает
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Faceless
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Додано: Вів 04 сер, 2020 15:28
sequence написав: Прохожий написав:
.. и расскажет как например из него пыль извлечь)
у любого солидного жителя солидного ЖК всегда в наличии есть компрессор, которым можно выдуть прямо в открытое панорамное окно!
А в чем проблема снять решетку и пропылесосить теплообменник?
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airmax78
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Додано: Вів 04 сер, 2020 15:31
airmax78 написав:
..
А в чем проблема снять решетку и пропылесосить теплообменник?
чОрт йохо знает!
это мы так завидуем, не пэрэймайся!
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Додано: Вів 04 сер, 2020 15:33
sequence написав: airmax78 написав:
..
Т.к. товар дорогой, то один заказ на Шуко на какое-нибудь Межигорье, мог сделать статистику. В многоэтажном +/- массовом строительстве нормальные окна и оконные системы до 2014-2015го использовались редко.
не придумывай. Когда я пишу, что знаю, это значит я этим занимался, буквально статистику импорта по контрагентам ввозившим данный код знаю почти поименно и анализировал не месяц, а длительный период. Возможно, в Межигорье Шуко везли два года подряд, тогда признаю поражение ))
airmax78 написав:
Отис был для киевских застройщиков альфой и омегой. Во всех сегментах. А посмотрите сейчас: Шиндлер, Kone, Mitsui ..
тем не менее, многие не столь патриотичные застройщики, как мой, продолжают везти и монтировать русские Отисы и жильцы ни забот ни хлопот не знают, в том числе, когда надо ремонтировать
airmax78 написав:
А внутрипольные конвекторы - это очень круто. Особенно если они объединены с нормальной автоматикой. Мечта перфекциониста. В Европе Вы их не видите, потому что их ставят только в новые дома в среднем+ ценовом сегменте.
там немного другое ставят, Максим, вы перепутали. В основном используется централизованное воздушное отопление с пультом климат-контроля. Впрочем, в са-а-амых новых домах, квартирах и отелях возможно я побывать не успел, хотя бюджеты у нас не скромные.
Право дело, прекратите понты гонять где надо и не очень - выглядите несколько смешно
Обсуждался вопрос: что такого появилось в домах, построенных после 2014 года, чего не было раньше. Я перечислил. Начался вполне ожидаемый срач по поводу внутрипольных конвекторов. При этом факт того, что они сильно дороже обычных радиаторов и что никогда прежде их застройщики не ставили - не оспаривается. А относится к ним можно как угодно.
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airmax78
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Додано: Вів 04 сер, 2020 15:40
airmax78 написав:
..что такого появилось в домах, построенных после 2014 года, чего не было раньше. Я перечислил. ..
в рамках классовой борьбы все вышеперечисленное было зачислено в ваши активы и подверглось зафукиванию
А то, понимаешь, жителям цоколей пригородов тяжело даже представить как оно, подыматься на лифте шиндлер прямо в аппартаменты, где вместо стен панорамные стекла Шуко, а из под ног прям пар идет из под решеток
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