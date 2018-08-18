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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4935493649374938

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 155
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
23
знизяться в межах 10%
28%
43
знизяться на 10-25%
32%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 14:30

  Faceless написав:
airmax78 написав:
  Faceless написав:А в чем плюсы внутрипольных конвекторов?

Они гораздо более эффективные чем обычные радиаторы и их работой можно управлять в большем диапазоне (если в них вентиляторы стоят и нормальная автоматика). Ну и внешний вид окуенный.
Только и гемора больше с обслуживанием

красиво не спорю, но с практической точки зрения...
Макс как начнет жить так нам и расскажет как например из него пыль извлечь)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 14:52

  Прохожий написав:.. и расскажет как например из него пыль извлечь)

у любого солидного жителя солидного ЖК всегда в наличии есть компрессор, которым можно выдуть прямо в открытое панорамное окно! :shock:
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 14:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав:
  Прохожий написав:.. и расскажет как например из него пыль извлечь)

у любого солидного жителя солидного ЖК всегда в наличии есть компрессор, которым можно выдуть прямо в открытое панорамное окно! :shock:
А ещё, насколько понимаю, их мочить нельзя, и моющий робот-пылесос тоже отпадает
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 15:28

  sequence написав:
  Прохожий написав:.. и расскажет как например из него пыль извлечь)

у любого солидного жителя солидного ЖК всегда в наличии есть компрессор, которым можно выдуть прямо в открытое панорамное окно! :shock:

А в чем проблема снять решетку и пропылесосить теплообменник?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 15:31

  airmax78 написав:..
А в чем проблема снять решетку и пропылесосить теплообменник?

чОрт йохо знает!
это мы так завидуем, не пэрэймайся!
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 15:33

  sequence написав:
  airmax78 написав:..
Т.к. товар дорогой, то один заказ на Шуко на какое-нибудь Межигорье, мог сделать статистику. В многоэтажном +/- массовом строительстве нормальные окна и оконные системы до 2014-2015го использовались редко.
не придумывай. Когда я пишу, что знаю, это значит я этим занимался, буквально статистику импорта по контрагентам ввозившим данный код знаю почти поименно и анализировал не месяц, а длительный период. Возможно, в Межигорье Шуко везли два года подряд, тогда признаю поражение ))
  airmax78 написав:Отис был для киевских застройщиков альфой и омегой. Во всех сегментах. А посмотрите сейчас: Шиндлер, Kone, Mitsui ..
тем не менее, многие не столь патриотичные застройщики, как мой, продолжают везти и монтировать русские Отисы и жильцы ни забот ни хлопот не знают, в том числе, когда надо ремонтировать
  airmax78 написав:А внутрипольные конвекторы - это очень круто. Особенно если они объединены с нормальной автоматикой. Мечта перфекциониста. В Европе Вы их не видите, потому что их ставят только в новые дома в среднем+ ценовом сегменте.

там немного другое ставят, Максим, вы перепутали. В основном используется централизованное воздушное отопление с пультом климат-контроля. Впрочем, в са-а-амых новых домах, квартирах и отелях возможно я побывать не успел, хотя бюджеты у нас не скромные.
Право дело, прекратите понты гонять где надо и не очень - выглядите несколько смешно

Обсуждался вопрос: что такого появилось в домах, построенных после 2014 года, чего не было раньше. Я перечислил. Начался вполне ожидаемый срач по поводу внутрипольных конвекторов. При этом факт того, что они сильно дороже обычных радиаторов и что никогда прежде их застройщики не ставили - не оспаривается. А относится к ним можно как угодно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 15:40

  airmax78 написав:..что такого появилось в домах, построенных после 2014 года, чего не было раньше. Я перечислил. ..
в рамках классовой борьбы все вышеперечисленное было зачислено в ваши активы и подверглось зафукиванию :roll:
А то, понимаешь, жителям цоколей пригородов тяжело даже представить как оно, подыматься на лифте шиндлер прямо в аппартаменты, где вместо стен панорамные стекла Шуко, а из под ног прям пар идет из под решеток
sequence
 
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