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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 04 сер, 2020 16:18
Santehnik написав:
Очередь в Варшавском-2 - 2.5-3 часа.
Вот и как после этого верить тем кто вещают что рынок умер и продажи стоят?
Точнее, они формально правы - рынок умер так как спрос очень сильно превышает предложение. Не должно быть такого что люди как с цепи срываются на старт продаж.
Торопятся вырвать однушки, которых там совсем мало, аж в одном доме из трех.
Варшавский-2 самый неудачный вариант по расположению, прижатый к Кристеру, ну ничего там хорошего не наблюдаю.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Додано: Вів 04 сер, 2020 16:21
remark написав: Santehnik написав:
Очередь в Варшавском-2 - 2.5-3 часа.
Вот и как после этого верить тем кто вещают что рынок умер и продажи стоят?
Точнее, они формально правы - рынок умер так как спрос очень сильно превышает предложение. Не должно быть такого что люди как с цепи срываются на старт продаж.
Торопятся вырвать однушки, которых там совсем мало, аж в одном доме из трех.
я так розумію, схема така:
- 30% початкова сума,
- чекати півроку, трохи докидати розсрочку
- переуступка.
Тобто на 60% ціни іде профіт з левереджем, а лише 40% своїх на яких невеличка рентабельність
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Вів 04 сер, 2020 16:25
flyman написав: remark написав: Santehnik написав:
Очередь в Варшавском-2 - 2.5-3 часа.
Вот и как после этого верить тем кто вещают что рынок умер и продажи стоят?
Точнее, они формально правы - рынок умер так как спрос очень сильно превышает предложение. Не должно быть такого что люди как с цепи срываются на старт продаж.
Торопятся вырвать однушки, которых там совсем мало, аж в одном доме из трех.
я так розумію, схема така:
- 30% початкова сума,
- чекати півроку, трохи докидати розсрочку
- переуступка.
Тобто на 60% ціни іде профіт з левереджем, а лише 40% своїх на яких невеличка рентабельність
Взагалі не розумію тих, хто купує у них по переуступці, скрізь рили які до гешефту продавця накидають своїх 3-5%.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Додано: Вів 04 сер, 2020 16:27
sequence написав: airmax78 написав:
..что такого появилось в домах, построенных после 2014 года, чего не было раньше. Я перечислил. ..
в рамках классовой борьбы все вышеперечисленное было зачислено в ваши активы и подверглось зафукиванию
А то, понимаешь, жителям цоколей пригородов тяжело даже представить как оно, подыматься на лифте шиндлер прямо в аппартаменты, где вместо стен панорамные стекла Шуко, а из под ног прям пар идет из под решеток
макс, беру огонь на себя. у меня не шуко, а евро 70.
зы сейчас начнется...
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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adeges
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Додано: Вів 04 сер, 2020 16:33
adeges написав: sequence написав:
макс, беру огонь на себя. у меня не шуко, а евро 70.
зы сейчас начнется...
Так и у меня не Шуко - не знаю зачем я вообще про это клятое Шуко вспомнил - из рекламы, наверное или с тренинга по продажам в память врезалось.
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Додано: Вів 04 сер, 2020 16:38
adeges написав:
евро 70
это жлоб пакет. В бизнес классе смотрят не на количество стеклоблоков внутри пакета, а на бренд, притом Рехау воспринимается как АвтоЗАЗ.
Самое прикольное, что сотрудниками Рехау в том числе. Один мне рассказывал, как щас помню "..в номальных стеклопакетах, а не тех, что отверткой открываются.."
подразумевая "свои"
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Додано: Вів 04 сер, 2020 16:42
Santehnik написав:
Очередь в Варшавском-2 - 2.5-3 часа.
Вот и как после этого верить тем кто вещают что рынок умер и продажи стоят?
Точнее, они формально правы - рынок умер так как спрос очень сильно превышает предложение. Не должно быть такого что люди как с цепи срываются на старт продаж.
Ничего удивительного - перекупы работают по схеме, успевшей стать привычной. И в принципе, их риски умеренны по сравнению с теми, кто покупает сегодня вторичку. Первичка склонна расти по мере роста готовности даже когда рынок стоит на месте. Если рынок падает, то одновременно с ростом цены объекта инвестиций в первичку, перекут просто выйдет в ноль. Он в данном случае может разве что упустить выгоду по сравнению с теми, кто будет покупать на росте курса валюты и удешевит стоимость входного билета. О прямом убытке речь может идти только в случае больших проблем у СГ
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