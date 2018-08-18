Додано: Вів 04 сер, 2020 18:02

airmax78 написав: Faceless написав: А в чем плюсы внутрипольных конвекторов? А в чем плюсы внутрипольных конвекторов?

Они гораздо более эффективные чем обычные радиаторы и их работой можно управлять в большем диапазоне (если в них вентиляторы стоят и нормальная автоматика). Ну и внешний вид окуенный. Они гораздо более эффективные чем обычные радиаторы и их работой можно управлять в большем диапазоне (если в них вентиляторы стоят и нормальная автоматика). Ну и внешний вид окуенный.

Это если с чугунявыми сравнивать?У меня люминявые (пардоньте, окна не панорамные, не делали их в начале 00-х), итальянские на 64 атмосфэры (я понимаю, что это скучные подробности, не влияющие на эстетику) с термоголовками Данфосс (от застройщика еще), вполне отрабатывающие свою функцию. Вентиляторов, чтобы пыль в возух поднимать нет, опять пардон. Но, по-правде, 2 куе потраченные в далеком 2003 на отопление, не имеют большого смысла, потому что все перекрыто круглый год. "нам и так тяпло". Вполне допускаю, что панорамные окна дают такие теплопотери, что надо кочегарить как на Северном Полюсе, включив вентилятор для увеличения теплоотдачи и подбрасывать дрова в буржуйку.Я был на семинаре как-то, немцы проводили, с точки зрения поднимаемой в воздух пыли, которой мы потом дышим, самая оптимальная схема отопления как раз когда радиатор висит на стене и нет принудительного движения воздуха. Теплые полы тоже в этом смсле не оптимальны.Я слышал, что "красота требует жертв", но думал что это относится к женщинам, бегающим на шпильках, выдергивающих себе брови, волосы "в трдунодостпных местах" и тд.Максим,Потому как ты утверждал, что сейчас все "по новым и правильным технологиям, а раньше по старым неправильным и некрасивым". Но я давно уже не видел новостроев со стенами не из овноблоков. Как их не отделывай, как ни пиарь - они овноблоком и останутся. А что такое овноблок? Это крайне низкая влажность воздуха (которая будет усугубляться раскочесгаренным радиатором и вентилятором), которую надо принудительно повышать круглый год. Как это будет сочетаться с панорамными окнами - хз или там не будет потоков воды. В опчем, или "плачущие окна" или сухой воздух. Подозреваю, что эстетика возьмет верх над здоровым микроклиматом.