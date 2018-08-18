Торопятся вырвать однушки, которых там совсем мало, аж в одном доме из трех.
Варшавский-2 самый неудачный вариант по расположению, прижатый к Кристеру, ну ничего там хорошего не наблюдаю.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 04 сер, 2020 16:18
Торопятся вырвать однушки, которых там совсем мало, аж в одном доме из трех.
Варшавский-2 самый неудачный вариант по расположению, прижатый к Кристеру, ну ничего там хорошего не наблюдаю.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
Додано: Вів 04 сер, 2020 16:21
я так розумію, схема така:
- 30% початкова сума,
- чекати півроку, трохи докидати розсрочку
- переуступка.
Тобто на 60% ціни іде профіт з левереджем, а лише 40% своїх на яких невеличка рентабельність
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Додано: Вів 04 сер, 2020 16:25
Взагалі не розумію тих, хто купує у них по переуступці, скрізь рили які до гешефту продавця накидають своїх 3-5%.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
Додано: Вів 04 сер, 2020 16:27
макс, беру огонь на себя. у меня не шуко, а евро 70.
зы сейчас начнется...
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Вів 04 сер, 2020 16:33
Додано: Вів 04 сер, 2020 16:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
это жлоб пакет. В бизнес классе смотрят не на количество стеклоблоков внутри пакета, а на бренд, притом Рехау воспринимается как АвтоЗАЗ.
Самое прикольное, что сотрудниками Рехау в том числе. Один мне рассказывал, как щас помню "..в номальных стеклопакетах, а не тех, что отверткой открываются.."
подразумевая "свои"
Додано: Вів 04 сер, 2020 16:42
Ничего удивительного - обычные перекупы, работающие по обычной схеме. И в принципе, их риски умеренны по сравнению с теми, кто покупает сегодня вторичку. Первичка склонна расти по мере роста готовности даже когда рынок стоит на месте. Если рынок падает, то одновременно с ростом цены объекта инвестиций в первичку, перекут просто выйдет в ноль. Он в данном случае может разве что упустить выгоду по сравнению с теми, кто будет покупать на росте курса валюты и удешевит стоимость входного билета. О прямом убытке речь может идти только в случае больших проблем у СГ
Додано: Вів 04 сер, 2020 17:45
Пля. Тепер точно без варіантів. Тре бігти в ОП...
Так не топив за придбання повітря навіть трібека
Всім процвітання!
Додано: Вів 04 сер, 2020 17:51
Давай-давай. Растишки кричат, что я свой прогноз на снижение должен подкреплять продажей единственной квартиры, в которой живу. Но сами при этом почему-то бетон (и фьючерсы на бетон) грести не спешат.
Так что давай - научи меня, как нужно верить в свой прогноз Греби на все, еще и в долг возьми)
Додано: Вів 04 сер, 2020 18:02
Это если с чугунявыми сравнивать?
У меня люминявые (пардоньте, окна не панорамные, не делали их в начале 00-х), итальянские на 64 атмосфэры (я понимаю, что это скучные подробности, не влияющие на эстетику) с термоголовками Данфосс (от застройщика еще), вполне отрабатывающие свою функцию. Вентиляторов, чтобы пыль в возух поднимать нет, опять пардон. Но, по-правде, 2 куе потраченные в далеком 2003 на отопление, не имеют большого смысла, потому что все перекрыто круглый год. "нам и так тяпло". Вполне допускаю, что панорамные окна дают такие теплопотери, что надо кочегарить как на Северном Полюсе, включив вентилятор для увеличения теплоотдачи и подбрасывать дрова в буржуйку.
Я был на семинаре как-то, немцы проводили, с точки зрения поднимаемой в воздух пыли, которой мы потом дышим, самая оптимальная схема отопления как раз когда радиатор висит на стене и нет принудительного движения воздуха. Теплые полы тоже в этом смсле не оптимальны.
Я слышал, что "красота требует жертв", но думал что это относится к женщинам, бегающим на шпильках, выдергивающих себе брови, волосы "в трдунодостпных местах" и тд.
Максим, мне и вправду интересно, из каких материалов в твоем доме стены.
Потому как ты утверждал, что сейчас все "по новым и правильным технологиям, а раньше по старым неправильным и некрасивым". Но я давно уже не видел новостроев со стенами не из овноблоков. Как их не отделывай, как ни пиарь - они овноблоком и останутся. А что такое овноблок? Это крайне низкая влажность воздуха (которая будет усугубляться раскочесгаренным радиатором и вентилятором), которую надо принудительно повышать круглый год. Как это будет сочетаться с панорамными окнами - хз или там не будет потоков воды. В опчем, или "плачущие окна" или сухой воздух. Подозреваю, что эстетика возьмет верх над здоровым микроклиматом.
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