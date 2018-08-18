Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz Написал же уже: газобетон - внешние и полнотелый кирпич - внутренние. Газобетон. Не пенобетон и не шлакоблок. Разницу вы знаете. Должны знать. В Ричмонде был керамоблок на внешних стенах. Наверное, если его очень аккуратно укладывать, не экономить растворе, не дырявить потом дюбелями, не пытаться разрезать один блок на два - то, наверное, неплохой материал. Но в условиях украинского многоэтажного ж0п0рукого строительства - материал-катастрофа. Ветер проходил сквозь стену, как-будто нет ни керамоблока, ни минваты, ни паро-ветробарьера за ними.
xio13 написав: Судя по цене 200000$ за 90м2 в центре киева - то из *г**** и палок.
Ы?? Т.е. 200 кило за 90кв. м в центре - это супердешево?! Латентный растишка детектед.
Супер новострой за 200$ под 90м2 в центре? Или для вас центр это Телиги 25?)))
Я только комментирую неадекватные цены на сегодня и не считаю их нормальными.
Да с ценой как раз все ок. Для Киева, как для города самой нищей страны Европы может и немного неадекватно, но это как посмотреть. Если смотреть на локейшн в локации "Киев", то норм, а если понимать, что локация "Киев" - это зажопье мира, то тогда непонимание, зачем платить европейскую или сопоставимую с развитыми странами мира цену. Это как-бы как высокий сегмент в Киеве ценой залазит в средний сегмент в развитых странах мира.
airmax78 написав:Ы?? Т.е. 200 кило за 90кв. м в центре - это супердешево?! Латентный растишка детектед.
Супер новострой за 200$ под 90м2 в центре? Или для вас центр это Телиги 25?)))
Я только комментирую неадекватные цены на сегодня и не считаю их нормальными.
Да с ценой как раз все ок. Для Киева, как для города самой нищей страны Европы может и немного неадекватно, но это как посмотреть. Если смотреть на локейшн в локации "Киев", то норм, а если понимать, что локация "Киев" - это зажопье мира, то тогда непонимание, зачем платить европейскую или сопоставимую с развитыми странами мира цену. Это как-бы как высокий сегмент в Киеве ценой залазит в средний сегмент в развитых странах мира.
Я бы сказал - в нижний сегмент в развитых странах мира, местами - очень низкий. Но не суть. Рассуждения ни о чем, на самом деле. Какая мне разница что за 93 кв. м в новом доме в центре Киева я мог бы добавить еще 50-60 куе и купить однушку в 40-45 метров в старом доме в турецком районе в пригороде Амстердама, если у меня нет и не будет там работы?
Очередь. Зря приехал, предложили с завтра занять. Зубожіння блин
Зря фотку выложил - без нее "ажиотаж" выглядел более достоверным А теперь видно, что это не длинная, а короткая очередь в условиях социального дистанцирования. Потенциальных покупателей в ней 8-10, если исключить их спутников, плюс еще несколько внутри ОП... И каждый там проводит не меньше получаса-часа...
Очередь. Зря приехал, предложили с завтра занять. Зубожіння блин
Зря фотку выложил - без нее "ажиотаж" выглядел более достоверным А теперь видно, что это не длинная, а короткая очередь в условиях социального дистанцирования. Потенциальных покупателей в ней 8-10, если исключить их спутников, плюс еще несколько внутри ОП... И каждый там проводит не меньше получаса-часа...
Зрада, ты когда-нибудь видел очередь в автосалон? А квартира в Варшавском стоит несколько дороже автомобиля. Поэтому даже такая очередь вызывает большое удивление, особенно в условиях падения собираемости арендной платы лендлордами в американских городах.