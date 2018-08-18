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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4938493949404941>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 156
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
24
знизяться в межах 10%
28%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 18:12

rjkz Написал же уже: газобетон - внешние и полнотелый кирпич - внутренние. Газобетон. Не пенобетон и не шлакоблок. Разницу вы знаете. Должны знать.
В Ричмонде был керамоблок на внешних стенах. Наверное, если его очень аккуратно укладывать, не экономить растворе, не дырявить потом дюбелями, не пытаться разрезать один блок на два - то, наверное, неплохой материал. Но в условиях украинского многоэтажного ж0п0рукого строительства - материал-катастрофа.
Ветер проходил сквозь стену, как-будто нет ни керамоблока, ни минваты, ни паро-ветробарьера за ними.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 18:14

  xio13 написав:
  airmax78 написав:
  xio13 написав:
Судя по цене 200000$ за 90м2 в центре киева - то из *г**** и палок.

Ы?? Т.е. 200 кило за 90кв. м в центре - это супердешево?! Латентный растишка детектед.


Супер новострой за 200$ под 90м2 в центре? Или для вас центр это Телиги 25?)))

Я только комментирую неадекватные цены на сегодня и не считаю их нормальными.


Да с ценой как раз все ок. Для Киева, как для города самой нищей страны Европы может и немного неадекватно, но это как посмотреть. Если смотреть на локейшн в локации "Киев", то норм, а если понимать, что локация "Киев" - это зажопье мира, то тогда непонимание, зачем платить европейскую или сопоставимую с развитыми странами мира цену.
Это как-бы как высокий сегмент в Киеве ценой залазит в средний сегмент в развитых странах мира.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 18:15

  zРадио написав:
  Первый написав:Пля. Тепер точно без варіантів. Тре бігти в ОП...
Так не топив за придбання повітря навіть трібека


Давай-давай. Растишки кричат, что я свой прогноз на снижение должен подкреплять продажей единственной квартиры, в которой живу. Но сами при этом почему-то бетон (и фьючерсы на бетон) грести не спешат.

Так что давай - научи меня, как нужно верить в свой прогноз :mrgreen: Греби на все, еще и в долг возьми)

Я писав що твоя квартира 2012 року подорожчає? ДЕ???? Шуткуєш? Я вірю що зробить мінус 30% і без твоїх мантр.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 18:21

  rjkz написав:
  xio13 написав:
  airmax78 написав:Ы?? Т.е. 200 кило за 90кв. м в центре - это супердешево?! Латентный растишка детектед.


Супер новострой за 200$ под 90м2 в центре? Или для вас центр это Телиги 25?)))

Я только комментирую неадекватные цены на сегодня и не считаю их нормальными.


Да с ценой как раз все ок. Для Киева, как для города самой нищей страны Европы может и немного неадекватно, но это как посмотреть. Если смотреть на локейшн в локации "Киев", то норм, а если понимать, что локация "Киев" - это зажопье мира, то тогда непонимание, зачем платить европейскую или сопоставимую с развитыми странами мира цену.
Это как-бы как высокий сегмент в Киеве ценой залазит в средний сегмент в развитых странах мира.

Я бы сказал - в нижний сегмент в развитых странах мира, местами - очень низкий. Но не суть. Рассуждения ни о чем, на самом деле. Какая мне разница что за 93 кв. м в новом доме в центре Киева я мог бы добавить еще 50-60 куе и купить однушку в 40-45 метров в старом доме в турецком районе в пригороде Амстердама, если у меня нет и не будет там работы?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 18:23

https://piccy.info/view3/13925348/9ed87 ... 2b18/orig/

Очередь. Зря приехал, предложили с завтра занять.
Зубожіння блин
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 18:25

  Santehnik написав:https://piccy.info/view3/13925348/9ed87b9209fc5e2028c84230d3652b18/orig/

Очередь. Зря приехал, предложили с завтра занять.
Зубожіння блин

Люди хотят повторить успех.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 18:26

Та на перекупов не похожи, многие парами стоят.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 18:27

  Santehnik написав:https://piccy.info/view3/13925348/9ed87b9209fc5e2028c84230d3652b18/orig/

Очередь. Зря приехал, предложили с завтра занять.
Зубожіння блин


Зря фотку выложил - без нее "ажиотаж" выглядел более достоверным :mrgreen: А теперь видно, что это не длинная, а короткая очередь в условиях социального дистанцирования. Потенциальных покупателей в ней 8-10, если исключить их спутников, плюс еще несколько внутри ОП... И каждый там проводит не меньше получаса-часа...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 18:34

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кто эти люди ? Какой процент перекупов ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Хотел просто уточнить, некоторые моменты в ОП, но меня длинная очередь злым взглядом отправила нах домой)))

Зображення
Востаннє редагувалось necovi4 в Вів 04 сер, 2020 18:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 18:34

  zРадио написав:
  Santehnik написав:https://piccy.info/view3/13925348/9ed87b9209fc5e2028c84230d3652b18/orig/

Очередь. Зря приехал, предложили с завтра занять.
Зубожіння блин


Зря фотку выложил - без нее "ажиотаж" выглядел более достоверным :mrgreen: А теперь видно, что это не длинная, а короткая очередь в условиях социального дистанцирования. Потенциальных покупателей в ней 8-10, если исключить их спутников, плюс еще несколько внутри ОП... И каждый там проводит не меньше получаса-часа...

Зрада, ты когда-нибудь видел очередь в автосалон? А квартира в Варшавском стоит несколько дороже автомобиля. Поэтому даже такая очередь вызывает большое удивление, особенно в условиях падения собираемости арендной платы лендлордами в американских городах.
airmax78
 
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  #<1 ... 4938493949404941>
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