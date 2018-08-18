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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4938493949404941

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 156
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
24
знизяться в межах 10%
28%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 18:34

  airmax78 написав:rjkz Написал же уже: газобетон - внешние и полнотелый кирпич - внутренние. Газобетон. Не пенобетон и не шлакоблок. Разницу вы знаете. Должны знать.
В Ричмонде был керамоблок на внешних стенах. Наверное, если его очень аккуратно укладывать, не экономить растворе, не дырявить потом дюбелями, не пытаться разрезать один блок на два - то, наверное, неплохой материал. Но в условиях украинского многоэтажного ж0п0рукого строительства - материал-катастрофа.
Ветер проходил сквозь стену, как-будто нет ни керамоблока, ни минваты, ни паро-ветробарьера за ними.


Ты мне напоминаешь меня самого в юности. Тогда для меня принципиальными были каждые 100MHz частоты процессора и каждые 33 MHz частоты ОЗУ :mrgreen: "800 - все, 700 - ничего!". Так вот и ты прямо таки подергиваешь на материал стен, только уже будучи взрослым человеком :? Твое дело, конечно, но я еще вчера тебе говорил - это всего лишь эволюция технологий строительства. И то, что ты сегодня готов канонизировать, завтра окажется старьем...
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 18:38

  Santehnik написав:https://piccy.info/view3/13925348/9ed87b9209fc5e2028c84230d3652b18/orig/

Очередь. Зря приехал, предложили с завтра занять.
Зубожіння блин

Я был сегодня у нотариуса в интергал-буде. Там тоже живенько народ сделки подписывает)) Рост экономики в Украине на лицо :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 18:38

  airmax78 написав:Какая мне разница что за 93 кв. м в новом доме в центре Киева я мог бы добавить еще 50-60 куе и купить однушку в 40-45 метров в старом доме в турецком районе в пригороде Амстердама, если у меня нет и не будет там работы?

Метров 60-65 может получится, может даже с ремонтом "осталось занести кровать"
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 18:39

  Santehnik написав:https://piccy.info/view3/13925348/9ed87b9209fc5e2028c84230d3652b18/orig/

Очередь. Зря приехал, предложили с завтра занять.
Зубожіння блин


Пусть лохи берут на всю катлету.
Когда каждый прлдавец и яистильщик обуви хочет стать лендлордом - пиши пропало.
Востаннє редагувалось xio13 в Вів 04 сер, 2020 18:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 18:40

zРадио
Это получается ты тоже как и Эйр 78года, а то и 79го?
В моей юности важна была длина кожаной куртки и объем двигателя на Е34 или XJ.
ZJ-5.2 был только у старшекурсников участников олимпиад.
Не по математике или физике, тем паче информатике.
386е только появились.
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 18:43

  airmax78 написав:Зрада, ты когда-нибудь видел очередь в автосалон? А квартира в Варшавском стоит несколько дороже автомобиля. Поэтому даже такая очередь вызывает большое удивление, особенно в условиях падения собираемости арендной платы лендлордами в американских городах.


Ой-ей - мне, значит, ты не разрешаешь в контексте КРЖН использовать аргумент падения собираемости аренды в американских городах, а сам выдвигаешь гипотезы о высоком спросе на бетон в сравнении с авто? Ну-ну :lol:

Если уж ты настаиваешь на индикаторе "длина очередей в день старта продаж", то сравнивай сегодняшние очереди к застройщикам с очередями к застройщикам до начала кризиса
zРадио
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  #<1 ... 4938493949404941
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