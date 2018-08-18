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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 04 сер, 2020 18:34
airmax78 написав:rjkz
Написал же уже: газобетон - внешние и полнотелый кирпич - внутренние. Газобетон. Не пенобетон и не шлакоблок. Разницу вы знаете. Должны знать.
В Ричмонде был керамоблок на внешних стенах. Наверное, если его очень аккуратно укладывать, не экономить растворе, не дырявить потом дюбелями, не пытаться разрезать один блок на два - то, наверное, неплохой материал. Но в условиях украинского многоэтажного ж0п0рукого строительства - материал-катастрофа.
Ветер проходил сквозь стену, как-будто нет ни керамоблока, ни минваты, ни паро-ветробарьера за ними.
Ты мне напоминаешь меня самого в юности. Тогда для меня принципиальными были каждые 100MHz частоты процессора и каждые 33 MHz частоты ОЗУ
"800 - все, 700 - ничего!". Так вот и ты прямо таки подергиваешь на материал стен, только уже будучи взрослым человеком
Твое дело, конечно, но я еще вчера тебе говорил - это всего лишь эволюция технологий строительства. И то, что ты сегодня готов канонизировать, завтра окажется старьем...
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Додано: Вів 04 сер, 2020 18:38
Santehnik написав:
https://piccy.info/view3/13925348/9ed87b9209fc5e2028c84230d3652b18/orig/
Очередь. Зря приехал, предложили с завтра занять.
Зубожіння блин
Я был сегодня у нотариуса в интергал-буде. Там тоже живенько народ сделки подписывает)) Рост экономики в Украине на лицо
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Додано: Вів 04 сер, 2020 18:38
airmax78 написав:
Какая мне разница что за 93 кв. м в новом доме в центре Киева я мог бы добавить еще 50-60 куе и купить однушку в 40-45 метров в старом доме в турецком районе в пригороде Амстердама, если у меня нет и не будет там работы?
Метров 60-65 может получится, может даже с ремонтом "осталось занести кровать"
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Додано: Вів 04 сер, 2020 18:39
Santehnik написав:
https://piccy.info/view3/13925348/9ed87b9209fc5e2028c84230d3652b18/orig/
Очередь. Зря приехал, предложили с завтра занять.
Зубожіння блин
Пусть лохи берут на всю катлету.
Когда каждый прлдавец и яистильщик обуви хочет стать лендлордом - пиши пропало.
Востаннє редагувалось xio13
в Вів 04 сер, 2020 18:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 04 сер, 2020 18:40
zРадио
Это получается ты тоже как и Эйр 78года, а то и 79го?
В моей юности важна была длина кожаной куртки и объем двигателя на Е34 или XJ.
ZJ-5.2 был только у старшекурсников участников олимпиад.
Не по математике или физике, тем паче информатике.
386е только появились.
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Додано: Вів 04 сер, 2020 18:43
airmax78 написав:
Зрада, ты когда-нибудь видел очередь в автосалон? А квартира в Варшавском стоит несколько дороже автомобиля. Поэтому даже такая очередь вызывает большое удивление, особенно в условиях падения собираемости арендной платы лендлордами в американских городах.
Ой-ей - мне, значит, ты не разрешаешь в контексте КРЖН использовать аргумент падения собираемости аренды в американских городах, а сам выдвигаешь гипотезы о высоком спросе на бетон в сравнении с авто? Ну-ну
Если уж ты настаиваешь на индикаторе "длина очередей в день старта продаж", то сравнивай сегодняшние очереди к застройщикам
с очередями к застройщикам
до начала кризиса
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Додано: Вів 04 сер, 2020 18:52
zРадио написав: airmax78 написав:rjkz
Написал же уже: газобетон - внешние и полнотелый кирпич - внутренние. Газобетон. Не пенобетон и не шлакоблок. Разницу вы знаете. Должны знать.
В Ричмонде был керамоблок на внешних стенах. Наверное, если его очень аккуратно укладывать, не экономить растворе, не дырявить потом дюбелями, не пытаться разрезать один блок на два - то, наверное, неплохой материал. Но в условиях украинского многоэтажного ж0п0рукого строительства - материал-катастрофа.
Ветер проходил сквозь стену, как-будто нет ни керамоблока, ни минваты, ни паро-ветробарьера за ними.
Ты мне напоминаешь меня самого в юности. Тогда для меня принципиальными были каждые 100MHz частоты процессора и каждые 33 MHz частоты ОЗУ
"800 - все, 700 - ничего!". Так вот и ты прямо таки подергиваешь на материал стен, только уже будучи взрослым человеком
Твое дело, конечно, но я еще вчера тебе говорил - это всего лишь эволюция технологий строительства. И то, что ты сегодня готов канонизировать, завтра окажется старьем...
Да мне, честно говоря, посрать из чего черновые стены: главное чтобы хорошо ограждали от внешнего мира и вредных веделений не было никаких. Я знаю, просто что rjkz очень знается на материалах. Для него писал. Вот из чего фасад - не посрать - это эстетика - для меня важно.
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Додано: Вів 04 сер, 2020 18:54
Santehnik написав:
https://piccy.info/view3/13925348/9ed87b9209fc5e2028c84230d3652b18/orig/
Очередь. Зря приехал, предложили с завтра занять.
Зубожіння блин
Интересно, чего застройщик скидывает дефицит по дармовым ценам. Или они не знают про всякие "элатичность спроса" итд? Видать деньги очень нужны.
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Додано: Вів 04 сер, 2020 18:56
rjkz написав: xio13 написав: airmax78 написав:
Супер новострой за 200$ под 90м2 в центре? Или для вас центр это Телиги 25?)))
Я только комментирую неадекватные цены на сегодня и не считаю их нормальными.
Да с ценой как раз все ок. Для Киева, как для города самой нищей страны Европы может и немного неадекватно, но это как посмотреть. Если смотреть на локейшн в локации "Киев", то норм, а если понимать, что локация "Киев" - это зажопье мира, то тогда непонимание, зачем платить европейскую или сопоставимую с развитыми странами мира цену.
Это как-бы как высокий сегмент в Киеве ценой залазит в средний сегмент в развитых странах мира.
Коля, не передёргивай
Какая самая блдь нищая страна в европе?
Если сам убил свой 13ти летний Хтрейл и западло купить БИТОК Murano или QX56 пятилетку за двадцатку посмотри на тротуарах на чем люди ездят
А потом стрим видео с Тираны,Белграда, Софии, Еревана наконец, не на Борщаге ихней естественно, а в прицентралье
Я вчера пошёл в 13.00 пешком за 3км на работу на рынок при 2х вокзалах Днепра так во время обеденного перерыва на участке 300м насчитал только КубА два официальных G65 и G63. А Тесл, Лексусов 450/460/570 и Панамер с Кайенами так до десятка каждой. Даже Лексус купе за 200куе видел
Так это подыхающий от депопуляции бывший центр черной металлургии где реально за 30 лет процентов 35-40 ушло в могилу и на клубнику с 1290тыс в 93м до 900-950 со всеми ПГТ вокруг сейчас.
Опять же прогноз Путеголовы про то что даже хрущ могут подорожать втрое при минимальном СТАБИЛЬНОМ росте экономики лет за ....цать
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Додано: Вів 04 сер, 2020 18:56
fasser написав: airmax78 написав:
Какая мне разница что за 93 кв. м в новом доме в центре Киева я мог бы добавить еще 50-60 куе и купить однушку в 40-45 метров в старом доме в турецком районе в пригороде Амстердама, если у меня нет и не будет там работы?
Метров 60-65 может получится, может даже с ремонтом "осталось занести кровать"
Да-да, я видел. С ремонтом как у Флая. И в домах начала 60х. Квартира моего друга - уже 700К ойро за 100 кв.м. Приличная квартира в приличном доме. Не в центре Амстердама, но и не в ипенях.
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