Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Да-да, я видел. С ремонтом как у Флая. И в домах начала 60х. Квартира моего друга - уже 700К ойро за 100 кв.м. Приличная квартира в приличном доме. Не в центре Амстердама, но и не в ипенях.
airmax78 написав:rjkz Написал же уже: газобетон - внешние и полнотелый кирпич - внутренние. Газобетон. Не пенобетон и не шлакоблок. Разницу вы знаете. Должны знать. В Ричмонде был керамоблок на внешних стенах. Наверное, если его очень аккуратно укладывать, не экономить растворе, не дырявить потом дюбелями, не пытаться разрезать один блок на два - то, наверное, неплохой материал. Но в условиях украинского многоэтажного ж0п0рукого строительства - материал-катастрофа. Ветер проходил сквозь стену, как-будто нет ни керамоблока, ни минваты, ни паро-ветробарьера за ними.
Газобетон не люблю т.к. очень чувствителен к неравномерным просадкам здания в процессе строительства да и вешать на него фасады или потом жильцам внутри навесные полки то еще удовольствие. Пено- и шлако -блоки используют,наверное, только в индивидуальном жилье, в многоэтажках никогда не видел. Керамоблок при более сложной чем прямая конфигурации стен с длиной и высотой не кратной его размеру ( модульная система вместе с СССР почила и архитекторы ее сейчас не знают) тот еще гемор
барабашов написав:Какая самая блдь нищая страна в европе? Если сам убил свой 13ти летний Хтрейл и западло купить БИТОК Murano или QX56 пятилетку за двадцатку посмотри на тротуарах на чем люди ездят А потом стрим видео с Тираны,Белграда, Софии, Еревана наконец, не на Борщаге ихней естественно, а в прицентралье Я вчера пошёл в 13.00 пешком за 3км на работу на рынок при 2х вокзалах Днепра так во время обеденного перерыва на участке 300м насчитал только КубА два официальных G65 и G63. А Тесл, Лексусов 450/460/570 и Панамер с Кайенами так до десятка каждой. Даже Лексус купе за 200куе видел
Люксовые авто на дорогах - признак высокого социального неравенства в обществе, а не высокого достатка общества. А то, что мы самые бедные в Европе - это уже месяц как "официально". Молдова обошла нас по последнему из удельных показателей дохода - ВВП на душу по ППС. И после публикации ВБ данных за 2019-й в начале июля, этот спорный титул - наш...
shapo написав: Газобетон не люблю т.к. очень чувствителен к неравномерным просадкам здания в процессе строительства да и вешать на него фасады или потом жильцам внутри навесные полки то еще удовольствие.
Вот такой он бизнес класс,за такое не жалко почти 200 кило отвалить. По мнению Максика наружные стены из кирпича это зло,называется "украинский кирпич",у меня наверное шлак,но почему-то все стены из красненького кирпича,да и монолит с убедительным количеством арматуры,пришпилить плинтуса было тяжко,постоянно попадал на металл,от которого свёрла не в восторге.
А вообще новострои после чивокуни это печалька,маркетинг ярко и сочно вешает лапшу,а по факту омно из палок и шлакоблоков. А стены внутренние якобы кирпич это типа они стали такими после дизайнерского ремонта? Очень я сомневаюсь,что наружные стены из овна,а с внутренними мучались с трудоёмким кирпичём))) И тут превирание,скорее всего везде сплошной газоблок,только санузел немножко из кирпичикоФФ
Курс стабилизировался,но говорят все на паузе,ждут обвала,если ни гривны,то просто цен в у.е.((((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark написав:А стены внутренние якобы кирпич это типа они стали такими после дизайнерского ремонта? Очень я сомневаюсь,что наружные стены из овна,а с внутренними мучались с трудоёмким кирпичём))) И тут превирание,скорее всего везде сплошной газоблок,только санузел немножко из кирпичикоФФ
Вообще-то бывает обычно наоборот - наружные стены кирпич,внутренние кроме санузлов газоблок.
я ж специально акцентировал выше, что Молдова в 2019-м обошла по последнему удельному показателю доходов. По ВВП на душу в абсолютных ценах Молдова обошла нас еще в 2015-м, и за ППС цеплялись, доказывая, что не мы самые бедные, а Молдова, именно такие придворные тролли, как ты. Теперь, увы, и за ППС не зацепишься...
я ж специально акцентировал выше, что Молдова в 2019-м обошла по последнему удельному показателю доходов. По ВВП на душу в абсолютных ценах Молдова обошла нас еще в 2015-м, и за ППС цеплялись, доказывая, что не мы самые бедные, а Молдова, именно такие придворные тролли, как ты. Теперь, увы, и за ППС не зацепишься...