Додано: Вів 04 сер, 2020 19:29

shapo написав:

Газобетон не люблю т.к. очень чувствителен к неравномерным просадкам здания в процессе строительства да и вешать на него фасады или потом жильцам внутри навесные полки то еще удовольствие.

Газобетон не люблю т.к. очень чувствителен к неравномерным просадкам здания в процессе строительства да и вешать на него фасады или потом жильцам внутри навесные полки то еще удовольствие.

Вот такой он бизнес класс,за такое не жалко почти 200 кило отвалить.По мнению Максика наружные стены из кирпича это зло,называется "украинский кирпич",у меня наверное шлак,но почему-то все стены из красненького кирпича,да и монолит с убедительным количеством арматуры,пришпилить плинтуса было тяжко,постоянно попадал на металл,от которого свёрла не в восторге.А вообще новострои после чивокуни это печалька,маркетинг ярко и сочно вешает лапшу,а по факту омно из палок и шлакоблоков.А стены внутренние якобы кирпич это типа они стали такими после дизайнерского ремонта?Очень я сомневаюсь,что наружные стены из овна,а с внутренними мучались с трудоёмким кирпичём))) И тут превирание,скорее всего везде сплошной газоблок,только санузел немножко из кирпичикоФФКурс стабилизировался,но говорят все на паузе,ждут обвала,если ни гривны,то просто цен в у.е.((((