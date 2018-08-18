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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 04 сер, 2020 19:58
shapo написав: airmax78 написав:rjkz
Написал же уже: газобетон - внешние и полнотелый кирпич - внутренние. Газобетон. Не пенобетон и не шлакоблок. Разницу вы знаете. Должны знать.
В Ричмонде был керамоблок на внешних стенах. Наверное, если его очень аккуратно укладывать, не экономить растворе, не дырявить потом дюбелями, не пытаться разрезать один блок на два - то, наверное, неплохой материал. Но в условиях украинского многоэтажного ж0п0рукого строительства - материал-катастрофа.
Ветер проходил сквозь стену, как-будто нет ни керамоблока, ни минваты, ни паро-ветробарьера за ними.
Газобетон не люблю т.к. очень чувствителен к неравномерным просадкам здания в процессе строительства да и вешать на него фасады или потом жильцам внутри навесные полки то еще удовольствие.
И это пишет строитель
Газобетон никогда не позиционировался как силовой элемент любого здания
Даже для одноэтажного здания из газобетона необходим фундамент по технологии и армопояс выше первого этажа
А если технологию не соблюдать, то да, будут проблемы
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Вів 04 сер, 2020 19:59
zРадио написав: flyman написав:
так що, КишРЖН дорожче КРЖН?
ХЗ... никогда не интересовался
так Молдова на півпіпса піднялася (це з врахуванням Придністровської республіки чи без) відносно України, і як це вплине на КРЖН, можеш тоді розтлумачити?
яка користь цьої "зради" для теми КРЖН?
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Додано: Вів 04 сер, 2020 20:05
pesikot написав: zРадио написав:
Молдова обошла нас по последнему из удельных показателей дохода - ВВП на душу по ППС
Как же ольгинцы любят приводить ВВП по ППС
Запомни, топ-менеджер, все эти ВВП по ППС - это как в анекдоте "не может солдат съесть два мешка брюквы"
Так и ты, всё мешками брюквы меряешь
А есть ли в Ленинграде станция метро Минская и что там рядом можно было купить в 2012м году за 200 штук?
Хрущ, панель или сталинку недобитую в блокаду?
Думаю наш Женечка оттудова мучает клаву
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