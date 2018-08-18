Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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airmax78 написав:rjkz Написал же уже: газобетон - внешние и полнотелый кирпич - внутренние. Газобетон. Не пенобетон и не шлакоблок. Разницу вы знаете. Должны знать. В Ричмонде был керамоблок на внешних стенах. Наверное, если его очень аккуратно укладывать, не экономить растворе, не дырявить потом дюбелями, не пытаться разрезать один блок на два - то, наверное, неплохой материал. Но в условиях украинского многоэтажного ж0п0рукого строительства - материал-катастрофа. Ветер проходил сквозь стену, как-будто нет ни керамоблока, ни минваты, ни паро-ветробарьера за ними.
Газобетон не люблю т.к. очень чувствителен к неравномерным просадкам здания в процессе строительства да и вешать на него фасады или потом жильцам внутри навесные полки то еще удовольствие.
И это пишет строитель Газобетон никогда не позиционировался как силовой элемент любого здания Даже для одноэтажного здания из газобетона необходим фундамент по технологии и армопояс выше первого этажа
А если технологию не соблюдать, то да, будут проблемы
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
airmax78 написав:Да-да, я видел. С ремонтом как у Флая. И в домах начала 60х. Квартира моего друга - уже 700К ойро за 100 кв.м. Приличная квартира в приличном доме. Не в центре Амстердама, но и не в ипенях.
барабашов написав:Я вчера пошёл в 13.00 пешком за 3км на работу на рынок при 2х вокзалах Днепра так во время обеденного перерыва на участке 300м насчитал только КубА два официальных G65 и G63. А Тесл, Лексусов 450/460/570 и Панамер с Кайенами так до десятка каждой. Даже Лексус купе за 200куе видел
вы не правильно делаете выборку для исследования.
ведь, например, могли бы пройтись по какому-то зажопинску и вам бы показалось, что мы хуже чем какое-то зимбабве.
airmax78 написав:..что такого появилось в домах, построенных после 2014 года, чего не было раньше. Я перечислил. ..
в рамках классовой борьбы все вышеперечисленное было зачислено в ваши активы и подверглось зафукиванию А то, понимаешь, жителям цоколей пригородов тяжело даже представить как оно, подыматься на лифте шиндлер прямо в аппартаменты, где вместо стен панорамные стекла Шуко, а из под ног прям пар идет из под решеток