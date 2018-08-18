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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4941494249434944>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 156
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
24
знизяться в межах 10%
28%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 19:58

  shapo написав:
  airmax78 написав:rjkz Написал же уже: газобетон - внешние и полнотелый кирпич - внутренние. Газобетон. Не пенобетон и не шлакоблок. Разницу вы знаете. Должны знать.
В Ричмонде был керамоблок на внешних стенах. Наверное, если его очень аккуратно укладывать, не экономить растворе, не дырявить потом дюбелями, не пытаться разрезать один блок на два - то, наверное, неплохой материал. Но в условиях украинского многоэтажного ж0п0рукого строительства - материал-катастрофа.
Ветер проходил сквозь стену, как-будто нет ни керамоблока, ни минваты, ни паро-ветробарьера за ними.


Газобетон не люблю т.к. очень чувствителен к неравномерным просадкам здания в процессе строительства да и вешать на него фасады или потом жильцам внутри навесные полки то еще удовольствие.

И это пишет строитель
Газобетон никогда не позиционировался как силовой элемент любого здания
Даже для одноэтажного здания из газобетона необходим фундамент по технологии и армопояс выше первого этажа

А если технологию не соблюдать, то да, будут проблемы
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 19:59

  zРадио написав:
  flyman написав:так що, КишРЖН дорожче КРЖН?


ХЗ... никогда не интересовался

так Молдова на півпіпса піднялася (це з врахуванням Придністровської республіки чи без) відносно України, і як це вплине на КРЖН, можеш тоді розтлумачити?
яка користь цьої "зради" для теми КРЖН?
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 20:05

  pesikot написав:
  zРадио написав:Молдова обошла нас по последнему из удельных показателей дохода - ВВП на душу по ППС

Как же ольгинцы любят приводить ВВП по ППС
Запомни, топ-менеджер, все эти ВВП по ППС - это как в анекдоте "не может солдат съесть два мешка брюквы"
Так и ты, всё мешками брюквы меряешь

А есть ли в Ленинграде станция метро Минская и что там рядом можно было купить в 2012м году за 200 штук?
Хрущ, панель или сталинку недобитую в блокаду?
Думаю наш Женечка оттудова мучает клаву
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 20:18

  flyman написав:яка користь цьої "зради" для теми КРЖН?


Уточняй у тех, кто ее сюда принес. Я не виноват, что за звание самой бедной страны Европы мы "боремся" именно с Молдовой)) Она здесь только в этом смысле
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 20:37

  fasser написав:
  airmax78 написав:Да-да, я видел. С ремонтом как у Флая. И в домах начала 60х. Квартира моего друга - уже 700К ойро за 100 кв.м. Приличная квартира в приличном доме. Не в центре Амстердама, но и не в ипенях.

Ну вот например быстрый поиск выдал.
https://www.funda.nl/en/koop/amsterdam/ ... damhof-48/
Что с ней не так? Дом 80-го года, кстати, с мопами не хуже какого-нибудь ФК-2

Знатоки (мой друган) отвечают на вопрос телезрителей (почему так дешево?):
"Комбинация факторов:
Маленькая, без ремонта, плохой район
Может дом плохой"
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 20:38

  Прохожий написав:
  Faceless написав:
airmax78 написав:Они гораздо более эффективные чем обычные радиаторы и их работой можно управлять в большем диапазоне (если в них вентиляторы стоят и нормальная автоматика). Ну и внешний вид окуенный.
Только и гемора больше с обслуживанием

красиво не спорю, но с практической точки зрения...
Макс как начнет жить так нам и расскажет как например из него пыль извлечь)


Ну он-же написал, что там вентиляторы стоят. Раз в год включаешь вентилятор и ...бабах!
Можно еще морду лица подставить. :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 20:41

  барабашов написав:Я вчера пошёл в 13.00 пешком за 3км на работу на рынок при 2х вокзалах Днепра так во время обеденного перерыва на участке 300м насчитал только КубА два официальных G65 и G63. А Тесл, Лексусов 450/460/570 и Панамер с Кайенами так до десятка каждой. Даже Лексус купе за 200куе видел


вы не правильно делаете выборку для исследования.

ведь, например, могли бы пройтись по какому-то зажопинску и вам бы показалось, что мы хуже чем какое-то зимбабве.
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 20:42

  sequence написав:
  airmax78 написав:..что такого появилось в домах, построенных после 2014 года, чего не было раньше. Я перечислил. ..
в рамках классовой борьбы все вышеперечисленное было зачислено в ваши активы и подверглось зафукиванию :roll:
А то, понимаешь, жителям цоколей пригородов тяжело даже представить как оно, подыматься на лифте шиндлер прямо в аппартаменты, где вместо стен панорамные стекла Шуко, а из под ног прям пар идет из под решеток



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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 21:00

  zРадио написав:
  flyman написав:яка користь цьої "зради" для теми КРЖН?


Уточняй у тех, кто ее сюда принес. Я не виноват, что за звание самой бедной страны Европы мы "боремся" именно с Молдовой)) Она здесь только в этом смысле

Ты виноват в том, что разносишь этот ольгинский фейк на этом форуме
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 21:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Рассматриваю вариант инвестиции в бетон (не сейчас, в перспективе через пол года). Для себя пока выделил несколько потенциальных ЖК:
1. https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-forward- ... 1%97%D0%B2
2. https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-family-a ... 1%97%D0%B2
3. https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-rusaniv- ... 1%97%D0%B2
4. https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-%D0%B1%D ... 1%97%D0%B2
5. https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-oasis-%D ... 1%97%D0%B2

Цель - перепродать на финальном этапе строительства или оставить под сдачу.

Что по мнению экспертов более привлекательное и ликвидное?
Любопытный
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