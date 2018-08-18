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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 04 сер, 2020 21:08
airmax78 написав:rjkz
Написал же уже: газобетон - внешние и полнотелый кирпич - внутренние. Газобетон. Не пенобетон и не шлакоблок. Разницу вы знаете. Должны знать.
В Ричмонде был керамоблок на внешних стенах. Наверное, если его очень аккуратно укладывать, не экономить растворе, не дырявить потом дюбелями, не пытаться разрезать один блок на два - то, наверное, неплохой материал. Но в условиях украинского многоэтажного ж0п0рукого строительства - материал-катастрофа.
Ветер проходил сквозь стену, как-будто нет ни керамоблока, ни минваты, ни паро-ветробарьера за ними.
Да, газобетон - такаже Г. Емкость влаги - до 30% от собственного веса. Готовься покупать продуктивный увлажнитель и вытирать панорамные окна от конденсата.
Сразу могу рекомендовать швейцарские Бонеко - гулять так гулять. Еще можешь поставить огромный аквариум. И понимать, что окна будут горько плакать.
Максим, я не пытаюсь уколоть, просто архитекторы (это еще хорошо, если не дизайнеры) - это творческие люди, у них полет фантазии, о всяких приземленных субстанциях им думать тяжело - это немодно.
А тут такие интересы, что застройщик хочет получить МАКСИМАЛЬНУЮ прибыль. А как ее достичь на кирпиче? Это "лишний" вес, то есть нагрузка - больше расходов на конструктиве...намного больше. А без панорамных окон такой ЖК не продать по такой цене.
Пусть меня поправит Шапо, я был не очень прилежным студентом, лабораторки по Стройматериалам были еще на втором курсе, брали мы цементнопесчаную смесь, смешивали с алюминиевой пудрой и на день ставили в опалубку (маааленькую такую) потом доставали маленький газоблочек. В чем проблема? Проблема в том, что цементно-песчаным составам надо 28 дней для гидратации. Это не механический процесс. Панели на предприятиях Стройиндустрии прохоили циклы ТВО (тепловлажностной обработки), когда цемент в них не только водой насыщали, но при температуре, потом шли на сушку.
Поэтому, газоблоки - это тупо дешевое решение, которое не остановит покупателя-непрофессионала. ИМХО - Голосеевский может и не модный...УЖЕ (ксати, через сколько лет станет немодным сегодняшний условный тетрис?), но я его считаю более качественным в техническом плане. Если проводить аналогии с автомобилями, то то, что строилось до 2010 года (сдача) - это как немецкий автопром 00-х и китайские иммитации - динамично смотрятся, все блестит, но вместо шумоизоляции песок, в порогах монтажная пена, запчасти - ноунейм. И через 3 года их можно будет выкинуть. Как выкинуть квартиру через 3 года?
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Додано: Вів 04 сер, 2020 21:15
pesikot написав: shapo написав: airmax78 написав:rjkz
Написал же уже: газобетон - внешние и полнотелый кирпич - внутренние. Газобетон. Не пенобетон и не шлакоблок. Разницу вы знаете. Должны знать.
В Ричмонде был керамоблок на внешних стенах. Наверное, если его очень аккуратно укладывать, не экономить растворе, не дырявить потом дюбелями, не пытаться разрезать один блок на два - то, наверное, неплохой материал. Но в условиях украинского многоэтажного ж0п0рукого строительства - материал-катастрофа.
Ветер проходил сквозь стену, как-будто нет ни керамоблока, ни минваты, ни паро-ветробарьера за ними.
Газобетон не люблю т.к. очень чувствителен к неравномерным просадкам здания в процессе строительства да и вешать на него фасады или потом жильцам внутри навесные полки то еще удовольствие.
И это пишет строитель
Газобетон никогда не позиционировался как силовой элемент любого здания
Даже для одноэтажного здания из газобетона необходим фундамент по технологии и армопояс выше первого этажа
А если технологию не соблюдать, то да, будут проблемы
Мальшик, открой книжку по расчёту несущих стен каменных зданий на сжатие и посчитай какую нагрузку может вылержать кладка из газоблока.
А если на это не способен про катись по Киевской области, посмотри сколько двух-трех этажных домов с ж/бетонными перекрытиями построено из газоблока.
Что такое "фундамент по технологии" спрашивать у такого как ты бесполезно, а армопояс делают и для кладки из полнотелого кирпича для равномерного распределения нагрузки
Востаннє редагувалось shapo
в Вів 04 сер, 2020 21:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 04 сер, 2020 21:17
airmax78 написав: rjkz написав:
Да с ценой как раз все ок. Для Киева, как для города самой нищей страны Европы может и немного неадекватно, но это как посмотреть. Если смотреть на локейшн в локации "Киев", то норм, а если понимать, что локация "Киев" - это зажопье мира, то тогда непонимание, зачем платить европейскую или сопоставимую с развитыми странами мира цену.
Это как-бы как высокий сегмент в Киеве ценой залазит в средний сегмент в развитых странах мира.
Я бы сказал - в нижний сегмент в развитых странах мира, местами - очень низкий. Но не суть. Рассуждения ни о чем, на самом деле. Какая мне разница что за 93 кв. м в новом доме в центре Киева я мог бы добавить еще 50-60 куе и купить однушку в 40-45 метров в старом доме в турецком районе в пригороде Амстердама, если у меня нет и не будет там работы?
а чё?
в Милане новострой в центре порядка 10кОйро за м2
думаю сумму "доплаты" посчитать не трудно будет)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Вів 04 сер, 2020 21:30
BIGor написав: Santehnik написав:
https://piccy.info/view3/13925348/9ed87b9209fc5e2028c84230d3652b18/orig/
Очередь. Зря приехал, предложили с завтра занять.
Зубожіння блин
Интересно, чего застройщик скидывает дефицит по дармовым ценам. Или они не знают про всякие "элатичность спроса" итд? Видать деньги очень нужны.
С чего Вы взяли, что цены там дармовые, однухи 28,5 тыс грн. кв.м., больше штукаря в у.е.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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