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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4941494249434944

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 156
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
24
знизяться в межах 10%
28%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 21:08

  airmax78 написав:rjkz Написал же уже: газобетон - внешние и полнотелый кирпич - внутренние. Газобетон. Не пенобетон и не шлакоблок. Разницу вы знаете. Должны знать.
В Ричмонде был керамоблок на внешних стенах. Наверное, если его очень аккуратно укладывать, не экономить растворе, не дырявить потом дюбелями, не пытаться разрезать один блок на два - то, наверное, неплохой материал. Но в условиях украинского многоэтажного ж0п0рукого строительства - материал-катастрофа.
Ветер проходил сквозь стену, как-будто нет ни керамоблока, ни минваты, ни паро-ветробарьера за ними.


Да, газобетон - такаже Г. Емкость влаги - до 30% от собственного веса. Готовься покупать продуктивный увлажнитель и вытирать панорамные окна от конденсата.
Сразу могу рекомендовать швейцарские Бонеко - гулять так гулять. Еще можешь поставить огромный аквариум. И понимать, что окна будут горько плакать.
Максим, я не пытаюсь уколоть, просто архитекторы (это еще хорошо, если не дизайнеры) - это творческие люди, у них полет фантазии, о всяких приземленных субстанциях им думать тяжело - это немодно.
А тут такие интересы, что застройщик хочет получить МАКСИМАЛЬНУЮ прибыль. А как ее достичь на кирпиче? Это "лишний" вес, то есть нагрузка - больше расходов на конструктиве...намного больше. А без панорамных окон такой ЖК не продать по такой цене.
Пусть меня поправит Шапо, я был не очень прилежным студентом, лабораторки по Стройматериалам были еще на втором курсе, брали мы цементнопесчаную смесь, смешивали с алюминиевой пудрой и на день ставили в опалубку (маааленькую такую) потом доставали маленький газоблочек. В чем проблема? Проблема в том, что цементно-песчаным составам надо 28 дней для гидратации. Это не механический процесс. Панели на предприятиях Стройиндустрии прохоили циклы ТВО (тепловлажностной обработки), когда цемент в них не только водой насыщали, но при температуре, потом шли на сушку.
Поэтому, газоблоки - это тупо дешевое решение, которое не остановит покупателя-непрофессионала. ИМХО - Голосеевский может и не модный...УЖЕ (ксати, через сколько лет станет немодным сегодняшний условный тетрис?), но я его считаю более качественным в техническом плане. Если проводить аналогии с автомобилями, то то, что строилось до 2010 года (сдача) - это как немецкий автопром 00-х и китайские иммитации - динамично смотрятся, все блестит, но вместо шумоизоляции песок, в порогах монтажная пена, запчасти - ноунейм. И через 3 года их можно будет выкинуть. Как выкинуть квартиру через 3 года?
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 21:15

  pesikot написав:
  shapo написав:
  airmax78 написав:rjkz Написал же уже: газобетон - внешние и полнотелый кирпич - внутренние. Газобетон. Не пенобетон и не шлакоблок. Разницу вы знаете. Должны знать.
В Ричмонде был керамоблок на внешних стенах. Наверное, если его очень аккуратно укладывать, не экономить растворе, не дырявить потом дюбелями, не пытаться разрезать один блок на два - то, наверное, неплохой материал. Но в условиях украинского многоэтажного ж0п0рукого строительства - материал-катастрофа.
Ветер проходил сквозь стену, как-будто нет ни керамоблока, ни минваты, ни паро-ветробарьера за ними.


Газобетон не люблю т.к. очень чувствителен к неравномерным просадкам здания в процессе строительства да и вешать на него фасады или потом жильцам внутри навесные полки то еще удовольствие.

И это пишет строитель
Газобетон никогда не позиционировался как силовой элемент любого здания
Даже для одноэтажного здания из газобетона необходим фундамент по технологии и армопояс выше первого этажа

А если технологию не соблюдать, то да, будут проблемы

Мальшик, открой книжку по расчёту несущих стен каменных зданий на сжатие и посчитай какую нагрузку может вылержать кладка из газоблока.
А если на это не способен про катись по Киевской области, посмотри сколько двух-трех этажных домов с ж/бетонными перекрытиями построено из газоблока.
Что такое "фундамент по технологии" спрашивать у такого как ты бесполезно, а армопояс делают и для кладки из полнотелого кирпича для равномерного распределения нагрузки
Востаннє редагувалось shapo в Вів 04 сер, 2020 21:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 21:17

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
Да с ценой как раз все ок. Для Киева, как для города самой нищей страны Европы может и немного неадекватно, но это как посмотреть. Если смотреть на локейшн в локации "Киев", то норм, а если понимать, что локация "Киев" - это зажопье мира, то тогда непонимание, зачем платить европейскую или сопоставимую с развитыми странами мира цену.
Это как-бы как высокий сегмент в Киеве ценой залазит в средний сегмент в развитых странах мира.

Я бы сказал - в нижний сегмент в развитых странах мира, местами - очень низкий. Но не суть. Рассуждения ни о чем, на самом деле. Какая мне разница что за 93 кв. м в новом доме в центре Киева я мог бы добавить еще 50-60 куе и купить однушку в 40-45 метров в старом доме в турецком районе в пригороде Амстердама, если у меня нет и не будет там работы?

а чё?
в Милане новострой в центре порядка 10кОйро за м2
думаю сумму "доплаты" посчитать не трудно будет)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 21:30

  BIGor написав:
  Santehnik написав:https://piccy.info/view3/13925348/9ed87b9209fc5e2028c84230d3652b18/orig/

Очередь. Зря приехал, предложили с завтра занять.
Зубожіння блин

Интересно, чего застройщик скидывает дефицит по дармовым ценам. Или они не знают про всякие "элатичность спроса" итд? Видать деньги очень нужны.

С чего Вы взяли, что цены там дармовые, однухи 28,5 тыс грн. кв.м., больше штукаря в у.е.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 22:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Любопытный написав:Рассматриваю вариант инвестиции в бетон (не сейчас, в перспективе через пол года). Для себя пока выделил несколько потенциальных ЖК:
1. https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-forward- ... 1%97%D0%B2
2. https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-family-a ... 1%97%D0%B2
3. https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-rusaniv- ... 1%97%D0%B2
4. https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-%D0%B1%D ... 1%97%D0%B2
5. https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-oasis-%D ... 1%97%D0%B2

Цель - перепродать на финальном этапе строительства или оставить под сдачу.

Что по мнению экспертов более привлекательное и ликвидное?
И где эксперты? Сам интересуюсь только правым берегом. По п.3 Русанив резиденс- вошли в клинч с соседним домом, где получили много квартир сотрудники Генпрокуратуры. По их заявлениям- незаконная стройка.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 22:51

  lel написав:
Любопытный написав:Рассматриваю вариант инвестиции в бетон (не сейчас, в перспективе через пол года). Для себя пока выделил несколько потенциальных ЖК:
1. https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-forward- ... 1%97%D0%B2
2. https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-family-a ... 1%97%D0%B2
3. https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-rusaniv- ... 1%97%D0%B2
4. https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-%D0%B1%D ... 1%97%D0%B2
5. https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-oasis-%D ... 1%97%D0%B2

Цель - перепродать на финальном этапе строительства или оставить под сдачу.

Что по мнению экспертов более привлекательное и ликвидное?
И где эксперты? Сам интересуюсь только правым берегом. По п.3 Русанив резиденс- вошли в клинч с соседним домом, где получили много квартир сотрудники Генпрокуратуры. По их заявлениям- незаконная стройка.

ждем приговор главного эксперта ветки зРадиста
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 23:19

airmax78
Отис до сих пор альфа и омега. Я я реально хотел бы иметь отис с хорошей кабиной, чем мизуи, шиндлер, и другая любая сраань (в любом формате.)

Прежде чем что то ввезти, то нужно прощупать владельцев. Короче, отисы реально лучше. Это как человек пользуищей шиндлер, евро что то там, мицую, с оящие на ре он е раз в месяц и идёт. Евролифт и евроформат с объекта ехали сразу на свалку
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 23:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Любопытный написав:Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Рассматриваю вариант инвестиции в бетон (не сейчас, в перспективе через пол года). Для себя пока выделил несколько потенциальных ЖК:
1. https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-forward- ... 1%97%D0%B2
2. https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-family-a ... 1%97%D0%B2
3. https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-rusaniv- ... 1%97%D0%B2
4. https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-%D0%B1%D ... 1%97%D0%B2
5. https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-oasis-%D ... 1%97%D0%B2

Цель - перепродать на финальном этапе строительства или оставить под сдачу.

Что по мнению экспертов более привлекательное и ликвидное?

Не претендую на Х-перта. Думаю, что новополевую или всякую дичь по 500+ квартир для этих целей (переуступка, сдача) вобще смотреть не стоит. И лично я левый берег не котирую.
Понравилась мне одна планировка в Оазисе своим видом:
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-oasis-%D ... %8F/135897
Сама планировка - полукруглое Г, дорога под носом, зато какой вид на верхних этажах :). Под офис условного адвоката вобще зашибись.
Ну и форвард мне понравился своим расположением и компактными планировками. А также скорым сроком сдачи. Хотя по своей сути это общажка.
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