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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 04 сер, 2020 23:28
hume написав:airmax78
Отис до сих пор альфа и омега. Я я реально хотел бы иметь отис с хорошей кабиной, чем мизуи, шиндлер, и другая любая сраань (в любом формате.)
Прежде чем что то ввезти, то нужно прощупать владельцев. Короче, отисы реально лучше. Это как человек пользуищей шиндлер, евро что то там, мицую, с оящие на ре он е раз в месяц и идёт. Евролифт и евроформат с объекта ехали сразу на свалку
У лифтовиков несколько другое мнение по поводу Отис и его более модных конкурентов. И особенно по поводу Отисовского сервиса.
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Додано: Вів 04 сер, 2020 23:31
airmax78 написав: rjkz написав: xio13 написав:
Супер новострой за 200$ под 90м2 в центре? Или для вас центр это Телиги 25?)))
Я только комментирую неадекватные цены на сегодня и не считаю их нормальными.
Да с ценой как раз все ок. Для Киева, как для города самой нищей страны Европы может и немного неадекватно, но это как посмотреть. Если смотреть на локейшн в локации "Киев", то норм, а если понимать, что локация "Киев" - это зажопье мира, то тогда непонимание, зачем платить европейскую или сопоставимую с развитыми странами мира цену.
Это как-бы как высокий сегмент в Киеве ценой залазит в средний сегмент в развитых странах мира.
Я бы сказал - в нижний сегмент в развитых странах мира, местами - очень низкий. Но не суть. Рассуждения ни о чем, на самом деле. Какая мне разница что за 93 кв. м в новом доме в центре Киева я мог бы добавить еще 50-60 куе и купить однушку в 40-45 метров в старом доме в турецком районе в пригороде Амстердама, если у меня нет и не будет там работы?
Вот тут и вспомнился твой диалог с Бигом, когда на вопрос какие достижения в карьере, он ответил, что не работает. Это было не понято.
Не работать, не быть зависимым от работы - это выше, чем какая угодно карьера.
Вообще, квартира 200, ремонт 100 - это уже нечто на нормальном рынке рил эстейта. А как даунпеймент, то вообще шикарно.
Другое дело, что выбрать надо что лучше то что есть тут и сейчас или там и потом.
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Додано: Вів 04 сер, 2020 23:31
Откуда в газобетоне повышенное влагопоглощение, если в газобетоне закрытые поры. Как в пемзе. Живем какими-то байками и легендами.
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Додано: Вів 04 сер, 2020 23:37
Gastarbaiter написав: airmax78 написав:
Какая мне разница что за 93 кв. м в новом доме в центре Киева я мог бы добавить еще 50-60 куе и купить однушку в 40-45 метров в старом доме в турецком районе в пригороде Амстердама, если у меня нет и не будет там работы?
Не верю, что вас не берут даже в теплицы.
На эту позицию не успел податься из-за карантина.
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Додано: Вів 04 сер, 2020 23:39
zРадио написав: airmax78 написав:rjkz
Написал же уже: газобетон - внешние и полнотелый кирпич - внутренние. Газобетон. Не пенобетон и не шлакоблок. Разницу вы знаете. Должны знать.
В Ричмонде был керамоблок на внешних стенах. Наверное, если его очень аккуратно укладывать, не экономить растворе, не дырявить потом дюбелями, не пытаться разрезать один блок на два - то, наверное, неплохой материал. Но в условиях украинского многоэтажного ж0п0рукого строительства - материал-катастрофа.
Ветер проходил сквозь стену, как-будто нет ни керамоблока, ни минваты, ни паро-ветробарьера за ними.
Ты мне напоминаешь меня самого в юности. Тогда для меня принципиальными были каждые 100MHz частоты процессора и каждые 33 MHz частоты ОЗУ
"800 - все, 700 - ничего!". Так вот и ты прямо таки подергиваешь на материал стен, только уже будучи взрослым человеком
Твое дело, конечно, но я еще вчера тебе говорил - это всего лишь эволюция технологий строительства. И то, что ты сегодня готов канонизировать, завтра окажется старьем...
Так нет никакой эволюции материалов. То из чего сейчас строят - моя лаба в 1993 году.
Просто в ранг эстетики возвели недорогие методы строительства и материалы.
Я-бы так сказал, голосуха - это качественный паркет, но дуб (не тонированный), а газоблочный новодел - это ламинат, но модный.
Завтра будут еще какие-то тенденции в архитектуре и разницы в эстетике между одним и вторым не будет - все будет устаревшее. Но дубовый паркет таким и останется, а ламинат - прессованной макулатурой. Король-то голый.
Это все условно, ребята, пора взрослеть. Народ тут десять лет уже жизнь прожигает. Ладно еще если у кого профессиональный интерес, но условно 10 лет выбирать новое платье, чтобы потом понять, что "король голый"...
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Додано: Вів 04 сер, 2020 23:45
барабашов написав:
Коля, не передёргивай
Какая самая блдь нищая страна в европе?
Если сам убил свой 13ти летний Хтрейл и западло купить БИТОК Murano или QX56 пятилетку за двадцатку посмотри на тротуарах на чем люди ездят
А потом стрим видео с Тираны,Белграда, Софии, Еревана наконец, не на Борщаге ихней естественно, а в прицентралье
Я вчера пошёл в 13.00 пешком за 3км на работу на рынок при 2х вокзалах Днепра так во время обеденного перерыва на участке 300м насчитал только КубА два официальных G65 и G63. А Тесл, Лексусов 450/460/570 и Панамер с Кайенами так до десятка каждой. Даже Лексус купе за 200куе видел
Так это подыхающий от депопуляции бывший центр черной металлургии где реально за 30 лет процентов 35-40 ушло в могилу и на клубнику с 1290тыс в 93м до 900-950 со всеми ПГТ вокруг сейчас.
Опять же прогноз Путеголовы про то что даже хрущ могут подорожать втрое при минимальном СТАБИЛЬНОМ росте экономики лет за ....цать
Причем тут понты автомобильные? МВФ признал Украину самой бедной страной в Европе.
Так можно прикатить в глубинку в США, где реднеки на 20 летних раздоланых пикапах навоз возят и делать выводы об экономике всей страны.
ЗЫ: У меня не трейл.
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Додано: Вів 04 сер, 2020 23:46
rjkz написав:
Вот тут и вспомнился твой диалог с Бигом, когда на вопрос какие достижения в карьере, он ответил, что не работает. Это было не понято.
Не работать, не быть зависимым от работы - это выше, чем какая угодно карьера.
Все люди работают. Даже организовывать быт арендаторов и ходить собирать аренду это тоже работа.
Тут нужно вспомнить ступени пирамиды Маслоу, в которой творчество, самореализация и признание занимают более высокие ступени, чем просто сытая жизнь.
Если человек добился уровня, когда работа от него зависит, а не он от работы, это может быть более высокий уровень, чем не работать. По этой логике человек в Германии сидящий на социале более успешен, чем аскетичный профессор-трудоголик.
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Додано: Вів 04 сер, 2020 23:49
somilitark написав: shapo написав:
Газобетон не люблю т.к. очень чувствителен к неравномерным просадкам здания в процессе строительства да и вешать на него фасады или потом жильцам внутри навесные полки то еще удовольствие.
Вот такой он бизнес класс,за такое не жалко почти 200 кило отвалить.
По мнению Максика наружные стены из кирпича это зло,называется "украинский кирпич",у меня наверное шлак,но почему-то все стены из красненького кирпича,да и монолит с убедительным количеством арматуры,пришпилить плинтуса было тяжко,постоянно попадал на металл,от которого свёрла не в восторге.
А вообще новострои после чивокуни это печалька,маркетинг ярко и сочно вешает лапшу,а по факту омно из палок и шлакоблоков.
А стены внутренние якобы кирпич это типа они стали такими после дизайнерского ремонта?
Очень я сомневаюсь,что наружные стены из овна,а с внутренними мучались с трудоёмким кирпичём))) И тут превирание,скорее всего везде сплошной газоблок,только санузел немножко из кирпичикоФФ
Курс стабилизировался,но говорят все на паузе,ждут обвала,если ни гривны,то просто цен в у.е.((((
Это персонально ему новые перегородки положили из кирпича. Но с наружными стенами не попляшешь.
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Додано: Вів 04 сер, 2020 23:50
rjkz Вас обманули: Голосуха это ламинат, при чем невысокого класса. За плохо положенным фасадным кирпичом и каким-то стремным утеплителем, которого местами вообще нет, прячется Ваш любимый ...газоблок.
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Додано: Вів 04 сер, 2020 23:55
rjkz написав:
Это персонально ему новые перегородки положили из кирпича. Но с наружными стенами не попляшешь.
Неа. Т.к. внутренние стены были из полнотелого кирпича, то даже и вопрос не встал из чего делать новые.
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