барабашов написав:

Коля, не передёргивайКакая самая блдь нищая страна в европе?Если сам убил свой 13ти летний Хтрейл и западло купить БИТОК Murano или QX56 пятилетку за двадцатку посмотри на тротуарах на чем люди ездятА потом стрим видео с Тираны,Белграда, Софии, Еревана наконец, не на Борщаге ихней естественно, а в прицентральеЯ вчера пошёл в 13.00 пешком за 3км на работу на рынок при 2х вокзалах Днепра так во время обеденного перерыва на участке 300м насчитал только КубА два официальных G65 и G63. А Тесл, Лексусов 450/460/570 и Панамер с Кайенами так до десятка каждой. Даже Лексус купе за 200куе виделТак это подыхающий от депопуляции бывший центр черной металлургии где реально за 30 лет процентов 35-40 ушло в могилу и на клубнику с 1290тыс в 93м до 900-950 со всеми ПГТ вокруг сейчас.Опять же прогноз Путеголовы про то что даже хрущ могут подорожать втрое при минимальном СТАБИЛЬНОМ росте экономики лет за ....цать