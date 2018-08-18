rjkz написав:

airmax78 написав: rjkz Написал же уже: газобетон - внешние и полнотелый кирпич - внутренние. Газобетон. Не пенобетон и не шлакоблок. Разницу вы знаете. Должны знать.

В Ричмонде был керамоблок на внешних стенах. Наверное, если его очень аккуратно укладывать, не экономить растворе, не дырявить потом дюбелями, не пытаться разрезать один блок на два - то, наверное, неплохой материал. Но в условиях украинского многоэтажного ж0п0рукого строительства - материал-катастрофа.

Ветер проходил сквозь стену, как-будто нет ни керамоблока, ни минваты, ни паро-ветробарьера за ними. Написал же уже: газобетон - внешние и полнотелый кирпич - внутренние. Газобетон. Не пенобетон и не шлакоблок. Разницу вы знаете. Должны знать.В Ричмонде был керамоблок на внешних стенах. Наверное, если его очень аккуратно укладывать, не экономить растворе, не дырявить потом дюбелями, не пытаться разрезать один блок на два - то, наверное, неплохой материал. Но в условиях украинского многоэтажного ж0п0рукого строительства - материал-катастрофа.Ветер проходил сквозь стену, как-будто нет ни керамоблока, ни минваты, ни паро-ветробарьера за ними.

Да, газобетон - такаже Г. Емкость влаги - до 30% от собственного веса. Готовься покупать продуктивный увлажнитель и вытирать панорамные окна от конденсата.Сразу могу рекомендовать швейцарские Бонеко - гулять так гулять. Еще можешь поставить огромный аквариум. И понимать, что окна будут горько плакать.Максим, я не пытаюсь уколоть, просто архитекторы (это еще хорошо, если не дизайнеры) - это творческие люди, у них полет фантазии, о всяких приземленных субстанциях им думать тяжело - это немодно.А тут такие интересы, что застройщик хочет получить МАКСИМАЛЬНУЮ прибыль. А как ее достичь на кирпиче? Это "лишний" вес, то есть нагрузка - больше расходов на конструктиве...намного больше. А без панорамных окон такой ЖК не продать по такой цене.Пусть меня поправит Шапо, я был не очень прилежным студентом, лабораторки по Стройматериалам были еще на втором курсе, брали мы цементнопесчаную смесь, смешивали с алюминиевой пудрой и на день ставили в опалубку (маааленькую такую) потом доставали маленький газоблочек. В чем проблема? Проблема в том, что цементно-песчаным составам надо 28 дней для гидратации. Это не механический процесс. Панели на предприятиях Стройиндустрии прохоили циклы ТВО (тепловлажностной обработки), когда цемент в них не только водой насыщали, но при температуре, потом шли на сушку.Поэтому, газоблоки - это тупо дешевое решение, которое не остановит покупателя-непрофессионала. ИМХО - Голосеевский может и не модный...УЖЕ (ксати, через сколько лет станет немодным сегодняшний условный тетрис?), но я его считаю более качественным в техническом плане. Если проводить аналогии с автомобилями, то то, что строилось до 2010 года (сдача) - это как немецкий автопром 00-х и китайские иммитации - динамично смотрятся, все блестит, но вместо шумоизоляции песок, в порогах монтажная пена, запчасти - ноунейм. И через 3 года их можно будет выкинуть. Как выкинуть квартиру через 3 года?