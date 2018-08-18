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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4944494549464947>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 156
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
24
знизяться в межах 10%
28%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 23:59

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:rjkz Написал же уже: газобетон - внешние и полнотелый кирпич - внутренние. Газобетон. Не пенобетон и не шлакоблок. Разницу вы знаете. Должны знать.
В Ричмонде был керамоблок на внешних стенах. Наверное, если его очень аккуратно укладывать, не экономить растворе, не дырявить потом дюбелями, не пытаться разрезать один блок на два - то, наверное, неплохой материал. Но в условиях украинского многоэтажного ж0п0рукого строительства - материал-катастрофа.
Ветер проходил сквозь стену, как-будто нет ни керамоблока, ни минваты, ни паро-ветробарьера за ними.


Да, газобетон - такаже Г. Емкость влаги - до 30% от собственного веса. Готовься покупать продуктивный увлажнитель и вытирать панорамные окна от конденсата.
Сразу могу рекомендовать швейцарские Бонеко - гулять так гулять. Еще можешь поставить огромный аквариум. И понимать, что окна будут горько плакать.
Максим, я не пытаюсь уколоть, просто архитекторы (это еще хорошо, если не дизайнеры) - это творческие люди, у них полет фантазии, о всяких приземленных субстанциях им думать тяжело - это немодно.
А тут такие интересы, что застройщик хочет получить МАКСИМАЛЬНУЮ прибыль. А как ее достичь на кирпиче? Это "лишний" вес, то есть нагрузка - больше расходов на конструктиве...намного больше. А без панорамных окон такой ЖК не продать по такой цене.
Пусть меня поправит Шапо, я был не очень прилежным студентом, лабораторки по Стройматериалам были еще на втором курсе, брали мы цементнопесчаную смесь, смешивали с алюминиевой пудрой и на день ставили в опалубку (маааленькую такую) потом доставали маленький газоблочек. В чем проблема? Проблема в том, что цементно-песчаным составам надо 28 дней для гидратации. Это не механический процесс. Панели на предприятиях Стройиндустрии прохоили циклы ТВО (тепловлажностной обработки), когда цемент в них не только водой насыщали, но при температуре, потом шли на сушку.
Поэтому, газоблоки - это тупо дешевое решение, которое не остановит покупателя-непрофессионала. ИМХО - Голосеевский может и не модный...УЖЕ (ксати, через сколько лет станет немодным сегодняшний условный тетрис?), но я его считаю более качественным в техническом плане. Если проводить аналогии с автомобилями, то то, что строилось до 2010 года (сдача) - это как немецкий автопром 00-х и китайские иммитации - динамично смотрятся, все блестит, но вместо шумоизоляции песок, в порогах монтажная пена, запчасти - ноунейм. И через 3 года их можно будет выкинуть. Как выкинуть квартиру через 3 года?

Rjkz, не надо нагнетать. Я понимаю, что многоквартирный дом должен быть построен из монолита с толщиной перекрытий 30 см и стенами из полнотелого кирпича в 2 кирпича в толщину и при этом стоить 500 за метр, как в зажопье цивилизации, чтобы его покупали. Но это в какой-то другой реальности.
Пока, к сожалению или к счастью не оправдалась ни одна Ваша строительная пугалка.
PS Голосеево построено из газоблоков со внешней стеной из облицовочного кирпича с утеплителем - вспененным пенополистиролом, который заливали, но не везде. Поэтому там в качестве утеплителя местами тряпки и прочий строительный мусор. Местами воздух.


Про Голосуху таких финтов не знал. Значит тоже г.но.
Про цену - я никогда не говорил что жилье это дешевое развлечение. Я писал, что ценность жилья в Киеве для меня сомнительна, если есть деньги на входной билет цивилизованного РЖН.
Мои пугалки - на здоровье. Не все сразу происходит. Иногда може "пронести".
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 00:01

  airmax78 написав:Откуда в газобетоне повышенное влагопоглощение, если в газобетоне закрытые поры. Как в пемзе. Живем какими-то байками и легендами.


Прикинь. Паропоглощение.
Ну ладно, чего мне нагнетать-то.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 00:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

rjkz написав:
  airmax78 написав:Откуда в газобетоне повышенное влагопоглощение, если в газобетоне закрытые поры. Как в пемзе. Живем какими-то байками и легендами.


Прикинь. Паропоглощение.
Ну ладно, чего мне нагнетать-то.
А штукатурка и прочее покрытие разве не изолируют блоки от того, чтобы сушить воздух?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 00:04

  Vlad442 написав:
  rjkz написав:Вот тут и вспомнился твой диалог с Бигом, когда на вопрос какие достижения в карьере, он ответил, что не работает. Это было не понято.
Не работать, не быть зависимым от работы - это выше, чем какая угодно карьера.

Все люди работают. Даже организовывать быт арендаторов и ходить собирать аренду это тоже работа.
Тут нужно вспомнить ступени пирамиды Маслоу, в которой творчество, самореализация и признание занимают более высокие ступени, чем просто сытая жизнь.
Если человек добился уровня, когда работа от него зависит, а не он от работы, это может быть более высокий уровень, чем не работать. По этой логике человек в Германии сидящий на социале более успешен, чем аскетичный профессор-трудоголик.


Мне тут вспомнилась история барышни из Харькова, которая 15 лет строила карьеру, не сохранила семью, в карантин попала под сокращение и укатила жить к родителям в Харьков с дыркой на кредитке. Ну очень успешная.
Речь ведь не об успешности, а о независимости. Если кто-то вне своей работы никому не нужен и не моет существовать в другом амплуа, то он зависим.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 00:06

  pesikot написав:
  zРадио написав:
  flyman написав:яка користь цьої "зради" для теми КРЖН?


Уточняй у тех, кто ее сюда принес. Я не виноват, что за звание самой бедной страны Европы мы "боремся" именно с Молдовой)) Она здесь только в этом смысле

Ты виноват в том, что разносишь этот ольгинский фейк на этом форуме

ты тупой? хотя зачем я спрашиваю - и так ясно.
тебе статистику дали. факты. не такая? дай свою!
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 00:07

      airmax78 написав:rjkz Вас обманули: Голосуха это ламинат, при чем невысокого класса. За плохо положенным фасадным кирпичом и каким-то стремным утеплителем, которого местами вообще нет, прячется Ваш любимый ...газоблок.


    Ну ок-ок. Я никогда не покупал именно голосуху. Оно мне пришло в голову от того, что тебе ближе.
    Возми любой кирпичный дом 00-х. Даже со спутниковыми антенами на фасаде , кондерами и остекленными балконами.
    rjkz
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    Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 00:10

      Faceless написав:
    rjkz написав:
      airmax78 написав:Откуда в газобетоне повышенное влагопоглощение, если в газобетоне закрытые поры. Как в пемзе. Живем какими-то байками и легендами.


    Прикинь. Паропоглощение.
    Ну ладно, чего мне нагнетать-то.
    А штукатурка и прочее покрытие разве не изолируют блоки от того, чтобы сушить воздух?


    Нет, эти все материалы паропроницаемы. Несколько снижают.
    Еще раз, я это писал только в контексте поддержания комфортной влажности воздуха.
    Если на это начхать, то все будет ок.
    У моих арендаторов на веникевсе в порядке при газобетонных стенах, перегородках и пенопластовом фасаде.
    Но не я там живу.
    rjkz
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    Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 00:21

      airmax78 написав:Rjkz, не надо нагнетать. Я понимаю, что многоквартирный дом должен быть построен из монолита с толщиной перекрытий 30 см и стенами из полнотелого кирпича в 2 кирпича в толщину

    Толщина перекрытий зависит от пролёта между несущими вертикальными конструкциями (пилонами, колоннами, стенами, диафрагмами), для стандартных пролётов до 4м достаточно 200мм,300мм при таких пролётах видел в настоящем бизнес-классе. Газоблок для крепления фасадов хуже чем кирпич(хотя и он бывает разного качества и дюбель рекомендуют забивать в шов) , но видно это будет после нескольких лет эксплуатации
    Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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    Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 00:24

      rjkz написав:
      airmax78 написав:Откуда в газобетоне повышенное влагопоглощение, если в газобетоне закрытые поры. Как в пемзе. Живем какими-то байками и легендами.


    Прикинь. Паропоглощение.
    Ну ладно, чего мне нагнетать-то.

    Объясните мне дилетанту, если полнотелый кирпич впитывает воду в разы быстрее и намокает полностью, в отличте от газобетонного блока, который воду практически не впитывпет - у какого материала выше паропоглощение?
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    Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 00:42

      jj1981ua написав:
      pesikot написав:Ты виноват в том, что разносишь этот ольгинский фейк на этом форуме

    ты тупой? хотя зачем я спрашиваю - и так ясно.
    тебе статистику дали. факты. не такая? дай свою!


    Любая нелицеприятная статистика - это ольгинский фейк. Сегодня мне целых 2 автора об этом заявили. Один - в ответ на принтскрин с сайта Госказначества (провал бюджета по доходам), второй - в ответ на принтскрин с сайта Всемирного Банка (Молдова, опередившая Украину по ВВП на душу).

    Прямо таки оруэлловский сюжет - первый из "миниправ", второй из "минизо"? :mrgreen:
    zРадио
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